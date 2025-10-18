Làm đẹp tiện ích - xu hướng sống mới của phụ nữ hiện đại

Giữa nhịp sống nhanh và áp lực tài chính, phụ nữ đang chọn cách chăm sóc bản thân mỗi ngày một cách thông minh, tiết kiệm và đủ để giữ tinh thần tươi mới trong mọi hoàn cảnh.

Trước đây, đi spa từng là “đặc ân nhỏ” mà phụ nữ dành cho bản thân, một buổi hẹn hiếm hoi giữa tuần bận rộn. Giờ đây, mọi thứ đã khác. Làm đẹp không còn là phần thưởng, mà trở thành thói quen giúp tái tạo năng lượng, giữ tinh thần tích cực và duy trì sự trẻ trung.

Khi làm đẹp trở thành nhịp sống

Theo Statista, quy mô ngành làm đẹp toàn cầu đạt 670 tỷ USD năm 2024, tăng mạnh nhờ nhóm phụ nữ trẻ yêu thích sự tiện lợi và linh hoạt. Họ không tìm kiếm sự cầu kỳ mà chọn những khoảnh khắc ngắn để “chăm mình”: Một buổi chăm da, gội đầu dưỡng sinh hay làm nail cùng bạn thân.

“Làm đẹp giờ không phải là sự kiện, mà là nhịp sống”, Business of Fashion, chuyên trang về thời trang và làm đẹp, nhận định.

Làm đẹp không còn là cuộc hẹn xa xỉ, mà trở thành nhịp sống của phụ nữ hiện đại.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, phụ nữ Việt đang chuyển hướng sang làm đẹp tiện ích - một lựa chọn thông minh, vừa túi tiền và duy trì được lâu dài. Thay vì tốn hàng triệu đồng cho các buổi spa cao cấp, họ tìm đến các dịch vụ nhỏ nhưng đều đặn, vừa giúp duy trì diện mạo tươi tắn, vừa nuôi dưỡng tinh thần mỗi ngày.

Thế hệ Gen Z và Millennials đang dẫn đầu xu hướng này. Họ hiểu rằng chăm sóc bản thân đều đặn chính là đầu tư cho năng lượng sống, không chỉ là làm đẹp bề ngoài. “Cảm giác được ai đó gội đầu, chăm da cho mình 45-60 phút sau một ngày dài là niềm vui nhỏ ai cũng xứng đáng”, Ngọc Anh (27 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

Gen Z coi chăm sóc bản thân là cách giữ năng lượng và sự tự tin.

a.Sense Everyday Beauty - “Điểm chạm làm đẹp” cho phụ nữ hiện đại

Ra đời với triết lý “Everyday Beauty - Làm đẹp mỗi ngày, giá thật vừa tay”, a.Sense Everyday Beauty tiên phong áp dụng mô hình làm đẹp tiện ích tại Việt Nam, mang đến cho phụ nữ những buổi chăm sóc ngắn 45-60 phút, dễ dàng sắp xếp trong lịch trình bận rộn. Từ chăm da, gội dưỡng sinh, massage cổ vai gáy, làm nail đến chăm sóc da đầu, mọi trải nghiệm tại a.Sense đều được thiết kế để giúp phụ nữ “nạp năng lượng” và lấy lại cân bằng nhanh chóng.

a.Sense Everyday Beauty - khoảng dừng nhỏ để phụ nữ “nạp năng lượng” giữa ngày.

Hệ thống hiện có hơn 35 trung tâm tại Hà Nội và TP.HCM, vận hành linh hoạt với 2 mô hình:

Standard - trung tâm tiêu chuẩn đầy đủ dịch vụ và không gian riêng tư.

Lite - mô hình tối giản, mang đến điểm chạm nhanh gần nơi ở hoặc làm việc, giúp phụ nữ làm đẹp mọi lúc, mọi nơi.

Song song đó, ứng dụng a.Sense Everyday Beauty giúp khách hàng đặt lịch, quản lý liệu trình, tích điểm và phản hồi trực tiếp, mang lại trải nghiệm làm đẹp tiện lợi, minh bạch và cá nhân hóa, nơi mọi phụ nữ đều có thể được yêu thương mỗi ngày, không cần đợi dịp đặc biệt.