Cả gia đình ở Thái Nguyên mắc ghẻ sau lũ lụt và cảnh báo từ bác sĩ

Sau nhiều ngày mất điện, mất nước do lũ lụt, gia đình 4 người ở Thái Nguyên đều xuất hiện tổn thương da với mụn nước, mụn mủ, ngứa dữ dội ở kẽ tay, bụng, nách, vùng sinh dục.

Qua đợt mưa lũ kéo dài, số bệnh nhân mắc các bệnh da liễu như ghẻ, viêm da tiếp xúc, nhiễm khuẩn da, viêm nang lông… đang có xu hướng gia tăng rõ rệt.

Các chuyên gia cảnh báo điều kiện ẩm ướt, nguồn nước ô nhiễm và thói quen tự điều trị đang khiến nhiều người bệnh rơi vào tình trạng tổn thương da nặng nề hơn.

Nhiều ca bệnh ghẻ, viêm da đến khám sau khi dọn dẹp nhà cửa mùa lũ

Bác sĩ chuyên khoa II Dương Thị Lan, Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết trong những tuần gần đây, lượng bệnh nhân đến khám có xu hướng tăng hơn, thường gặp là các trường hợp viêm da tiếp xúc, nấm da, nhiễm khuẩn da như viêm nang lông, nhọt, áp-xe da và bệnh ghẻ.

“Sau mưa lũ, nhiều người phải lội nước bẩn, dọn dẹp bùn rác trong điều kiện thiếu nước sạch. Nước thải sinh hoạt, bùn đất và rác thải hữu cơ tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng phát triển, khiến các bệnh da bùng phát mạnh hơn”, bác sĩ Lan nói.

Bác sĩ chuyên khoa II Dương Thị Lan thăm khám cho một bệnh nhân.

Bệnh viện Da liễu Trung ương ghi nhận nhiều trường hợp cả gia đình cùng mắc ghẻ. Điển hình là một gia đình 4 người ở vùng lũ Thái Nguyên, gồm bé gái 15 tháng tuổi, bố mẹ và ông bà.

Trong nhiều ngày mất điện, mất nước sau lũ, gia đình không có nước tắm giặt, phải dùng chung chăn màn ẩm ướt. Sau đó, cả nhà đều xuất hiện tổn thương da với mụn nước, mụn mủ, vết trợt rớm dịch và ngứa dữ dội ở kẽ tay, bụng, nách, vùng sinh dục.

“Khi xét nghiệm, chúng tôi phát hiện rõ ký sinh trùng ghẻ trên da. Đây là bệnh lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp hoặc dùng chung quần áo, ngủ chung giường. Nếu không được tư vấn, điều trị đúng, bệnh rất dễ lây cho cả gia đình”, bác sĩ Lan cho biết thêm.

Bên cạnh ghẻ, viêm da tiếp xúc kích ứng do hóa chất tẩy rửa cũng đang tăng mạnh. Trường hợp bệnh nhân nữ ở Hà Nội đến khám trong tình trạng hai bàn tay rộp đỏ, bong tróc, rát bỏng. Chị cho biết sau đợt lũ, chị đã dùng dung dịch tẩy sàn, cào bùn và chà rửa nền nhà nhiều ngày liền mà không đeo găng tay.

“Kết quả chẩn đoán cho thấy chị bị viêm da tiếp xúc kích ứng do hóa chất. Nếu tiếp xúc kéo dài, da có thể bị viêm nặng, nứt nẻ, dẫn đến nhiễm khuẩn thứ phát”, bác sĩ Lan thông tin.

Một số bệnh nhân khác không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng có tiền sử lội nước lũ, dọn dẹp đồ đạc, sau đó xuất hiện da nề đỏ, bong vảy, sẩn đỏ ngứa rát ở cẳng tay và chân - biểu hiện điển hình của viêm da tiếp xúc sau lũ.

Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Sai lầm khi tự điều trị khiến bệnh da nặng hơn

Theo bác sĩ Lan, nhiều bệnh nhân ở vùng xa hoặc do bận rộn không có thời gian đi khám đã tự mua thuốc hoặc dùng biện pháp chữa bệnh theo dân gian, khiến tình trạng da tổn thương nặng thêm.

“Không ít người đắp lá, bôi nhựa chuối, lá trầu không, hay tắm nước lá rừng. Những cách này khiến da bị kích ứng, viêm loét, nhiễm khuẩn, làm cho tổn thương da nặng hơn. Có bệnh nhân đến viện khi tổn thương đã lan rộng, tiết dịch, mụn mủ, sưng đau phải nhập viện điều trị dài ngày”, chuyên gia da liễu cho hay.

Tình trạng dùng không đúng loại thuốc điều trị cũng phổ biến. Có người dùng thuốc bôi trị nấm cho viêm da tiếp xúc, hoặc ngược lại, dẫn đến bệnh không đỡ mà còn bùng phát mạnh hơn.

Khuyến cáo phòng bệnh da mùa mưa lũ

Các bác sĩ da liễu khuyến cáo người dân:

1. Giữ vệ sinh cơ thể hàng ngày, tắm rửa bằng nước sạch, lau khô da, đặc biệt là các vùng kẽ ngón tay, ngón chân, bẹn, nách.

2. Không nằm, mặc đồ ẩm ướt; phơi chăn màn, quần áo dưới nắng sau khi giặt.

3. Mang găng tay, ủng, quần áo bảo hộ khi tiếp xúc với nước bẩn, bùn, hoặc hóa chất tẩy rửa trong quá trình dọn dẹp.

4. Khi xuất hiện các triệu chứng ngứa, rát, mụn nước, mụn mủ hoặc bong tróc da, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa Da liễu để được khám và điều trị đúng cách, không tự ý dùng thuốc hoặc đắp lá dân gian.

5. Với bệnh ghẻ, cần điều trị đồng thời cho cả gia đình, giặt sạch và phơi khô đồ dùng, chăn màn, không ngủ chung để tránh lây lan.

“Các bệnh da mùa mưa lũ tuy không khó điều trị, nhưng nếu chủ quan hoặc tự xử lý sai cách, sẽ dẫn đến nhiễm khuẩn da nặng hơn, thậm chí nhiễm khuẩn huyết. Quan trọng nhất là giữ vệ sinh, điều trị đúng hướng dẫn của bác sĩ”, BS Lan nhấn mạnh.