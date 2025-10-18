Bị rắn hổ mang cắn, người đàn ông ra đi trong tiếc nuối

Không đến bệnh viện sau khi bị rắn hổ mang cắn, người đàn ông 34 tuổi rơi vào tình trạng hoại tử nặng, sốc nhiễm trùng nhiễm độc và không qua khỏi.

Nọc rắn hổ mang có thể giết chết một con voi trong một lần cắn. Ảnh: WCS.

Theo Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân là người đàn ông 34 tuổi, bị rắn hổ mang cắn vào cánh tay phải lúc cùng vợ đi đánh cá ngoài đồng đêm 11/10.

Thay vì đến bệnh viện, anh tìm đến thầy lang trong làng, bôi cao, trích rạch và đắp lá thuốc.

Mất mạng vì nhiễm trùng, nhiễm độc nặng

Từ 23h đêm đến chiều hôm sau, anh vẫn tỉnh táo, ăn uống bình thường. Tuy nhiên, đến chiều 12/10, vết cắn sưng nề, tím đen, chảy máu, rỉ mủ; bệnh nhân bắt đầu khó thở, nói sảng. Lúc này, gia đình mới đưa anh tới bệnh viện tỉnh.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm mô tế bào cẳng - bàn tay phải do rắn cắn, được đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch liều cao và chuyển khẩn cấp ra Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch.

Ngay khi tiếp nhận tối 12/10, các bác sĩ đã tiêm huyết thanh kháng nọc dù đã muộn, đồng thời hồi sức tích cực, lọc máu, thở máy, phẫu thuật rạch tháo dịch thối và mô hoại tử để cứu mạng bệnh nhân, hạn chế phải cắt bỏ tay. Tuy nhiên, do nhập viện muộn, nọc độc đã gây hoại tử lan rộng, nhiễm trùng - nhiễm độc nặng, biến chứng suy đa tạng. Bệnh nhân diễn biến xấu nhanh chóng và không qua khỏi sáng 17/10.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết người bệnh đã bỏ qua “giờ vàng” điều trị. Nếu được đưa tới bệnh viện sớm và tiêm huyết thanh kháng nọc trong vài giờ đầu, bệnh nhân có thể tránh được hoại tử, nhiễm độc và giữ được tính mạng.

Ông nhấn mạnh, phác đồ chẩn đoán và điều trị rắn hổ mang cắn tại Việt Nam hiện ở mức tốt nhất thế giới, với khả năng nhận dạng chính xác loại rắn, chẩn đoán lâm sàng nhanh, xét nghiệm theo dõi nồng độ nọc độc trong máu và phác đồ điều trị hiệu quả.

“Chính vì vậy, những trường hợp như bệnh nhân này thật đáng tiếc”, bác sĩ nói.

Cảnh giác cao với rắn độc cắn mùa mưa bão

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, thời tiết mưa bão, ẩm ướt là điều kiện lý tưởng khiến rắn rời hang trú ẩn để tìm thức ăn. Bên cạnh đó, môi trường tự nhiên bị thu hẹp khiến các loài rắn như hổ mang, lục, cạp nia... bò vào khu dân cư, làm tăng nguy cơ người bị rắn cắn.

Những ca nhập viện gần đây tại Trung tâm Chống độc cho thấy đa số nạn nhân bị rắn tấn công khi ra ruộng, vườn, bờ cây hoặc dọn dẹp sau mưa bão trong điều kiện thiếu sáng. Có trường hợp rắn độc chui vào nhà, cắn người đang ngủ.

“Rắn thường hoạt động vào ban đêm hoặc khi trời tối. Mưa bão khiến ánh sáng yếu, hang trú bị ngập nên chúng dễ bò ra nơi có người”, TS Nguyên cho biết.

Rắn độc cắn có thể gây sưng đau, hoại tử, nhiễm trùng, sẹo, tàn phế hoặc đe dọa tính mạng. Một số loài như hổ mang, hổ chúa, cạp nia, cạp nong gây liệt và suy hô hấp nhanh, trong khi rắn lục có thể làm rối loạn đông máu, chảy máu khó cầm.

Các bác sĩ Trung tâm Chống độc khuyến cáo khi xử lý vết thương do rắn cắn, người dân cần:

Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt.

Với rắn có thể gây liệt (hổ mang, cạp nia, rắn biển...), băng ép nhẹ phía trên vết cắn và cố định chi để hạn chế nọc độc lan rộng, nhưng vẫn phải sờ thấy mạch đập.

Không rạch, không đắp lá, không chích hút nọc, đặc biệt không tìm thầy lang.

Nếu nạn nhân khó thở trước khi đến viện, cần hỗ trợ hô hấp tại chỗ nếu có thể.

TS Nguyên khẳng định các cơ sở y tế hiện đã có hệ thống hội chẩn trực tuyến và phác đồ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân bị rắn cắn, nên người dân cần đến viện sớm thay vì tự xử lý bằng mẹo dân gian.