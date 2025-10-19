Tin 'đáng báo động' về pickleball

Dù là môn thể thao dễ chơi với tốc độ chậm, pickleball khiến người chơi có nguy cơ cao bị chấn thương mắt, từ nhẹ đến nghiêm trọng, do sử dụng bóng cứng và di chuyển nhanh.

Nghiên cứu hy vọng những phát hiện của họ sẽ khuyến khích mọi người sử dụng kính mắt phù hợp khi chơi pickleball. Ảnh minh họa: @mcthanhthanhhuyen.

Pickleball, môn thể thao kết hợp các yếu tố của quần vợt, cầu lông và bóng bàn, có sức hấp dẫn lớn nhờ thiết kế ít tác động, dễ tiếp cận và luật chơi đơn giản. Được hàng chục triệu người chơi vào năm 2024, môn thể thao đang rất phổ biến này thực sự có thể gây ra một số chấn thương mắt khá nghiêm trọng.

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí JAMA Ophthalmology cho thấy số ca chấn thương mắt liên quan đến trò chơi pickleball đã tăng gấp đôi từ năm 2021 đến năm 2024, tăng hơn 400 ca mỗi năm so với thập kỷ trước.

Các tác giả nghiên cứu cho biết: "Các chấn thương mắt liên quan đến môn thể thao này đã tăng ở mức đáng báo động trong 4 năm qua khi ngày càng trở nên phổ biến".

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu thương tích do Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ lưu giữ. Theo ước tính, từ năm 2005 đến năm 2024, có khoảng 3.112 ca chấn thương mắt liên quan đến pickleball tại Mỹ.

Chia sẻ với tờ The Post, tiến sĩ Matthew Gorski, bác sĩ nhãn khoa tại Northwell Health, cho biết: "Số ca chấn thương mắt liên quan đến pickleball thực sự bắt đầu tăng mạnh vào năm 2022, tương ứng với mức độ phổ biến ngày càng tăng vào thời điểm đó. Các chấn thương về mắt có thể từ những vết thương đơn giản như vết cắt quanh mắt, vết bầm tím cho đến những vết thương nghiêm trọng hơn như trầy xước giác mạc hoặc viêm mắt".

Nghiên cứu cho thấy 43% chấn thương liên quan đến môn pickleball là do bị bóng đập trực tiếp, 28% là ngã và 12% là bị bóng đập vào người.

Mặc dù việc bảo vệ mắt không bắt buộc đối với người chơi pickleball thông thường hoặc chuyên nghiệp, các nhà nghiên cứu hy vọng những phát hiện của họ sẽ khuyến khích người chơi sử dụng thiết bị phù hợp.

Những bệnh nhân có vấn đề về mắt trước đó có nguy cơ gặp biến chứng về mắt liên quan đến pickleball cao hơn. Ảnh: NYPost.

Bác sĩ Gorski cho biết: "Mọi người thường nghĩ pickleball là môn thể thao dễ hơn. Nó có thể có vận tốc chậm hơn so với các môn thể thao vợt khác, nhưng vẫn sử dụng một quả bóng cứng và di chuyển nhanh. Thậm chí, mọi người chơi ở trong không gian hẹp và sân đấu nhỏ hơn nhiều so với sân quần vợt".

Trước đây, pickleball được coi là trò chơi dành cho người cao tuổi, nhưng theo Hiệp hội Công nghiệp Thể thao và Thể hình (SFIA), độ tuổi trung bình của người chơi hiện nay là 35.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra 70% các chấn thương liên quan bộ môn này đều xảy ra ở những bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên.

"Những người trên 50 tuổi thường dễ bị chấn thương hơn khi chơi bất kỳ môn thể thao nào", Gorski cho biết. "Nhiều bệnh nhân lớn tuổi không đủ nhanh nhẹn để tránh chấn thương hoặc va chạm với bóng hoặc vợt hoặc có bệnh lý về mắt từ trước khiến họ có nguy cơ cao bị chấn thương mắt nghiêm trọng".

Nghiên cứu cho thấy những người trên 50 tuổi có nguy cơ chấn thương mắt cao hơn 39% so với người trẻ tuổi.

Gorski khuyến cáo những bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật mắt, bong võng mạc, cận thị và/hoặc người dùng thuốc làm loãng máu có thể phải đối mặt với nhiều biến chứng về mắt liên quan đến trò chơi pickleball hơn.

Gorski cho biết về nghiên cứu này: "Tôi nghĩ điều rất quan trọng là họ phải nâng cao nhận thức về những nguy hiểm tiềm ẩn của môn thể thao này và tầm quan trọng thực sự của việc đeo kính bảo vệ mắt khi chơi pickleball".

Người nổi tiếng cũng không tránh khỏi cơn đau khi chơi pickleball. Michelle Pfeiffer, 67 tuổi, tiết lộ vào năm 2023, bà bị bầm mắt khi chơi pickleball, và Savannah Guthrie, 53 tuổi, đã đăng bài về một chấn thương tương tự vào năm 2022.

Bất kỳ cầu thủ nào bị đánh vào mắt, ngay cả khi có vẻ nhẹ, cũng nên đến gặp bác sĩ nhãn khoa ngay để kiểm tra xem có bị thương không, tiến sĩ Gorski khuyên.