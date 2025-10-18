Dấu hiệu chứng tỏ bạn có thể bị cúm

Nhận biết sớm một số dấu hiệu của bệnh cảm cúm có thể giúp bạn điều trị kịp thời và hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Phần lớn người nhiễm virus cúm không có triệu chứng rõ ràng. Ảnh: Freepik.

Các chuyên gia cho biết ngay cả khi không có triệu chứng rõ ràng, bạn vẫn có thể mang virus cúm trong người và vô tình lây cho người khác. Một khảo sát tại Anh theo dõi hơn 5.000 người qua sáu mùa cúm cho thấy cứ năm người chưa tiêm vaccine thì có một người nhiễm virus, nhưng chỉ một phần tư trong số đó biểu hiện triệu chứng, và chỉ 17% đủ nặng để phải đi khám.

Việc phát hiện các dấu hiệu sớm của bệnh giúp bạn điều trị kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Đau mỏi cơ

Theo Very Well Health và các tài liệu y khoa, khi virus cúm xâm nhập, hệ miễn dịch lập tức phát tín hiệu báo động, giải phóng các chất trung gian như histamine và cytokine để huy động bạch cầu tới vùng nhiễm. Những chất này góp phần giãn mạch máu, làm thành mạch dễ “rò rỉ” hơn, khiến mô xung quanh hấp thụ dịch - từ đó có thể xuất hiện cảm giác sưng, nóng, đau.

Cytokine còn kích thích các đầu dây thần kinh cảm giác gửi tín hiệu đau lên não, gây hiện tượng ê mỏi cơ. Hiện tượng này thường xuất hiện lan tỏa, hay rõ rệt ở vùng lưng, vai, đùi hoặc bắp chân; trong những trường hợp cúm nặng, người bệnh có thể cảm nhận thêm đau khớp.

Chóng mặt, choáng váng

Khi sốt, cơ thể mất nước do ra mồ hôi và thở nhanh, trong khi người bệnh lại ăn uống kém vì mệt hoặc buồn nôn, dẫn đến tụt huyết áp và giảm lưu lượng máu lên não, gây choáng váng. Bên cạnh đó, quá trình miễn dịch giải phóng các chất trung gian như cytokine cũng tạm thời làm rối loạn điều hòa mạch máu và nhịp tim, góp phần khiến đầu óc quay cuồng.

Tình trạng này thường giảm dần khi cơn sốt hạ và cơ thể được bù nước đầy đủ, nhưng nếu chóng mặt kéo dài, kèm khó thở, đau ngực hoặc ngất xỉu, bạn nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Đau rát họng

Khi bị cúm, cảm giác đau rát họng xuất hiện là do virus tấn công trực tiếp vào niêm mạc đường hô hấp trên, chủ yếu là vùng họng và mũi. Virus cúm xâm nhập vào các tế bào niêm mạc, khiến chúng bị viêm và tổn thương. Lớp niêm mạc này vốn rất mỏng, nhạy cảm, nên khi bị viêm, bạn sẽ cảm thấy rát, khô và đau mỗi khi nuốt hoặc nói chuyện.

Mệt mỏi

Chia sẻ trên The Conservation, Giáo sư miễn dịch học Laura Haynes (Đại học Connecticut, Mỹ), virus cúm tấn công trực tiếp vào đường hô hấp gồm mũi, họng và phổi.

Nó xâm nhập qua giọt bắn hoặc bàn tay mang mầm bệnh, bám vào lớp tế bào niêm mạc và chiếm quyền điều khiển, buộc tế bào sản xuất ra hàng loạt bản sao virus mới. Khi những “bản sao” này thoát ra, chúng tiếp tục lan rộng, khiến cơ thể nhanh chóng suy sụp.

Tuy nhiên, phần lớn cảm giác mệt mỏi, đau nhức và khó chịu không phải do virus gây ra, mà đến từ phản ứng phòng vệ của cơ thể. Khi phát hiện kẻ xâm nhập, các tế bào miễn dịch lập tức “báo động”, tiết ra hàng loạt chất trung gian như cytokine và chemokine để huy động thêm lực lượng. Hệ miễn dịch hoạt động hết công suất, tiêu tốn năng lượng, khiến người bệnh cảm thấy kiệt sức, đau đầu, ê ẩm và uể oải.

Đau đầu

Theo Healthline, khi bị cúm, nhiều người không chỉ sốt, ớn lạnh hay đau mỏi toàn thân mà còn phải chịu những cơn đau đầu âm ỉ, nặng nề. Cơn đau thường lan khắp đầu hoặc tập trung ở vùng trán, thái dương, phía sau mắt, nhất là khi bạn bị nghẹt mũi hay viêm xoang.

Nguyên nhân là phản ứng viêm khi cơ thể chống lại virus khiến các mạch máu trong đầu giãn ra, làm tăng áp lực và kích thích các dây thần kinh cảm giác. Khi kết hợp với tình trạng mất nước, mệt mỏi và thiếu ngủ, cơn đau đầu càng trở nên dữ dội hơn. Để giảm khó chịu, bạn nên uống nhiều nước, nghỉ ngơi, chườm ấm hoặc lạnh vùng trán, xông hơi hoặc nhỏ nước muối sinh lý để giảm nghẹt mũi.