Một thay đổi nhỏ trên da tiết lộ cơ thể đang kháng insulin

Một dấu hiệu trên da tưởng chừng vô hại có thể là lời cảnh báo cơ thể đang tiêu thụ quá nhiều đường, làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2.

Những mảng da sẫm màu có thể là biểu hiện của tình trạng dư thừa đường. Ảnh: Pediatric.

Tiểu đường type 2 là bệnh lý phổ biến xảy ra khi cơ thể không thể sử dụng insulin đúng cách, khiến đường tích tụ trong máu. Theo bác sĩ Raj Dasgupta, ngành Y học lâm sàng, Đại học California, Riverside (Mỹ), lượng insulin cao thường không gây ra triệu chứng rõ rệt ngay lập tức, và đó chính là lý do bệnh dễ bị bỏ sót ở giai đoạn đầu.

Theo Báo cáo Thống kê Bệnh tiểu đường Quốc gia năm 2024, dữ liệu năm 2021 cho thấy khoảng 38,4 triệu người Mỹ ở mọi lứa tuổi đang sống chung với bệnh tiểu đường, trong đó 90-95% mắc type 2. Ngoài ra, khoảng 8,7 triệu người trưởng thành đủ tiêu chuẩn chẩn đoán nhưng chưa biết mình mắc bệnh hoặc chưa từng khai báo về tình trạng này, The Independent đưa tin.

Một trong những dấu hiệu thầm lặng nhưng quan trọng của tình trạng dư thừa đường là sự xuất hiện của các mảng da sẫm màu, dày và mịn, được gọi là bệnh gai đen (acanthosis nigricans). Những mảng tối màu này thường thấy ở gáy, nách, bẹn hoặc dưới ngực.

Dù bệnh gai đen có thể liên quan đến yếu tố di truyền hoặc hiếm gặp hơn là ung thư, nhưng nguyên nhân phổ biến nhất vẫn là tình trạng tăng insulin trong máu.

Bác sĩ Samantha Brand, chuyên khoa nội tiết, giải thích rằng khi tiêu thụ quá nhiều đường, lượng đường trong máu tăng khiến cơ thể tiết ra thêm insulin để điều chỉnh. Insulin này kích thích các tế bào da có thụ thể insulin, khiến chúng sản sinh nhiều melanin và keratin hơn bình thường.

Khi tình trạng này kéo dài, đặc biệt ở người bị kháng insulin hoặc tiền tiểu đường, da sẽ dần xuất hiện những mảng dày, sẫm màu, có bề mặt mịn như nhung. Đây là biểu hiện rõ ràng cho thấy cơ thể đang phản ứng trước việc tiêu thụ đường quá mức.

Điều đáng mừng là ở giai đoạn tiền tiểu đường, bệnh vẫn có thể được đảo ngược nếu người bệnh kịp thời thay đổi lối sống. Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì thói quen tập luyện đều đặn, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, kiểm soát căng thẳng và giữ cân nặng ở mức hợp lý. Những thay đổi này giúp cải thiện khả năng đáp ứng insulin của cơ thể, đồng thời ngăn bệnh tiến triển thành tiểu đường type 2.

Ngay cả khi đã được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2, việc duy trì chế độ sống lành mạnh vẫn đóng vai trò quan trọng để kiểm soát bệnh và ngăn ngừa biến chứng. Dù nhiều người tin rằng tiểu đường type 2 có thể “chữa khỏi”, các chuyên gia cho rằng khái niệm chính xác hơn là “thuyên giảm”.

Natasha Marsland, cố vấn lâm sàng cấp cao của Hiệp hội Tiểu đường Vương quốc Anh, cho biết thuyên giảm tiểu đường type 2 xảy ra khi lượng đường huyết duy trì ở mức dưới ngưỡng bệnh trong ít nhất ba tháng mà không cần dùng thuốc.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bệnh đã biến mất hoàn toàn vì đường huyết có thể tăng trở lại bất kỳ lúc nào. Người bệnh vẫn cần được theo dõi định kỳ và nhận hỗ trợ y tế để kiểm soát những biến chứng có thể tồn tại.