Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Tiếp xúc nước biển, người đàn ông nhiễm vi khuẩn ăn thịt người

  • Chủ nhật, 19/10/2025 11:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chỉ sau 2 ngày nhiễm vi khuẩn từ nước biển, người đàn ông 59 tuổi bị hoại tử da lan rộng, suy đa tạng và suýt mất mạng nếu không được cứu kịp thời.

Vibrio vulnificus là vi khuẩn gram âm hình que cong, sống phổ biến ở vùng nước mặn, nước lợ hoặc cửa sông. Ảnh: Scienceinpoland.

Bệnh nhân T. (59 tuổi) nhập viện trong tình trạng hoại tử lan nhanh ở vùng cẳng chân trái, kèm theo phỏng nước, sưng đau, sốt và tổn thương đa cơ quan (gan, thận). Chỉ trong 1-2 ngày, các vùng da bị nhiễm trùng chuyển màu tím đen, lan đến cả đùi và bẹn.

Kết quả cấy dịch tổn thương da và máu cho thấy người bệnh nhiễm Vibrio vulnificus - loại vi khuẩn được mệnh danh là "vi khuẩn ăn thịt người" vì khả năng phá hủy mô mềm rất nhanh.

Sau điều trị tích cực tại Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được Viện Bỏng Quốc gia tiếp tục chăm sóc phục hồi da.

Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Thị Hiệp, khoa Bệnh lây đường tiêu hóa, cho biết Vibrio vulnificus là vi khuẩn gram âm hình que cong, sống phổ biến ở vùng nước mặn, nước lợ hoặc cửa sông.

vi khuan an thit nguoi anh 1

Hình ảnh tổn thương của người bệnh T. do nhiễm vi khuẩn ăn thịt người. Ảnh: BVCC.

Loài vi khuẩn này có thể xâm nhập cơ thể theo hai đường:

  • Qua da bị trầy xước, vết thương hở khi tiếp xúc với nước biển nhiễm khuẩn.
  • Qua đường tiêu hóa nếu ăn hải sản sống hoặc chưa nấu chín, đặc biệt là hàu.

Những người có bệnh nền như tiểu đường, xơ gan, gout, suy giảm miễn dịch, ung thư hoặc sau ghép tạng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Khi xâm nhập vào cơ thể, vi khuẩn Vibrio vulnificus tấn công mô mềm và lan rộng chỉ trong 12-48 giờ. Vùng da nhiễm khuẩn sưng đỏ, đau nhức, sau đó xuất hiện bóng nước tím đen hoặc hoại tử. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng có thể tiến triển thành viêm cân mạc hoại tử - dạng "nhiễm khuẩn ăn thịt người" nguy hiểm, dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và không qua khỏi.

Theo bác sĩ Hiệp, thời gian qua, Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm đã tiếp nhận nhiều trường hợp nhiễm Vibrio vulnificus, phần lớn liên quan đến tiếp xúc môi trường biển hoặc ăn hải sản sống.

Để phòng ngừa, người dân cần:

  • Tránh ăn hải sản sống hoặc chưa chín kỹ, nhất là hàu.
  • Không để vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với nước biển, nước lợ.
  • Khi có dấu hiệu nhiễm trùng da, sưng đỏ, phỏng nước hoặc sốt sau khi tắm biển hay ăn hải sản, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị sớm.

Nhớ sống hạnh phúc nhé!

Theo Tâm lý học tích cực, khoa học hạnh phúc không phải cái gì cao siêu, to tát. Thực ra, hạnh phúc ở ngay trong bản thân ta, và quanh ta. Lifestyle giới thiệu tác phẩm "100 cách sống hạnh phúc". Cuốn sách là những chỉ dẫn thiết thực để sống hạnh phúc, thông qua thói quen, luyện tập cơ thể, tư tưởng tích cực, hoạch định tương lai và xây dựng các mối quan hệ.

Sau một tai nạn tưởng nhỏ, người đàn ông vào cửa tử

Bị nhiễm trùng nặng sau mổ, phổi trắng xóa, xương sống lộ ra, người đàn ông 66 tuổi được cứu sống sau hành trình điều trị căng thẳng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

41:2442 hôm qua

Bộ Y tế sẽ cảnh báo công khai các vi phạm như Ngân 98, Ngân Collagen

Vụ Ngân 98 bị bắt tạm giam cho thấy những kẽ hở trong quản lý quảng cáo, kinh doanh thực phẩm chức năng, lĩnh vực đang ngày càng phức tạp và dễ bị lợi dụng.

10:40 14/10/2025

Người đàn ông 37 tuổi mắc bệnh nguy hiểm vì một thói quen khi lái xe

Thức đêm liên tục và uống nước tăng lực để tỉnh táo khi lái xe, người đàn ông 37 tuổi bất ngờ được phát hiện huyết áp cao tới 180/100 mmHg - mức có thể gây đột quỵ bất cứ lúc nào.

07:01 17/10/2025

Phương Anh

vi khuẩn ăn thịt người truyền nhiễm Vibrio vulnificus  hoại tử

    Đọc tiếp

    Tin 'dang bao dong' ve pickleball hinh anh

    Tin 'đáng báo động' về pickleball

    5 giờ trước 07:30 19/10/2025

    0

    Dù là môn thể thao dễ chơi với tốc độ chậm, pickleball khiến người chơi có nguy cơ cao bị chấn thương mắt, từ nhẹ đến nghiêm trọng, do sử dụng bóng cứng và di chuyển nhanh.

    Dau hieu noi bat cua benh lac dong tien va cach xu tri hinh anh

    Dấu hiệu nổi bật của bệnh lác đồng tiền và cách xử trí

    3 giờ trước 09:38 19/10/2025

    0

    Lác đồng tiền là một bệnh ngoài da phổ biến do vi nấm thuộc nhóm Dermatophytes gây ra. Sở dĩ được gọi là “lác đồng tiền” vì các tổn thương trên da thường có hình tròn hoặc bầu dục, viền rõ, trông giống như đồng xu.

    Dieu gi xay ra khi tre an trung moi ngay? hinh anh

    Điều gì xảy ra khi trẻ ăn trứng mỗi ngày?

    4 giờ trước 08:59 19/10/2025

    0

    Trứng rất giàu chất dinh dưỡng, góp phần vào sự phát triển não bộ, xương, giúp trẻ no lâu, đặc biệt giảm khả năng dị ứng thực phẩm từ khi còn bé.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý