Dấu hiệu nổi bật của bệnh lác đồng tiền và cách xử trí

Lác đồng tiền là một bệnh ngoài da phổ biến do vi nấm thuộc nhóm Dermatophytes gây ra. Sở dĩ được gọi là “lác đồng tiền” vì các tổn thương trên da thường có hình tròn hoặc bầu dục, viền rõ, trông giống như đồng xu.

Bệnh có thể xuất hiện ở mọi vùng da trên cơ thể, bao gồm da mặt, da đầu, thân, bàn tay, bàn chân, vùng bẹn và thậm chí có thể ảnh hưởng đến móng tay.

Lác đồng tiền có thể xảy ra ở bất kỳ ai, kể cả trẻ sơ sinh, nhưng phổ biến nhất là ở thanh niên. Đặc biệt, tình trạng này thường gặp nhiều hơn ở những khu vực có khí hậu nóng ẩm – môi trường thuận lợi cho vi nấm phát triển và lan truyền.

Triệu chứng nổi bật của lác đồng tiền

Đặc điểm nổi bật nhất của bệnh là tổn thương da dạng mẩn đỏ, kèm theo nhiều mụn nước nhỏ mọc thành hình đồng tiền.

Người bệnh thường có cảm giác ngứa, đặc biệt là vào ban đêm, gây khó chịu và mất ngủ. Việc gãi ngứa có thể làm vỡ mụn nước, gây trầy xước da, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và hình thành mụn mủ hoặc bóng nước lớn hơn.

Các mẩn đỏ có thể khởi phát tại một vị trí rồi lan dần sang các vùng khác như mặt, cổ, ngực hoặc bẹn. Khi không được điều trị sớm, bệnh có thể lan rộng khắp cơ thể, gây tổn thương da, chàm hóa hoặc để lại sẹo.

Lác đồng tiền gây ngứa ngáy, mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến tâm lý của người bệnh, nhất là khi xuất hiện ở vùng da hở như mặt, cổ, tay, chân. Tuy nhiên, đây là bệnh da liễu phổ biến, không gây biến chứng nguy hiểm và có thể điều trị hiệu quả nếu được xử trí đúng cách.

Khi được chẩn đoán mắc lác đồng tiền, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp bằng thuốc bôi, thuốc uống hoặc kết hợp cả hai.

Cách xử trí lác đồng tiền

Khi được chẩn đoán mắc lác đồng tiền, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp bằng thuốc bôi, thuốc uống hoặc kết hợp cả hai, tùy vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Người bệnh cần tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý sử dụng hoặc phối hợp thuốc bừa bãi, tránh gây tác dụng phụ và biến chứng ngoài ý muốn.

- Sử dụng thuốc bôi ngoài da

Thuốc kháng nấm dạng kem là lựa chọn phổ biến, giúp tiêu diệt vi nấm gây bệnh. Trước khi bôi thuốc, người bệnh cần rửa tay sạch và lau khô. Có thể rửa vùng da bị tổn thương bằng xà phòng nhẹ và nước sạch, tốt nhất là trong bồn tắm hoặc chậu rửa riêng, tránh sử dụng bồn rửa ở nhà bếp để ngăn ngừa lây nhiễm.

Dùng khăn giấy hoặc khăn vải sạch để lau khô vùng da bệnh. Không dùng chung khăn với người khác. Nếu dùng khăn vải, cần giặt sạch và phơi khô hoàn toàn trước khi tái sử dụng.

Thoa một lớp kem mỏng lên vùng da bị bệnh, bắt đầu từ ngoài mép tổn thương rồi di chuyển vào trung tâm. Không băng kín vùng da bôi thuốc để tránh ẩm ướt, làm nặng thêm tình trạng nhiễm nấm. Sau khi bôi, rửa tay sạch để tránh lây lan sang vùng khác.

- Lưu ý khi dùng thuốc bôi

Bôi thuốc 2–3 lần mỗi ngày cho đến khi da lành hẳn. Sau đó nên tiếp tục bôi thêm ít nhất 2 tuần để ngăn ngừa tái nhiễm. Nếu sau 4 tuần điều trị mà không thấy cải thiện, cần ngừng thuốc và đến bác sĩ tái khám. Không nên bôi thuốc quá dày hoặc quá mạnh, vì có thể gây kích ứng, tổn thương da hoặc tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

- Trường hợp cần dùng thuốc uống

Với những trường hợp tổn thương lan rộng hoặc tái phát nhiều lần, bác sĩ có thể kê thuốc kháng nấm đường uống kết hợp với thuốc bôi. Việc này phải được giám sát chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả điều trị và hạn chế tác dụng phụ.

Biện pháp hỗ trợ điều trị và phòng ngừa tái phát

Ngoài việc dùng thuốc, người bệnh nên kết hợp các biện pháp sau:

Giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tắm rửa hàng ngày, đặc biệt là vùng da bị nhiễm nấm.

Mặc quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi, tránh mặc đồ bó sát.

Không dùng chung đồ dùng cá nhân (khăn, quần áo, chăn, gối) với người khác.

Không nuôi hoặc tiếp xúc với động vật bị nhiễm nấm. Hạn chế tiếp xúc với môi trường ẩm ướt, mang giày dép thoáng khí.

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc để tăng cường hệ miễn dịch.

Bệnh lác đồng tiền hoàn toàn có thể điều trị dứt điểm nếu người bệnh phát hiện sớm, tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ và giữ vệ sinh cá nhân hợp lý. Chủ động phòng ngừa và chăm sóc da đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa tái phát, bảo vệ làn da khỏe mạnh và tự tin trong cuộc sống.