Căn bệnh khiến nhiều người nhập viện khi giao mùa

Thời tiết giao mùa khiến người dân dễ mắc các bệnh hô hấp như cúm, viêm phế quản, viêm phổi... Việc chủ động phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe là rất cần thiết.

Người bệnh được bác sĩ thăm khám. Ảnh: BVCC.

Những ngày gần đây, anh Đ.Đ.Q., sống tại phường Thanh Miếu (tỉnh Phú Thọ), thường xuyên bị ho và tức ngực. Anh tự mua que test nhanh về thử và phát hiện mắc cúm B.

Sau đó, người đàn ông đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, được làm các xét nghiệm chuyên sâu và điều trị bằng thuốc uống, tiêm và truyền dịch. Sau thời gian điều trị, sức khỏe của anh đã ổn định, cảm giác mệt mỏi và tức ngực cũng không còn nữa.

Theo bác sĩ Hà Ngọc Thủy, khoa Nội Hô hấp - Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, anh Q. chỉ là một trong nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị các bệnh về đường hô hấp trong thời điểm giao mùa.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây, các bác sĩ ghi nhận số lượng người bệnh đến khám và điều trị các bệnh lý hô hấp gia tăng rõ rệt. Các bệnh phổ biến gồm viêm họng, cúm, viêm phế quản, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản…

Bác sĩ chuyên khoa II Hồ Quốc Khải, Phó khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp chủ yếu lây truyền qua 3 đường chính.

Thứ nhất là lây qua giọt bắn trực tiếp, khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện làm các giọt nước bọt mang mầm bệnh bắn ra, truyền sang người khác. Thứ hai là lây qua tiếp xúc gián tiếp, chẳng hạn như chạm vào tay nắm cửa hoặc đồ vật có chứa mầm bệnh rồi đưa tay lên mũi, miệng. Thứ ba là lây qua không khí khi các hạt khí dung mang mầm bệnh bay lơ lửng trong không gian kín, người hít phải có thể bị nhiễm bệnh.

Việc điều trị bệnh hô hấp phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ bệnh. Nếu do virus, chủ yếu điều trị hỗ trợ như hạ sốt, bù nước, nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể tự hồi phục. Nếu do vi khuẩn, bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng kháng sinh phù hợp dựa trên hướng dẫn chuyên môn của từng bệnh cụ thể. Với những trường hợp nặng, người bệnh cần được hỗ trợ y khoa tích cực và theo dõi sát tại bệnh viện để xử trí kịp thời.

Để phòng tránh, mỗi người cần duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng cổ, ngực và bàn chân khi ra ngoài.

Với những người có bệnh lý hô hấp mạn tính như giãn phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cần tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám định kỳ, tiêm phòng vaccine cúm, phế cầu, đồng thời duy trì môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ.

Bên cạnh đó, người dân cần lưu ý:

Đeo khẩu trang khi ra ngoài trời, tránh tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh.

Giữ môi trường sống và làm việc sạch sẽ, thoáng mát, hạn chế khói bụi, ô nhiễm, khử khuẩn thường xuyên để loại bỏ mầm bệnh trong không khí.

Bảo vệ cơ thể trước sự thay đổi thất thường của thời tiết, đặc biệt là vùng cổ, ngực, bàn chân, bàn tay: Giữ ấm khi trời lạnh, thoáng mát khi trời nóng.

Tập thể dục đều đặn, phù hợp thể trạng để tăng cường sức đề kháng.

Vệ sinh răng miệng hàng ngày, súc miệng bằng nước muối sinh lý để phòng viêm nhiễm vùng hầu họng.

Hạn chế thực phẩm dễ gây dị ứng hoặc chứa chất bảo quản sulfite (có trong khoai tây, tôm khô, hoa quả sấy, rượu bia công nghiệp…) vì có thể gây khởi phát cơn hen.