Làm thế nào để biết bạn có bị nhiễm HIV hay không?

HIV là một loại virus gây tổn thương hệ miễn dịch, có thể lây truyền qua máu, tinh dịch, dịch tiết âm đạo và sữa mẹ.

Việc nhận biết sớm các dấu hiệu nhiễm HIV và thực hiện xét nghiệm kịp thời là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa lây truyền.

Bài viết này cung cấp hướng dẫn chi tiết về triệu chứng ban đầu, con đường lây truyền, yếu tố nguy cơ và các loại xét nghiệm HIV hiện nay.

Làm sao để biết bạn có bị HIV hay không?

Các triệu chứng ban đầu của HIV, đôi khi gọi là hội chứng nhiễm virus cấp tính (ARS), có thể xuất hiện hoặc không xuất hiện trong vòng vài ngày đến vài tuần sau khi tiếp xúc với virus. Triệu chứng phổ biến bao gồm:

Sốt, ớn lạnh, mệt mỏi

Đau đầu, đau nhức cơ bắp

Đau họng, sưng hạch bạch huyết

Phát ban lan rộng không ngứa

Tiêu chảy, mất cảm giác thèm ăn

Đổ mồ hôi đêm

Loét bộ phận sinh dục, hậu môn hoặc miệng (có thể liên quan bệnh lây truyền qua đường tình dục đồng thời)

Tuy nhiên, không phải ai cũng xuất hiện triệu chứng, thậm chí, khoảng 43% người nhiễm HIV cấp tính hoàn toàn không có triệu chứng. Vì vậy, cách duy nhất để xác định chính xác bạn có nhiễm HIV hay không là xét nghiệm HIV.

HIV lây truyền như thế nào?

HIV phát triển mạnh trong một số dịch cơ thể bao gồm: Máu, tinh dịch, dịch tiết âm đạo và sữa mẹ. Các con đường lây truyền chính gồm:

Quan hệ tình dục qua đường hậu môn hoặc âm đạo

Dùng chung kim tiêm và dụng cụ tiêm chích ma túy

Truyền từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở (ít phổ biến ở các nước phát triển nhờ các biện pháp phòng ngừa và điều trị)

Cách duy nhất để xác định chính xác bạn có nhiễm HIV hay không là xét nghiệm HIV.

Virus không xâm nhập qua da lành lặn mà chỉ có thể qua các mô niêm mạc hoặc vết thương hở. HIV không phát triển mạnh trong nước bọt, nước tiểu, nước mắt hoặc phân, và không tồn tại lâu trong môi trường ngoài cơ thể.

Các hình thức không lây truyền HIV:

Quan hệ tình dục bằng miệng, quan hệ nữ với nữ

Hôn, xăm hình, xỏ khuyên

Các thủ thuật nha khoa

Tiếp xúc thông thường như chạm, dùng chung đồ dùng…

Các yếu tố nguy cơ tăng khả năng lây nhiễm HIV

Yếu tố tình dục

Loại quan hệ tình dục (hậu môn > âm đạo)

Vai trò trong quan hệ tình dục (tiếp nhận hay hỗ trợ)

Tải lượng virus của bạn tình

Số lượng bạn tình

Xuất tinh khi quan hệ

Tình trạng cắt bao quy đầu của bạn tình nam

Hoạt động mại dâm hoặc quan hệ với người làm nghề mại dâm

Quan hệ tình dục với người sử dụng ma túy tiêm tĩnh mạch

Sử dụng ma túy tiêm tĩnh mạch

Tiêm chích chung kim tiêm với người nhiễm HIV làm tăng nguy cơ lây truyền

Sử dụng cocaine hoặc crack liên quan đến hành vi nguy cơ cao, bao gồm hoạt động mại dâm

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục đồng thời

Loét bộ phận sinh dục (giang mai, mụn rộp sinh dục) tạo điều kiện cho virus xâm nhập

Viêm do các bệnh lậu, chlamydia giúp virus dễ tiếp cận tế bào miễn dịch

Các bệnh này có thể làm tăng nguy cơ lây truyền HIV lên 300 - 500%

Thanh thiếu niên và người trẻ

Người dưới 25 tuổi chiếm 1/5 số ca nhiễm mới mỗi năm ở Mỹ

Thanh thiếu niên có nguy cơ không được chẩn đoán, điều trị kịp thời

Tỷ lệ nhiễm HIV đồng thời với các STD cao

Tác động của kỳ thị:

HIV vẫn bị kỳ thị nặng, dẫn đến trốn tránh xét nghiệm, điều trị

Kỳ thị kết hợp với phân biệt chủng tộc, sợ đồng tính, nghèo đói tăng nguy cơ lây nhiễm

Xét nghiệm HIV

Các loại xét nghiệm HIV

Loại xét nghiệm Vật mẫu Kiểm tra Thời gian nhận kết quả Độ nhạy Độ đặc hiệu Xét nghiệm nhanh tại nhà Nước bọt Kháng thể HIV 20 phút 92% 99% Xét nghiệm qua thư Chích ngón tay Kháng thể HIV 2–5 ngày 83% 100% Xét nghiệm nhanh tại văn phòng Nước bọt, vết chích đầu ngón tay Kháng thể HIV 20 phút 98% 100% Xét nghiệm kháng thể tiêu chuẩn Mẫu máu Kháng thể HIV 2–3 ngày 95% 99% Xét nghiệm kết hợp kháng nguyên – kháng thể Mẫu máu Kháng thể & kháng nguyên HIV 2–3 ngày 99% 100% Xét nghiệm axit nucleic (NAT) Mẫu máu RNA HIV 2–3 ngày 99% 100%

Kháng thể cần thời gian để đạt mức phát hiện được, thường ≥3 tuần

Các xét nghiệm kết hợp kháng nguyên – kháng thể có thể rút ngắn giai đoạn cửa sổ xuống còn 14 ngày

Lưu ý: Không có triệu chứng hoặc yếu tố nguy cơ không đồng nghĩa với "an toàn". Lựa chọn xét nghiệm cần dựa trên khoảng thời gian phơi nhiễm, độ chính xác mong muốn và tiện lợi.

HIV có thể không gây triệu chứng trong nhiều năm, nhưng việc hiểu rõ các con đường lây truyền, yếu tố nguy cơ và triệu chứng ban đầu là cần thiết để phòng ngừa và phát hiện sớm. Xét nghiệm HIV là cách duy nhất xác định chính xác tình trạng nhiễm bệnh. Việc xét nghiệm kịp thời giúp bảo vệ sức khỏe bản thân, giảm nguy cơ lây lan và tiếp cận điều trị hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.