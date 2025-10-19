Điều gì xảy ra khi trẻ ăn trứng mỗi ngày?

Trứng rất giàu chất dinh dưỡng, góp phần vào sự phát triển não bộ, xương, giúp trẻ no lâu, đặc biệt giảm khả năng dị ứng thực phẩm từ khi còn bé.

Trứng là loại thực phẩm phổ biến, rất giàu dinh dưỡng đối với trẻ nhỏ. Ảnh: Shutterstock.

Trứng là thực phẩm bổ dưỡng cho trẻ em, cung cấp lượng lớn các chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự tăng trưởng và phát triển.

Các nghiên cứu của Mỹ chứng minh việc thường xuyên bổ sung trứng vào chế độ ăn của trẻ em giúp tăng chất lượng chế độ ăn và lượng hấp thụ một loạt các chất dinh dưỡng thiết yếu bao gồm choline, vitamin B, vitamin D và selen cũng như các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin.

Lợi ích khi ăn trứng với trẻ

Theo India Times, trứng chứa 13 loại vitamin và khoáng chất khác nhau. Trứng chứa choline, dưỡng chất góp phần vào sự phát triển não bộ khỏe mạnh. Trứng cũng giàu iốt, sắt, protein chất lượng cao, chất béo omega-3 và vitamin A, D, E và B12. Khi được dùng như một bữa sáng giàu protein, trứng có thể giúp trẻ no lâu và giảm cảm giác đói.

Một quả trứng có thể cung cấp cho cơ thể tới 75-76 calo, 7-8 gram protein, 5 gram chất béo và 1,6 gram chất béo bão hòa, cùng với rất nhiều dưỡng chất không chỉ giúp xây dựng cơ bắp và tăng cường miễn dịch mà còn hỗ trợ tái tạo tế bào và mô.

Với 6 g protein chất lượng cao trên mỗi quả trứng lớn, trứng giúp hỗ trợ sức khỏe xương trong quá trình phát triển và tăng trưởng nhanh chóng của trẻ. Trứng là một trong số ít thực phẩm có chứa vitamin D tự nhiên (1 mcg cho mỗi quả trứng lớn), cùng với canxi, rất quan trọng cho việc hình thành xương chắc khỏe.

Các nhà khoa học cho rằng bổ sung trứng vào chế độ ăn của trẻ từ khi còn nhỏ giúp trẻ phát triển khả năng dung nạp trứng và giảm nguy cơ dị ứng. Việc cho trẻ ăn trứng muộn làm tăng nguy cơ bị dị ứng thực phẩm.

Trẻ em có thể ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày?

Theo trang Kidspot (Australia), số lượng trứng nên ăn phụ thuộc vào độ tuổi, chế độ ăn uống tổng thể và mức độ hoạt động của trẻ.

Trẻ em từ 6 tháng đến một tuổi có thể ăn lòng đỏ trứng an toàn, miễn là trứng được nấu chín kỹ. Tuy nhiên, hãy giới hạn lượng ăn vào ở mức nửa lòng đỏ trứng mỗi ngày. Lượng ăn này có thể tăng dần khi bé lớn lên, và khi bé được một tuổi, nếu muốn, có thể cho bé ăn cả quả trứng mỗi ngày.

Đối với trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo, 1-2 quả trứng mỗi ngày có thể là sự bổ sung lành mạnh vào chế độ ăn uống của trẻ. Trứng là thực phẩm có lợi cho nhóm tuổi này, cung cấp nguồn protein dồi dào cùng các vitamin và khoáng chất quan trọng.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải cân nhắc các thành phần còn lại trong chế độ ăn của trẻ. Trẻ nên ăn kèm thêm nhiều loại thực phẩm giàu protein khác như thịt, cá hoặc sữa, mỗi ngày.

Đối với trẻ em trong độ tuổi đi học và thanh thiếu niên, nhìn chung ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày là an toàn, trừ khi trẻ có vấn đề về cholesterol hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tim.

Điều quan trọng cần nhớ là trứng không phải là nguồn cung cấp protein hoặc chất béo duy nhất trong chế độ ăn của trẻ.

Chế độ ăn cân bằng bao gồm nhiều loại thực phẩm khác nhau. Mặc dù trứng chắc chắn có thể là một phần quan trọng trong chế độ ăn của trẻ, nhưng chúng nên được bổ sung thêm trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, sữa và các nguồn protein nạc khác.