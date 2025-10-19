Thói quen buổi sáng khiến huyết áp tăng vọt, đột quỵ rình rập

Nhiều thói quen vào buổi sáng tưởng chừng vô hại nhưng có thể vô tình làm tăng huyết áp đột ngột, lâu dần gây áp lực lên tim, tăng nguy cơ đột quỵ.

Ăn sáng với các món ăn nhiều muối, chế biến sẵn như mì ăn liền có nguy cơ gây tăng huyết áp. Ảnh: Rappler.

Buổi sáng là thời điểm cơ thể nạp năng lượng và khởi đầu tinh thần tích cực cho cả ngày. Tuy nhiên, một số thói quen tưởng chừng vô hại lại có thể khiến huyết áp tăng đột ngột mà nhiều người không nhận ra. Về lâu dài, những thói quen này kích hoạt hormone căng thẳng, co thắt mạch máu và gây áp lực lên tim, làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch.

Dưới đây là những thói quen buổi sáng có thể làm tăng huyết áp mà bạn nên tránh để duy trì sức khỏe tim mạch ổn định.

Bật dậy ngay khi vừa tỉnh giấc

Đây là thói quen thường thấy ở những người hay dậy muộn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo nên tránh bật dậy quá nhanh ngay sau khi tỉnh giấc, bởi điều này có thể khiến huyết áp tăng đột ngột, gây áp lực lên thành mạch máu và tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người có bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp hoặc rối loạn tuần hoàn.

Theo Medical News Today, khi nằm ngủ, huyết áp thường duy trì ở mức ổn định và thấp hơn ban ngày. Trước khi thức dậy vài giờ, huyết áp tự nhiên tăng dần. Việc chuyển tư thế quá nhanh từ nằm sang đứng có thể khiến cơ thể chưa kịp thích ứng, dẫn đến thay đổi huyết áp đột ngột. Ở người có nền bệnh mạn tính, tình trạng này càng làm tăng rủi ro đột quỵ hoặc chóng mặt, ngã do tụt hoặc dao động huyết áp.

Để hạn chế tình trạng này, thay vì đứng dậy đột ngột, bạn nên nằm thêm 3-5 phút sau khi tỉnh giấc, co duỗi tay chân và vươn vai nhẹ nhàng. Những động tác này giúp cơ thể thích nghi dần khi chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động, ổn định huyết áp và giảm nguy cơ chóng mặt hay đột quỵ buổi sáng.

Kiểm tra điện thoại ngay sau khi thức dậy

Theo India Times, mặc dù điều này có vẻ như là thói quen vô hại mà hầu hết ai cũng mắc phải, việc kiểm tra điện thoại ngay khi thức dậy có thể ảnh hưởng xấu đến mức huyết áp. Việc lướt qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội có thể ngay lập tức kích hoạt phản ứng căng thẳng của cơ thể.

Đổi lại, lượng cortisol và adrenaline tăng cao làm tăng nhịp tim và thu hẹp mạch máu - do đó gây ra sự tăng đột biến tạm thời về huyết áp. Theo thời gian, "căng thẳng kỹ thuật số" này vào buổi sáng có thể dẫn đến mức huyết áp cao liên tục.

Nếu xem điện thoại là điều đầu tiên bạn làm vào buổi sáng, hãy dừng lại. Điều này sẽ gây hại sức khỏe lâu dài. Ảnh: Shutterstock.

Bỏ bữa ăn sáng

Mặc dù có vẻ vô hại, việc bỏ bữa sáng có thể gây ra những tác dụng phụ. Thói quen này buộc cơ thể giải phóng nhiều hormone gây căng thẳng như cortisol, từ đó làm co thắt động mạch và làm tăng huyết áp.

Ngược lại, ăn sáng giúp cân bằng lượng đường trong máu. Điều này ngăn ngừa sự gia tăng đột biến hormone gây căng thẳng vào buổi sáng. Vì vậy, hãy tránh bỏ bữa sáng. Thay vào đó, hãy bổ sung ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và protein vào bữa sáng hàng ngày.

Uống quá nhiều cà phê khi bụng rỗng

Mặc dù caffeine giúp tăng cường năng lượng và giúp bạn cảm thấy tỉnh táo, năng động, việc tiêu thụ quá nhiều caffeine vào buổi sáng, đặc biệt là khi bụng đói, có thể dẫn đến tăng huyết áp tạm thời. Điều này xảy ra do caffeine kích thích hệ thần kinh.

Nghiên cứu có tựa đề "Tương tác giữa cà phê và thuốc hạ huyết áp" đăng trên tạp chí American Journal of Hypertension cho thấy việc tiêu thụ khoảng 127 mg caffeine (tương đương với 1 hoặc 2 tách cà phê) trước khi ăn sáng có thể làm tăng huyết áp tâm thu thêm 8-10 mmHg.

Ăn sáng với mì tôm, thực phẩm chiên

Mì ăn liền thực sự rẻ tiền, ngon miệng, tiện lợi và dễ nấu. Tuy nhiên, về cơ bản, đây là thực phẩm siêu chế biến, nghĩa là có hàm lượng natri cao, ít chất dinh dưỡng và thường có một số dạng MSG hoặc chất bảo quản. Tất cả đều góp phần gây ra các vấn đề về huyết áp.

Trong khi đó, thực phẩm chiên thường được làm bằng dầu tinh chế, dầu tái sử dụng hoặc chất béo chuyển hóa. Tất cả đều làm tắc nghẽn động mạch, tăng tình trạng viêm, tăng cả huyết áp và cholesterol.

Chiên ngập dầu trong dầu cũ cũng là cách thực phẩm chiên gây ra huyết áp cao. Thay vào đó, bạn nên sử dụng nồi chiên không dầu hoặc nướng đồ ăn nhẹ với lượng dầu tối thiểu.

Vội vã và căng thẳng

Đi làm muộn hoặc làm mọi việc vội vàng buổi sáng có thể gây lo lắng và làm tăng huyết áp, mặc dù chỉ là tạm thời. Các hormone căng thẳng như adrenaline khiến tim đập nhanh hơn và động mạch co thắt. Khi điều này xảy ra thường xuyên, căng thẳng mạn tính vào buổi sáng dẫn đến tăng huyết áp.

Để tránh điều này, hãy bắt đầu thức dậy sớm hơn bình thường 15 phút. Ngoài ra, chuẩn bị sẵn quần áo, đồ dùng và bữa ăn từ tối hôm trước - điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi tình trạng mệt mỏi khi phải quyết định vào buổi sáng, đồng thời tiết kiệm thời gian.