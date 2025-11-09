Dấu hiệu đau nhức cảnh báo thận yếu, cần đi khám ngay

Cảm giác đau, khó chịu ở lưng dưới, bụng, háng, chân hoặc ngực có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề liên quan đến thận, đặc biệt là sỏi thận, nhiễm trùng hoặc bệnh mạn tính.

Sưng chân, chuột rút, tê ở chân có thể là cách cơ thể cảnh báo bạn có vấn đề về thận. Ảnh: Shutterstock.

Thận là cơ quan thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc lọc chất thải, cân bằng dịch cơ thể và điều hòa huyết áp. Khi chức năng thận bắt đầu suy giảm, cơ thể thường phát ra những dấu hiệu cảnh báo sớm.

Theo nghiên cứu được công bố bởi Viện Y học Quốc gia Mỹ, điều đáng ngạc nhiên là những dấu hiệu này không phải lúc nào cũng xuất hiện trực tiếp ở vùng thận. Cảm giác khó chịu có thể xuất hiện ở những vùng không ngờ tới trên cơ thể, bao gồm lưng dưới, bụng, háng, chân, hoặc thậm chí là ngực.

Phần lưng dưới (vùng hông)

Theo India Times, một trong những dấu hiệu phổ biến và dễ nhận biết nhất của tổn thương thận là đau ở lưng dưới, đặc biệt là ở vùng hông - khu vực giữa xương sườn dưới và hông, ở hai bên cột sống. Cơn đau này có thể là:

Cảm giác đau âm ỉ ở một hoặc cả hai bên lưng

Đau nhói, dai dẳng hoặc xuất hiện theo từng đợt (đặc biệt là khi bị sỏi thận)

Đau không thuyên giảm khi nghỉ ngơi hoặc thay đổi tư thế

Khi thận bị viêm, nhiễm trùng hoặc tắc nghẽn (như sỏi thận hoặc thận ứ nước), chúng có thể gây ra cơn đau lan ra lưng. Sự khó chịu này thường bị hiểu nhầm là đau lưng do cơ, nhưng đau thận thường không thuyên giảm khi xoa bóp, nghỉ ngơi hoặc kéo giãn. Cơn đau này có thể kèm theo các triệu chứng khác như sốt, thay đổi màu nước tiểu hoặc sưng tấy.

Bụng

Mặc dù không phải lúc nào cũng liên quan trực tiếp đến thận, đau bụng có thể là dấu hiệu của các vấn đề tiềm ẩn về thận. Thận nằm gần phía sau khoang bụng, và các vấn đề như nhiễm trùng hoặc tắc nghẽn có thể khiến cơn đau lan ra phía trước. Cảm giác đau có thể là:

Chuột rút hoặc khó chịu ở vùng bụng dưới

Cảm giác tức hoặc đầy bụng

Đau nhói đột ngột, thường kèm theo buồn nôn (đặc biệt là khi có sỏi thận)

Nhiễm trùng thận (viêm bể thận), sỏi hoặc bí tiểu tạo áp lực lên thận và niệu quản, gây ra cơn đau lan xuống vùng bụng. Cảm giác khó chịu này có thể kèm theo buồn nôn, sốt, tiểu gấp, nước tiểu đục hoặc đau lưng.

Đau nhức ở vùng thắt lưng là một trong những dấu hiệu phổ biến và dễ nhận biết nhất của tổn thương thận. Ảnh: Cleveland Clinic.

Vùng bẹn và vùng chậu

Đau lan tỏa từ thận cũng có thể lan xuống vùng háng hoặc vùng chậu. Điều này đặc biệt phổ biến với sỏi thận hoặc nhiễm trùng nặng. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, cơn đau dữ dội, đột ngột và kèm theo buồn nôn, sốt hoặc thay đổi màu nước tiểu. Cảm giác đau này có thể là:

Đau háng dữ dội hoặc đau nhói, đến rồi đi

Đau âm ỉ, liên tục ở vùng chậu

Khó chịu khi đi tiểu hoặc đột nhiên buồn tiểu

Niệu quản, nối thận với bàng quang, đi qua bụng dưới vào vùng chậu. Khi sỏi hoặc tắc nghẽn di chuyển qua niệu quản, nó có thể kích thích các dây thần kinh và mô xung quanh, dẫn đến đau háng.

Chân, mắt cá chân và bàn chân

Mặc dù thận nằm ở vùng bụng trên, đau chân hoặc khó chịu ở chi dưới cũng báo hiệu các vấn đề về thận. Đặc biệt, thận tiến triển gây tình trạng giữ nước hoặc rối loạn chức năng thần kinh. Điều này gây sưng, tê hoặc yếu, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận động. Cảm giác đau này có thể là:

Đau nhức hoặc chuột rút ở bắp chân hoặc đùi

Sưng và căng ở mắt cá chân hoặc bàn chân

Cảm giác nóng rát hoặc ngứa ran ở chân

Khi thận không loại bỏ đúng cách lượng chất lỏng và chất thải dư thừa ra khỏi cơ thể, tình trạng sưng (phù nề) xảy ra ở chân và bàn chân. Ngoài ra, bệnh thần kinh urê huyết, tình trạng thần kinh do chất thải tích tụ trong máu, dẫn đến đau hoặc tê ở chi dưới.

Vùng ngực và xương sườn

Trong một số trường hợp, tổn thương thận góp phần gây đau ngực hoặc xương sườn. Mặc dù không phải do thận gây ra trực tiếp, tình trạng này thường bắt nguồn từ các biến chứng liên quan như tích tụ dịch, mất cân bằng điện giải hoặc viêm màng ngoài tim (viêm niêm mạc tim do suy thận). Cảm giác đau có thể là:

Áp lực hoặc căng tức ở ngực

Đau dưới lồng ngực

Cảm giác khó chịu tồi tệ hơn khi thở hoặc nằm xuống

Ở bệnh thận tiến triển, dịch có thể tích tụ xung quanh phổi hoặc tim, gây đau hoặc khó thở. Rối loạn điện giải cũng gây chuột rút hoặc co thắt cơ ở thành ngực hoặc vùng xương sườn. Các triệu chứng này có thể tồi tệ hơn khi hoạt động.