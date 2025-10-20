Tin mừng cho những người mê uống trà và cà phê

Uống 7-8 tách cà phê, trà và nước mỗi ngày có thể giúp sống lâu hơn. Đặc biệt, sự kết hợp của cả 3 đồ uống này sẽ hiệu quả hơn so với việc chỉ uống một loại.

Uống cà phê, trà và nước đúng cách giúp tăng tuổi thọ. Ảnh: Harvard Health.

Nước là yếu tố then chốt giúp cơ thể vận hành ổn định, đảm bảo cân bằng nội môi và các chức năng sống. Tuy nhiên, lượng nước cần thiết mỗi ngày không chỉ đến từ việc uống nước lọc, mà còn có thể được bổ sung qua nhiều loại đồ uống và thực phẩm khác, góp phần đáng kể vào tổng lượng nước cơ thể hấp thu hàng ngày.

Nghiên cứu mới cho thấy uống cà phê hoặc trà cùng với nước có thể mang lại nhiều lợi ích hơn và sự kết hợp này thậm chí giúp bạn sống lâu hơn.

Lợi ích khi kết hợp trà, cà phê và nước

Theo Very Well Health, nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí British Journal of Nutrition cho thấy uống 7-8 cốc nước, cà phê và trà mỗi ngày có liên quan đến tuổi thọ cao hơn.

Nghiên cứu theo dõi 182.770 người trưởng thành trong thời gian trung bình là 13,3 năm và sử dụng dữ liệu chế độ ăn uống trong 24 giờ để đo lượng cà phê, trà và nước mà những người tham gia đã uống.

Kết quả cho thấy những người uống 7-8 ly đồ uống mỗi ngày, kết hợp cả cà phê, trà và nước lọc, có nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn 28% so với người uống ít hơn 4 ly đồ uống mỗi ngày. Tiến sĩ Thomas M. Holland, nhà khoa học và giảng viên tại Viện RUSH tại trường Y Rush (Mỹ), người không tham gia vào nghiên cứu, nhận xét kết quả này rất trực quan và thú vị.

"Đáng chú ý hơn là những người duy trì thói quen uống cả cà phê và trà trong ngày - với tỷ lệ tiêu thụ khoảng 2 phần cà phê và 3 phần trà, kèm đủ nước lọc - có tuổi thọ trung bình cao hơn so với nhóm chỉ uống một loại đồ uống", Holland chia sẻ với Medical News Today.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng lưu ý điều này không có nghĩa là uống nhiều hơn luôn tốt hơn; uống quá 9 ly mỗi ngày thực sự có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim. Vì vậy, dường như mức lý tưởng là khoảng 7-8 ly mỗi ngày.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Samantha M. Coogan, Giám đốc chương trình giảng dạy về dinh dưỡng và chế độ ăn kiêng và là giảng viên cao cấp tại Đại học Nevada, Las Vegas, mặc dù kết quả rất khả quan, vẫn có một số hạn chế nhỏ khi sử dụng phương pháp ghi nhớ chế độ ăn uống trong 24 giờ. Ví dụ, người tham gia có thể nhớ nhầm về thức ăn và đồ uống họ đã tiêu thụ trong ngày.

Cà phê và trà vẫn được tính vào lượng nước hàng ngày

Giáo sư Joan Salge Blake, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Boston, cho biết cà phê và trà đã được chứng minh là có thể giúp bù nước hàng ngày mặc dù chúng có tác dụng lợi tiểu. Mặc dù caffeine có thể gây mất nước, tác dụng này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

"Nói cách khác, caffeine không gây mất nước đáng kể trong cơ thể trong suốt cả ngày so với đồ uống không chứa caffeine", Giáo sư Blake nói thêm.

Nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên sử dụng đồ uống có chứa caffeine có thể dung nạp tác dụng lợi tiểu của chúng tốt hơn và ít bị mất nước hơn theo thời gian.

Uống cà phê và trà hỗ trợ sức khỏe lâu dài

Ngoài việc cung cấp nước, việc tiêu thụ cà phê còn có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, chẳng hạn bệnh tiểu đường type 2, bệnh gan mạn tính, một số loại ung thư và nguy cơ tử vong nói chung.

Blake cho biết vì cà phê có nguồn gốc từ thực vật, nó cũng chứa các chất phytochemical và chất chống oxy hóa lành mạnh, tương tự chất có trong trái cây và rau quả. Trà cũng chứa các chất phytochemical.

Coogan nói thêm: "Cà phê có một số flavonoid nhất định, còn trà có nhiều catechin hơn cà phê, do đó, hai loại này có thể kết hợp để tăng cường lợi ích của nhau".

Giáo sư Blake gợi ý có thể thêm sữa ít béo để tăng cường chất dinh dưỡng lành mạnh cho cà phê hoặc trà, đặc biệt với người không bổ sung đủ vitamin D, canxi và kali trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình.