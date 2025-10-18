Cha mẹ hối hận vì cú ngã tưởng chừng vô hại của con

Trong lúc chơi ở nhà, bé gái 3 tuổi không may ngã cầu thang, gia đình thấy con vẫn tỉnh táo nên không đưa đi khám ngay. Một ngày sau, bác sĩ phát hiện bé bị vỡ xương sọ.

Hình ảnh vỡ xương sọ, tụ máu ngoài màng cứng đỉnh trái của bệnh nhi 3 tuổi. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhi 3 tuổi, trú tại phường Hồng Gai (tỉnh Quảng Ninh), được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng sưng đau vùng đầu, nôn và quấy khóc sau khi ngã cầu thang tại nhà.

Trước đó một ngày, bé bị ngã trong lúc chơi nhưng vẫn tỉnh táo, vui vẻ nên gia đình chủ quan không đưa đi khám. Đến hôm sau, trẻ bắt đầu sưng đau vùng đầu, nôn, nên được đưa vào viện cấp cứu. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy trẻ bị vỡ xương sọ, tụ máu ngoài màng cứng vùng đỉnh trái, chấn thương sọ não do ngã.

Các bác sĩ chuyên khoa Ngoại thần kinh phối hợp với khoa Gây mê hồi sức khẩn trương tiến hành phẫu thuật lấy máu tụ, cầm máu và cố định lại xương sọ. Ca mổ diễn ra thuận lợi trong khoảng 30 phút. Hai ngày sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, bú và chơi tốt, sức khỏe dần ổn định.

“Tôi nghĩ con ngã nhẹ, vẫn vui chơi bình thường nên không sao, ai ngờ lại bị vỡ xương sọ. Sau tai nạn này, tôi mới hiểu trẻ nhỏ rất dễ bị tổn thương dù va chạm tưởng chừng nhẹ. Mong các bậc phụ huynh khác không nên chủ quan, nên đưa đi khám sớm để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra”, mẹ bệnh nhi chia sẻ.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Đinh Văn Triệu, Phó khoa phụ trách Khoa Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, trường hợp này rất may mắn vì gia đình đã đưa trẻ đến viện kịp thời.

Theo ông, ở trẻ nhỏ, hộp sọ còn mỏng, các khớp sọ chưa khép kín hoàn toàn nên khi va đập dù nhẹ vẫn có thể gây vỡ xương, chảy máu trong sọ mà biểu hiện ban đầu rất kín đáo. Nếu cha mẹ chủ quan, chậm đưa đi khám, khối máu tụ có thể chèn ép não gây hôn mê, tổn thương não và hệ thần kinh, thậm chí tử vong.

Việc phẫu thuật sọ não kịp thời trong trường hợp này đã giúp loại bỏ máu tụ, giải phóng chèn ép và giảm tối đa nguy cơ biến chứng về sau. Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ đã thao tác rất cẩn trọng, tỉ mỉ nhằm hạn chế ảnh hưởng tới não bộ của trẻ

Mỗi năm khoa tiếp nhận nhiều ca trẻ bị chấn thương sọ não do tai nạn sinh hoạt như ngã cầu thang, trượt nhà tắm hay ngã giường. Nhiều trường hợp nhập viện muộn, để lại di chứng nặng nề.

Vì vậy, phụ huynh cần đặc biệt chú ý quan sát con, không chủ quan trước những dấu hiệu như nôn, quấy khóc, li bì, sưng đau vùng đầu hoặc có máu chảy từ tai, mũi. Khi xuất hiện các triệu chứng này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu phẫu thuật thần kinh để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.