Loại đồ uống làm tăng nguy cơ hói đầu ở nam giới

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rụng tóc ở nam giới như di truyền, nội tiết, thiếu dinh dưỡng... Tuy nhiên, thói quen uống đồ ngọt tưởng chừng vô hại cũng là nguyên nhân âm thầm.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rụng tóc ở nam giới như di truyền, nội tiết, chế độ ăn thiếu dinh dưỡng...

Đồ uống có đường (như nước ngọt, trà sữa, cà phê pha sữa, nước tăng lực, nước trái cây đóng chai…) là một trong những nguồn cung cấp đường đơn (glucose, fructose, sucrose) lớn nhất trong khẩu phần hiện đại.

Vì sao đồ uống ngọt gây rụng tóc, hói đầu ở nam giới?

Việc tiêu thụ quá mức những loại đồ uống này không chỉ gây tăng cân, đái tháo đường hay mụn trứng cá, mà còn được chứng minh có tác động bất lợi lên sức khỏe tóc và da đầu, dễ gây rụng tóc, hói đầu ở nam giới.

Đường làm thay đổi nội tiết tố

Ở nam giới, rụng tóc kiểu androgen xảy ra khi hormone testosterone trong cơ thể bị enzyme 5α-reductase chuyển hóa thành dihydrotestosterone (DHT). DHT khiến nang tóc nhỏ dần, làm tóc mọc thưa và yếu, cuối cùng dẫn đến hói đầu.

Khi uống nhiều đồ ngọt, cơ thể phải tiết ra nhiều insulin để hạ đường huyết. Mức insulin cao này kích hoạt tăng hoạt động của androgen, đồng thời thúc đẩy 5α-reductase hoạt động mạnh hơn. Kết quả là lượng DHT tăng lên, tóc rụng nhiều và nang tóc dần teo nhỏ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rụng tóc ở nam giới như di truyền, nội tiết, chế độ ăn thiếu dinh dưỡng...

Đường gây viêm và giảm tuần hoàn nuôi dưỡng da đầu

Đường dư thừa trong máu gây ra stress oxy hóa, tức là tình trạng mất cân bằng giữa gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể. Khi đó, các tế bào bị tổn thương, dẫn đến viêm mạn tính ở mô da đầu.

Phản ứng viêm này làm hẹp các mao mạch, khiến lưu lượng máu đến nuôi nang tóc giảm. Da đầu,vốn rất nhạy cảm với sự thiếu oxy, sẽ dần "yếu đi", tóc trở nên khô, dễ gãy và mọc chậm. Một số nghiên cứu cho thấy, nam giới tiêu thụ trên 1 lon nước ngọt/ngày có nguy cơ rụng tóc cao hơn 30 - 40% so với người hiếm khi dùng đồ ngọt, chủ yếu do các cơ chế viêm và thiếu máu nuôi này.

Đường làm suy yếu cấu trúc da đầu qua quá trình glycat hóa

Ngoài ảnh hưởng đến hormone, đường còn tác động trực tiếp đến cấu trúc da đầu. Khi lượng đường trong máu cao, các phân tử đường gắn với protein trong mô liên kết (như collagen và elastin), tạo ra các sản phẩm glycat hóa (AGEs).

AGEs khiến da đầu mất độ đàn hồi, trở nên cứng và xơ, làm giảm khả năng nâng đỡ và giữ chắc chân tóc. Nang tóc vì thế dễ bị tổn thương, tóc mọc yếu, thưa và dễ rụng.

Nam giới tiêu thụ trên 1 lon nước ngọt/ngày có nguy cơ rụng tóc cao hơn người bình thường.

Không những thế, khi uống nhiều nước ngọt, trà sữa, cà phê sữa… sẽ khiến việc tiêu thụ các thực phẩm giàu protein và vi chất thiết yếu cho tóc như kẽm, sắt, vitamin D, biotin… ít đi. Sự thiếu hụt các chất này làm quá trình tổng hợp keratin (thành phần chính của sợi tóc) suy giảm, khiến tóc mảnh, yếu và dễ rụng.

Nên dùng bao nhiêu đường là đủ?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lượng đường tự do (bao gồm đường thêm vào thực phẩm, đồ uống và siro, mật ong…) không nên vượt quá 10% tổng năng lượng hàng ngày, tương đương dưới 50 g đường/ngày đối với người trưởng thành khỏe mạnh.

Thực tế, một lon nước ngọt 330 ml chứa khoảng 35 g đường, tương đương gần 3/4 mức khuyến nghị. Nếu cộng thêm cà phê đường hoặc nước tăng lực… lượng đường nạp vào có thể vượt ngưỡng an toàn chỉ trong một buổi sáng.

Bí quyết giúp nam giới ngăn ngừa rụng tóc, hói đầu

Để giữ mái tóc khỏe đẹp, ngăn ngừa tình trạng hói đầu, nam giới nên:

- Hạn chế đồ uống chứa đường, kể cả nước ngọt "không calo" hoặc dùng chất tạo ngọt nhân tạo.

- Uống đủ nước lọc, ưu tiên trà xanh, nước ép rau củ không đường để hỗ trợ chống oxy hóa.

- Ăn đa dạng thực phẩm giàu protein, sắt, kẽm, biotin, vitamin D, omega-3, giúp nang tóc phát triển khỏe mạnh.

- Ngủ đủ giấc, kiểm soát stress, tập thể dục đều đặn để cân bằng nội tiết và tăng lưu thông máu đến da đầu.

- Hạn chế rượu bia, thuốc lá, vì cồn và nicotine đều làm giảm hấp thu vi chất và ảnh hưởng đến chu kỳ mọc tóc.

Để duy trì mái tóc dày khỏe lâu dài, nam giới nên giảm tối đa đồ uống có đường, ăn uống cân bằng và chăm sóc tóc từ bên trong, thay vì chỉ trông cậy vào các sản phẩm chống rụng tóc bên ngoài.