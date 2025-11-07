Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Bé trai 13 tuổi ngã từ lầu 3 trường học ở TP.HCM nguy kịch

  • Thứ sáu, 7/11/2025 16:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bé trai 13 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng nguy kịch, xuất huyết phổi, phải đặt nội khí quản tại hiện trường, thở máy và dẫn lưu màng phổi hai bên.

Tình trạng bệnh nhi vẫn còn nguy kịch, khó tiên lượng. Ảnh: Shutterstock.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhi nam (13 tuổi) trong tình trạng nguy kịch sau khi té từ lầu 3 của một trường học trên địa bàn.

Theo bác sĩ Phương, khi tiếp cận tại trường, trẻ đã tím tái, thở ngáp, có dấu hiệu suy hô hấp nặng. Nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 tiến hành đặt nội khí quản ngay tại hiện trường trước khi chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

“Bé nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, sốc tụt mạch”, bác sĩ cho hay.

Tại bệnh viện, trẻ được hồi sức tích cực, thở máy, dẫn lưu màng phổi, truyền dịch chống sốc và truyền máu. Kết quả thăm khám và chụp CT ghi nhận bệnh nhi bị tràn khí màng phổi hai bên, xuất huyết não, có dịch ổ bụng và chấn thương thận phải.

“Tình trạng của bé còn rất nặng, chưa thể tiên lượng. Chúng tôi phải xử trí đến đâu tùy theo diễn tiến đến đó”, bác sĩ Phương thông tin.

Theo ông, trong thời gian tới, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát. Tùy mức độ tiến triển, bác sĩ sẽ xem xét thêm các can thiệp như xử trí xuất huyết não nếu tăng lên hoặc tiếp tục dẫn lưu phổi để giải quyết tràn khí, hỗ trợ hô hấp.

Bộ sách “Bí ẩn hướng nội” chứa đựng nhiều thông tin và kiến thức rất hữu ích giúp bạn thấu hiểu chính mình, thoát khỏi vòng luẩn quẩn tự nghi ngờ và đánh đồng bản thân với những định kiến rập khuôn của xã hội. Để từ đó bạn học cách yêu thương và trân trọng con người hướng nội của mình.

Hơn 40 người ở TP.HCM đi cấp cứu sau khi ăn bánh mì

Chiều tối 6/11, nhiều người sau khi ăn bánh mì tại một cửa tiệm ở phường Hạnh Thông phải nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc, 3 trường hợp diễn tiến nặng.

3 giờ trước

Việt Nam tham gia thử nghiệm loại vaccine bệnh truyền nhiễm

Giữa thời điểm dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, việc Việt Nam tham gia mạng lưới thử nghiệm vaccine khu vực mở ra hy vọng lớn về biện pháp bảo vệ chủ động và lâu dài.

5 giờ trước

4 bệnh về phổi phổ biến nên biết

Các bệnh về phổi là một trong những nhóm bệnh lý phổ biến và có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

5 giờ trước

Kỳ Duyên

té lầu Thành phố Hồ Chí Minh tai nạn cấp cứu bệnh nhi

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý