Tin mừng với 'phác đồ Sài Gòn' trong thụ tinh ống nghiệm

Sau nhiều năm điều trị hiếm muộn không thành công, chị Mỹ Linh (TP.HCM) mang thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm mới, không cần tiêm thuốc kích trứng.

Chuyên viên phôi học đang tìm trứng non. Ảnh: BVCC.

Chị Linh mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), từng trải qua hai lần IVF thất bại và một lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVM) không thành công.

"Tôi từng nghĩ mình không có khả năng làm mẹ. Khi được bác sĩ tư vấn một phương pháp mới, tôi gần như xem đó là cơ hội cuối cùng", chị Linh kể.

Lần điều trị thứ tư, chị được chỉ định áp dụng “phác đồ Sài Gòn”. Đây là hướng tiếp cận mới do nhóm bác sĩ Việt Nam tại Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức (IVFMD) nghiên cứu.

Quy trình gồm 5 bước: Chuẩn bị nội mạc tử cung - chọc hút noãn chưa trưởng thành - nuôi trưởng thành ngoài cơ thể - thụ tinh - chuyển phôi tươi. Bác sĩ Lê Khắc Tiến, Phó Đơn vị IVF Mỹ Đức Phú Nhuận, cho biết sự kết hợp này giúp người phụ nữ không cần tiêm thuốc kích thích buồng trứng, giảm gánh nặng thể chất, chi phí và rủi ro quá kích.

Bác sĩ Lê Khắc Tiến thực hiện thủ thuật chọc hút trứng cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trường hợp chị Linh là một trong những bệnh nhân đầu tiên được áp dụng phác đồ này và mang thai thành công. Phương pháp phù hợp với người có buồng trứng đa nang hoặc đáp ứng kém với thuốc kích trứng.

“Phác đồ Sài Gòn” được công bố quốc tế trên tạp chí Fertility & Sterility vào tháng 6. Đây là một trong những tạp chí có hệ số ảnh hưởng cao nhất trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, với quy trình thẩm định nghiêm ngặt.

Đến tháng 9, kết quả nghiên cứu tiếp tục được trình bày tại Hội nghị Asia CORE 2025 ở Bali (Indonesia), nơi quy tụ các chuyên gia hàng đầu châu Á và thế giới. Báo cáo của bác sĩ Lê Khắc Tiến thu hút sự chú ý khi cho thấy khả năng thụ tinh trong ống nghiệm không kích trứng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tương đương IVF truyền thống.

Theo nhóm nghiên cứu, quy trình này giúp giảm khoảng 30% chi phí điều trị, loại bỏ nguy cơ quá kích buồng trứng, đồng thời rút ngắn thời gian điều trị. Phôi được tạo ra trong điều kiện tự nhiên hơn, không bị ảnh hưởng bởi quá trình đông - rã, từ đó cải thiện sức sống và khả năng làm tổ.

Em bé chào đời khoẻ mạnh nhờ phương pháp "phác đồ Sài Gòn". Ảnh: BVCC.

Từ tháng 6, “Phác đồ Sài Gòn” được triển khai tại hai cơ sở của IVF Mỹ Đức ở TP.HCM. Đến nay, hơn 180 ca điều trị đã được thực hiện, trong đó nhiều bệnh nhân mang thai thành công ngay từ chu kỳ đầu.

Một trường hợp khác là chị P.H.D. (35 tuổi, Bến Tre), từng ba lần bơm tinh trùng (IUI) không thành công. Khi thử phác đồ không kích trứng, chị thu được 15 trứng, tạo 7 phôi tốt và đậu thai ngay lần đầu chuyển phôi.

Chị N.T.M.D. (31 tuổi, Bình Phước) cũng là bệnh nhân mắc PCOS, được điều trị bằng phương pháp này và sinh con khỏe mạnh mà không cần tiêm bất kỳ mũi thuốc kích trứng nào.

Theo bác sĩ Lê Khắc Tiến, xu hướng điều trị hiếm muộn trên thế giới đang chuyển dần sang các phương pháp ít can thiệp, thân thiện hơn với cơ thể người phụ nữ.

"Trước đây, bệnh nhân phải tiêm thuốc kích trứng suốt 2-3 tuần, đối mặt với nhiều biến chứng. Với phác đồ mới, chúng tôi loại bỏ hoàn toàn giai đoạn tiêm, giúp quá trình nhẹ nhàng hơn mà vẫn đảm bảo hiệu quả", bác sĩ Tiến nói.

“Phác đồ Sài Gòn” là một trong những nỗ lực nghiên cứu mang dấu ấn Việt Nam, thể hiện khả năng làm chủ công nghệ hỗ trợ sinh sản hiện đại, đồng thời mở ra lựa chọn mới cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.