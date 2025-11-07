Bé trai 13 tuổi ngã từ lầu 3 trường học ở TP.HCM nguy kịch

Bé trai 13 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng nguy kịch, xuất huyết phổi, phải đặt nội khí quản tại hiện trường, thở máy và dẫn lưu màng phổi hai bên.

Tình trạng bệnh nhi vẫn còn nguy kịch, khó tiên lượng. Ảnh: Shutterstock.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhi nam (13 tuổi) trong tình trạng nguy kịch sau khi té từ lầu 3 của một trường học trên địa bàn.

Theo bác sĩ Phương, khi tiếp cận tại trường, trẻ đã tím tái, thở ngáp, có dấu hiệu suy hô hấp nặng. Nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 tiến hành đặt nội khí quản ngay tại hiện trường trước khi chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

“Bé nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, sốc tụt mạch”, bác sĩ cho hay.

Tại bệnh viện, trẻ được hồi sức tích cực, thở máy, dẫn lưu màng phổi, truyền dịch chống sốc và truyền máu. Kết quả thăm khám và chụp CT ghi nhận bệnh nhi bị tràn khí màng phổi hai bên, xuất huyết não, có dịch ổ bụng và chấn thương thận phải.

“Tình trạng của bé còn rất nặng, chưa thể tiên lượng. Chúng tôi phải xử trí đến đâu tùy theo diễn tiến đến đó”, bác sĩ Phương thông tin.

Theo ông, trong thời gian tới, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát. Tùy mức độ tiến triển, bác sĩ sẽ xem xét thêm các can thiệp như xử trí xuất huyết não nếu tăng lên hoặc tiếp tục dẫn lưu phổi để giải quyết tràn khí, hỗ trợ hô hấp.