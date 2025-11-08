Dấu hiệu kháng insulin dễ nhận thấy vào buổi sáng

Kháng insulin xảy ra khi lượng đường trong máu cao liên tục. Nhận biết sớm tình trạng này có thể hỗ trợ điều trị kịp thời và ngăn ngừa nguy cơ tiến triển thành bệnh đái tháo đường.

Mệt mỏi sau khi thức dậy có thể là một trong những triệu chứng điển hình cảnh báo tình trạng kháng insulin. Ảnh: Healthline.

Insulin là hormone quan trọng được sản xuất bởi tuyến tụy, đóng vai trò then chốt trong việc điều hòa lượng đường trong máu. Sau khi ăn, carbohydrate từ thức ăn được phân hủy thành glucose, đi vào máu. Insulin hoạt động như "chìa khóa" giúp glucose đi vào các tế bào của cơ thể để sử dụng làm năng lượng.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), khi bị kháng insulin, các tế bào trở nên kém nhạy cảm hơn với tác dụng của insulin. Điều này có nghĩa là glucose khó đi vào tế bào và bị giữ lại trong máu, dẫn đến lượng đường trong máu cao hơn. Tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường nếu không được kiểm soát.

Khi cơ thể bị kháng insulin, nhiều biểu hiện có thể xuất hiện ngay vào buổi sáng, sau khi thức dậy.

Cảm thấy mệt mỏi, đầu óc mụ mẫm khi thức dậy

Theo India Times, ngay cả sau một đêm ngủ ngon, bạn vẫn có thể thức dậy trong tình trạng uể oải hoặc thiếu năng lượng. Điều này có thể là do tình trạng kháng insulin cản trở quá trình hấp thụ glucose của các tế bào, khiến chúng bị "đói" năng lượng mặc dù lượng đường trong máu cao.

Các tế bào không được "tiếp tế" glucose hiệu quả cũng khiến bạn khó tập trung, đầu óc mụ mẫm, suy nghĩ chậm chạp hơn vào buổi sáng.

Cảm thấy đói quá mức, thèm ăn tinh bột hoặc đồ ngọt

Nếu bạn thức dậy và thấy đói, thèm bánh mì, bánh ngọt hoặc đồ uống có đường, đó có thể là dấu hiệu đường huyết không ổn định do kháng insulin qua đêm.

Cảm giác thèm đường và carbohydrate tinh chế dữ dội không chỉ đơn thuần là do thèm ngọt, mà còn có thể báo hiệu cơ thể đang gặp khó khăn trong việc duy trì lượng đường trong máu ổn định. Khi lượng đường trong máu tăng đột biến và giảm mạnh, nó sẽ kích hoạt cơn đói và thôi thúc tìm kiếm nguồn năng lượng nhanh chóng, dẫn đến chu kỳ ăn uống quá mức.

Theo thời gian, tình trạng này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng kháng insulin, khiến cơ thể khó điều chỉnh glucose hiệu quả hơn.

Đi tiểu thường xuyên vào ban đêm hoặc sáng sớm

Theo tạp chí Health, đây là phản ứng cơ thể đang cố loại bỏ lượng glucose dư thừa, cũng là triệu chứng phổ biến của tình trạng kháng insulin và tiền tiểu đường.

Khi lượng glucose cao, thận phải tăng cường làm việc để loại bỏ lượng glucose dư thừa ra khỏi máu. Thông thường, glucose được lọc ra khỏi máu và vào thận, sau đó thận sẽ hấp thụ lại đường vào máu.

Tuy nhiên, khi lượng đường trong máu cao liên tục, thận không thể hấp thụ lại glucose nên đẩy vào nước tiểu. Điều này dẫn đến tình trạng tăng sản xuất nước tiểu trong cơ thể khiến nhiều người bệnh đi tiểu thường xuyên.

Khô miệng hoặc khát nước khi thức dậy

Khi dư thừa đường trong máu, mọi người đi tiểu nhiều hơn, dẫn đến cơ thể mất nhiều chất lỏng hơn qua nước tiểu. Người bị kháng insulin thường thức dậy với cảm giác khô miệng, cực kỳ khát vì cơ thể đang cố gắng kiểm soát lượng đường trong máu cao.

Ngoài ra, việc đi tiểu thường xuyên càng làm tăng cảm giác khát để bù lại lượng nước đã mất qua đêm. Triệu chứng này xảy ra suốt cả ngày nhưng rõ ràng hơn vào buổi sáng khi bạn thức dậy.

Những người bị kháng insulin thường gặp phải tình trạng khô miệng, cực kỳ khát nước vào buổi sáng. Ảnh: Only My Health.

Tăng đường huyết buổi sáng

Tăng đường huyết buổi sáng, thường được gọi là "hiện tượng bình minh", xảy ra khi lượng đường trong máu tăng đáng kể vào những giờ sáng sớm, thường là từ 4 đến 8h sáng.

Điều này xảy ra do nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể, làm tăng sản xuất glucose và một số chất nhất định như cortisol, hormone tăng trưởng. Những hormone này có thể gây kháng insulin, dẫn đến lượng đường trong máu cao hơn khi thức dậy.

Ngứa ran hoặc tê ở chân

Cảm giác ngứa ran hoặc tê chân, đặc biệt vào buổi sáng, có thể là triệu chứng của tình trạng kháng insulin. Lượng đường trong máu cao, ngay cả khi bạn không bị tiểu đường, có thể gây ra bệnh thần kinh ngoại biên - tình trạng gây tổn thương thần kinh.

Trong hầu hết trường hợp, tổn thương thần kinh thường bắt đầu ở bàn chân và có thể gây ra cảm giác ngứa ran, tê bì hoặc cảm giác "kim châm". Triệu chứng này có thể dễ nhận thấy hơn khi thức dậy do áp lực kéo dài lên một số dây thần kinh trong khi ngủ.