Kiểu ăn sáng suốt 20 năm khiến người phụ nữ bị ung thư gan

Một phụ nữ không uống rượu bia, không mắc viêm gan virus nhưng bất ngờ được chẩn đoán bị ung thư gan di căn phổi. Nguyên nhân liên quan đến món ăn sáng chị dùng suốt 20 năm.

Các bác sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc) vừa ghi nhận trường hợp một phụ nữ không uống rượu, không mắc viêm gan virus B hay C, nhưng được chẩn đoán ung thư gan kích thước lớn kèm di căn phổi. Theo HK01, điều khiến nhiều người bất ngờ là nguyên nhân có thể bắt nguồn từ món ăn sáng quen thuộc mà chị ăn suốt hơn 20 năm - bánh mì phết bơ đậu phộng.

Người phụ nữ này vốn có sức khỏe tốt, không có tiền sử bệnh gan. Gần đây, chị chỉ thấy đầy bụng, khó tiêu nên đi khám. Kết quả kiểm tra cho thấy trong gan đã hình thành một khối u ác tính lớn, tế bào ung thư còn lan tới phổi. Khi tìm hiểu kỹ hơn về thói quen ăn uống, bác sĩ phát hiện chị có sở thích đặc biệt với bơ đậu phộng. Món ăn này xuất hiện gần như vào mỗi sáng trong suốt hai thập kỷ.

Bác sĩ Lưu Bác Nhân, chuyên gia Dinh dưỡng và Y học chức năng, cho rằng việc người phụ nữ bị ung thư có thể liên quan đến độc tố aflatoxin, một chất sinh ra khi đậu phộng hoặc ngũ cốc bị mốc. Đây là chất gây ung thư nhóm 1, được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế thế giới xác định có liên quan đến ung thư gan, thận và dạ dày.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), aflatoxin là nhóm độc tố tự nhiên do nấm Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus sinh ra. Hai loại nấm này phát triển mạnh trong môi trường nóng ẩm, thường xuất hiện trên ngô, đậu phộng, hạt bông, hạt cây họ hạch và các loại ngũ cốc khác. Nhiều nghiên cứu cho thấy phơi nhiễm lâu dài với aflatoxin làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư gan.

“Đậu phộng là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng nếu bị nhiễm nấm mốc mà vẫn sử dụng lâu dài thì nguy cơ tổn thương gan là rất lớn”, bác sĩ Lưu cảnh báo. Ông khuyên người dân nên chọn bơ đậu phộng mới làm trong ngày hoặc đậu phộng còn nguyên vỏ, tránh mua sản phẩm bảo quản lâu, đặc biệt là có dấu hiệu ẩm, mốc hay biến màu... để tránh nguy cơ ung thư cũng như các vấn đề về sức khỏe khác.

Theo Hội đồng chống Ung thư (Australia), ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), hay còn gọi là u gan nguyên phát, là dạng ung thư gan phổ biến nhất. Bệnh bắt đầu từ tế bào gan (hepatocyte), loại tế bào chính đảm nhiệm chức năng chuyển hóa và thải độc của gan.

Các dấu hiệu của ung thư gan thường chỉ xuất hiện khi khối u đã phát triển hoặc lan rộng. Người bệnh có thể gặp một số triệu chứng như:

Cơ thể yếu, mệt mỏi kéo dài

Đau vùng bụng trên bên phải

Bụng sưng do ứ dịch (cổ trướng)

Đau lan lên vai phải

Ăn kém, buồn nôn

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Da và mắt vàng (vàng da)

Một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan là nhiễm virus viêm gan B hoặc C mạn tính, khiến gan bị tổn thương kéo dài và dần hình thành tế bào ung thư. Đây được xem là yếu tố nguy cơ lớn nhất gây ung thư gan nguyên phát tại một số quốc gia.

Ngoài viêm gan virus, nhiều yếu tố liên quan đến lối sống và thói quen sinh hoạt cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan. Việc uống rượu thường xuyên khiến gan phải làm việc quá sức, lâu dần dẫn đến viêm, xơ và hình thành tế bào ung thư. Người mắc đái tháo đường type 2 hoặc béo phì cũng dễ bị rối loạn chuyển hóa, làm gan tích tụ độc chất và tổn thương theo thời gian.

Theo bác sĩ, cách phòng bệnh hiệu quả nhất là bảo quản thực phẩm đúng cách, không ăn đồ mốc, hạn chế rượu bia và khám sức khỏe định kỳ. Những thói quen nhỏ này có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc căn bệnh được mệnh danh là “sát thủ thầm lặng của lá gan”.