Điều bất ngờ xảy ra với cơ thể khi quan hệ tình dục

Tình dục là một phần tự nhiên trong đời sống con người, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ những thay đổi sinh lý và phản ứng của cơ thể diễn ra trong suốt quá trình này.

Cơ thể có nhiều phản ứng kỳ lạ trong khi quan hệ tình dục và khi đạt cực khoái. Ảnh: Freepik.

Quan hệ tình dục không chỉ là hoạt động mang lại khoái cảm mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết cảm xúc, cải thiện tâm trạng và duy trì sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho thấy, đời sống tình dục lành mạnh giúp giảm căng thẳng, ổn định huyết áp, hỗ trợ giấc ngủ và tăng cảm giác hạnh phúc.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ điều gì thực sự xảy ra bên trong cơ thể khi “yêu”, theo Health Digest.

Da ửng đỏ

Vẻ mặt đỏ bừng trong và sau khi “yêu” là một phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể, nằm trong chu kỳ phản ứng tình dục. Theo Healthline, hiện tượng này thường xuất hiện đầu tiên ở mặt, rồi lan xuống ngực và lưng, tạo thành những mảng đỏ đặc trưng.

Nguyên nhân là máu dồn mạnh về các vùng nhạy cảm khi cơ thể hưng phấn, khiến mạch máu giãn nở và da ửng đỏ. Sắc đỏ này đạt đỉnh ở giai đoạn cực khoái, khi huyết áp, nhịp tim và nhịp thở đều tăng lên mức cao nhất, sau đó mờ dần khi cơ thể trở lại trạng thái thư giãn.

Nhịp tim tăng nhanh

Nhịp tim khi quan hệ tình dục có thể tăng lên 110-120 nhịp mỗi phút (BPM) tùy thuộc vào vị trí "yêu", so với nhịp tim trung bình khi nghỉ ngơi là 60-100 BPM. Tình dục được tính là "hoạt động thể chất từ ​​nhẹ đến trung bình", tương đương với việc đi bộ 2 tầng cầu thang hoặc đi bộ.

Ngưỡng chịu đau tăng lên

Một trong những tác dụng ít người biết đến của tình dục là khả năng làm giảm cảm giác đau. Trong quá trình “yêu”, cơ thể giải phóng một lượng lớn endorphin - loại hormone tạo cảm giác hưng phấn và dễ chịu. Theo nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y khoa Hawai‘i, beta-endorphin là nhóm neuropeptide có vai trò kiểm soát cơn đau, tác động tương tự như morphin, giúp cơ thể tạm thời quên đi cảm giác khó chịu hoặc đau nhức.

Quan hệ tình dục giúp tăng ngưỡng chịu đau, giúp cả 2 quên đi cảm giác đau tạm thời. Ảnh: Freepik.

Cơ bắp, ngực căng hơn

Theo Planned Parenthood, các cơ bắt đầu căng lên như phản ứng với các kích thích bên ngoài hoặc tinh thần trong giai đoạn hưng phấn. Sự căng thẳng này thường được giải phóng khi đạt cực khoái. Trên thực tế, cần phải có một mức độ căng cơ nhất định để đạt cực khoái.

Đối với phụ nữ, việc căng cơ mông, cơ bụng, chân và thậm chí cả bàn chân có thể hỗ trợ đạt cực khoái. Đối với nam giới, các cơ ở gốc dương vật sẽ co lại khi họ đạt cực khoái, giúp tạo điều kiện cho việc xuất tinh.

Theo Carol Queen, chuyên gia tình dục học tại Good Vibrations và tác giả cuốn Sex & Pleasure, việc kích thích vùng ngực có thể tạo ra phản ứng sinh lý rõ rệt trong cơ thể. Những thay đổi này liên quan đến sự gia tăng lưu lượng máu, hoạt động của hệ thần kinh và co thắt cơ bắp. Ở giai đoạn cao của chu kỳ phản ứng tình dục, máu được bơm mạnh hơn về vùng ngực, khiến cơ thể căng tức nhẹ, đây là một phần phản ứng tự nhiên khi chuẩn bị đạt cực khoái.

Sưng nề vùng kín

Hiện tượng sưng nề ở cơ quan sinh dục là phản ứng sinh lý tự nhiên, bắt đầu ngay từ giai đoạn hưng phấn của chu kỳ phản ứng tình dục, theo Cleveland Clinic. Đây là kết quả của sự kích thích thần kinh và tăng lưu lượng máu đến vùng nhạy cảm, khiến các mô mềm giãn nở và tăng thể tích tạm thời.

Phản ứng này xảy ra ở cả nam và nữ, giúp chuẩn bị cho quá trình quan hệ. Ở phụ nữ, vùng mô xung quanh cơ quan sinh dục có thể sưng nhẹ và tiết dịch để giảm ma sát, bảo vệ niêm mạc.

Các chuyên gia khuyến cáo dù hoạt động tình dục mang lại khoái cảm và lợi ích về thể chất, việc sử dụng bao cao su vẫn là biện pháp quan trọng để đảm bảo an toàn. Nếu dùng đúng cách, bao cao su có hiệu quả tránh thai khoảng 98%, đồng thời giảm nguy cơ lây nhiễm HIV 71-80% và hạn chế các bệnh truyền nhiễm có thể lây qua đường tình dục như lậu, giang mai, chlamydia, sùi mào gà, herpes sinh dục, viêm gan B...