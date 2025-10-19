Tiếp xúc nước biển, người đàn ông nhiễm vi khuẩn ăn thịt người

Chỉ sau 2 ngày nhiễm vi khuẩn từ nước biển, người đàn ông 59 tuổi bị hoại tử da lan rộng, suy đa tạng và suýt mất mạng nếu không được cứu kịp thời.

Vibrio vulnificus là vi khuẩn gram âm hình que cong, sống phổ biến ở vùng nước mặn, nước lợ hoặc cửa sông. Ảnh: Scienceinpoland.

Bệnh nhân T. (59 tuổi) nhập viện trong tình trạng hoại tử lan nhanh ở vùng cẳng chân trái, kèm theo phỏng nước, sưng đau, sốt và tổn thương đa cơ quan (gan, thận). Chỉ trong 1-2 ngày, các vùng da bị nhiễm trùng chuyển màu tím đen, lan đến cả đùi và bẹn.

Kết quả cấy dịch tổn thương da và máu cho thấy người bệnh nhiễm Vibrio vulnificus - loại vi khuẩn được mệnh danh là "vi khuẩn ăn thịt người" vì khả năng phá hủy mô mềm rất nhanh.

Sau điều trị tích cực tại Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được Viện Bỏng Quốc gia tiếp tục chăm sóc phục hồi da.

Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Thị Hiệp, khoa Bệnh lây đường tiêu hóa, cho biết Vibrio vulnificus là vi khuẩn gram âm hình que cong, sống phổ biến ở vùng nước mặn, nước lợ hoặc cửa sông.

Hình ảnh tổn thương của người bệnh T. do nhiễm vi khuẩn ăn thịt người. Ảnh: BVCC.

Loài vi khuẩn này có thể xâm nhập cơ thể theo hai đường:

Qua da bị trầy xước, vết thương hở khi tiếp xúc với nước biển nhiễm khuẩn.

Qua đường tiêu hóa nếu ăn hải sản sống hoặc chưa nấu chín, đặc biệt là hàu.

Những người có bệnh nền như tiểu đường, xơ gan, gout, suy giảm miễn dịch, ung thư hoặc sau ghép tạng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Khi xâm nhập vào cơ thể, vi khuẩn Vibrio vulnificus tấn công mô mềm và lan rộng chỉ trong 12-48 giờ. Vùng da nhiễm khuẩn sưng đỏ, đau nhức, sau đó xuất hiện bóng nước tím đen hoặc hoại tử. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng có thể tiến triển thành viêm cân mạc hoại tử - dạng "nhiễm khuẩn ăn thịt người" nguy hiểm, dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và không qua khỏi.

Theo bác sĩ Hiệp, thời gian qua, Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm đã tiếp nhận nhiều trường hợp nhiễm Vibrio vulnificus, phần lớn liên quan đến tiếp xúc môi trường biển hoặc ăn hải sản sống.

Để phòng ngừa, người dân cần:

Tránh ăn hải sản sống hoặc chưa chín kỹ, nhất là hàu.

Không để vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với nước biển, nước lợ.

Khi có dấu hiệu nhiễm trùng da, sưng đỏ, phỏng nước hoặc sốt sau khi tắm biển hay ăn hải sản, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị sớm.