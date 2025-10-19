9 loại thực phẩm càng ăn mỡ máu càng giảm

Thay vì lạm dụng thuốc, nhiều người tìm kiếm những món ăn, thực phẩm giúp giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch hiệu quả vừa tự nhiên vừa an toàn.

Các loại cá béo rất lành mạnh, bổ dưỡng cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), khoảng 30% phụ nữ Mỹ có cholesterol cao. Con số này thật đáng kinh ngạc, đặc biệt là khi cholesterol cao làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim, đau tim và đột quỵ - những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ trên 50 tuổi.

Tin tốt là mọi người có thể tự chăm sóc sức khỏe ngay từ trong chính căn bếp nhà mình. Mặc dù một số người cần dùng thuốc hoặc thực phẩm bổ sung, chỉ cần thay đổi lối sống và chế độ ăn uống thường có thể cải thiện tình hình. Lựa chọn thực phẩm giúp giảm cholesterol tự nhiên là một trong những bước hiệu quả và mạnh mẽ nhất mà bạn có thể thực hiện.

Dưới đây là các loại thực phẩm không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn có thể cải thiện mức cholesterol và sức khỏe tim mạch, theo Yahoo News.

Bưởi giúp giảm mỡ máu

Bưởi không chỉ tươi mát mà còn rất tốt cho sức khỏe. Một nghiên cứu cho thấy ăn bưởi hàng ngày có thể giảm cholesterol LDL tới 20%. Bưởi cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa và một flavonoid gọi là naringenin, có thể làm giảm sự tích tụ mảng bám trong động mạch.

Lưu ý là bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, bao gồm cả statin, vì vậy hãy luôn hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi bổ sung bưởi vào chế độ ăn hàng ngày.

Cà tím tốt cho tim mạch

Cà tím giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, mang lại lợi ích kép cho sức khỏe tim mạch. Đây là lựa chọn dễ dàng thay thế cho các thành phần nặng hơn.

Hoạt chất naringin trong bưởi có thể hỗ trợ giảm mỡ máu, phòng ngừa xơ vữa động mạch. Ảnh: Freepik.

Cá hồi và cá béo tốt cho tim mạch

Axit béo omega-3 là "siêu sao" cho sức khỏe tim mạch. Có trong cá hồi, cá thu và cá mòi, chúng giúp giảm triglyceride, tăng cholesterol HDL và giảm viêm.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị nên ăn ít nhất 2 khẩu phần cá béo mỗi tuần. Đây là một trong những cách ngon miệng nhất để cải thiện mức cholesterol trong cơ thể.

Khoai lang cả vỏ kiểm soát mỡ máu và bảo vệ tim mạch

Khoai lang không chỉ là món ăn vặt mà còn là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho tim mạch. Giàu chất xơ hòa tan, khoai lang giúp đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể bằng cách liên kết với axit mật. Và điều quan trọng là chất xơ đặc biệt tập trung ở vỏ. Vì vậy, khi nướng khoai lang, hãy giữ nguyên vỏ để đạt hiệu quả tối đa.

Khoai lang là món ăn rất bổ dưỡng, đào thải cholesterol hiệu quả và tốt cho tim mạch. Ảnh: Japanese Taste.

Các loại hạt (đặc biệt là quả óc chó và hạnh nhân)

Các loại hạt là món ăn vặt tiện lợi nhưng lại chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Chỉ cần một nắm hạnh nhân hoặc quả óc chó mỗi ngày đã được chứng minh là có thể làm giảm LDL và tăng HDL. Vì chúng giàu calo, việc kiểm soát khẩu phần ăn rất quan trọng. Hãy cố gắng ăn khoảng 28 g (khoảng một nắm nhỏ) mỗi ngày.

Tỏi giúp hạ cholesterol, bảo vệ tim mạch

Tỏi đã được ca ngợi qua nhiều thế kỷ - không chỉ vì hương vị mà còn vì đặc tính chữa bệnh của nó. Nghiên cứu hiện đại cho thấy tỏi có thể giúp ngăn ngừa các hạt cholesterol làm tắc nghẽn thành động mạch. Hãy thử thêm tỏi tươi vào súp, nước sốt và rau củ nướng. Chỉ cần 1-2 tép tỏi mỗi ngày cũng có thể mang lại lợi ích.

Hoạt chất allicin trong tỏi có thể giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và triglycerid trong máu. Ảnh: Freepik.

Quả bơ tốt cho tim mạch và mỡ máu

Bơ béo ngậy, đa dụng và chứa nhiều chất béo lành mạnh, là một trong những thực phẩm tốt nhất để giảm cholesterol. Chất béo không bão hòa đơn trong bơ giúp giảm mức LDL, đồng thời cung cấp chất xơ, kali và magiê.

Việt quất - tốt cho tim mạch và mỡ máu

Những quả mọng nhỏ bé này là những chất chống oxy hóa khổng lồ. Chúng giúp chống viêm, giảm cholesterol LDL và cải thiện sức khỏe động mạch. Chỉ cần ăn một cốc mỗi ngày có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Đậu và các loại đậu - hạ cholesterol và ổn định đường huyết

Đậu, đậu lăng, đậu gà và đậu đen là những siêu thực phẩm chống cholesterol. Giàu chất xơ hòa tan, chúng giúp cơ thể loại bỏ cholesterol và giữ lượng đường trong máu ổn định. Những thực phẩm này rất no bụng, giúp kiểm soát cân nặng - yếu tố khác ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.