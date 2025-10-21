Nhiều bệnh ngoài da tăng sau bão lũ

Sau đợt ngập lụt kéo dài vừa qua, nhiều người dân bị ghẻ, nấm, viêm da nặng, thậm chí phải nhập viện điều trị.

Sau đợt ngập lụt kéo dài vừa qua, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã ghi nhận nhiều trường hợp đến khám và nhập viện với các triệu chứng ngứa, ghẻ lở, nấm...

Theo thống kê của Bệnh viện Da liễu Trung ương, sau đợt bão lũ vừa qua, số lượt khám tổng thể không tăng đột biến, nhưng tỷ lệ bệnh liên quan đến nước bẩn và môi trường ẩm thấp chiếm phần lớn.

Gánh nặng ghẻ, nấm, viêm da sau lũ lụt

Đơn cử như cả gia đình gồm 5 người ở Thái Nguyên đến Bệnh viện khám với biểu hiện ngứa dữ dội khắp người sau thời gian sống trong khu vực bị ngập nặng.

Theo lời kể của gia đình, sống nhiều ngày trong cảnh không có nước sạch để sử dụng, không được tắm giặt nên ai cũng bị ngứa; ban đầu chỉ xuất hiện các nốt nhỏ ở tay, sau đó lan ra khắp người, nổi mụn nước, gãi nhiều làm trầy xước da, khó chịu nên cả nhà đưa nhau xuống Bệnh viện Da liễu Trung ương khám.

Tại đây cũng ghi nhận các trường hợp viêm da, tổn thương da do sử dụng các hóa chất tẩy rửa để dọn dẹp nơi ở sau khi nước rút.

Bác sĩ Dương Thị Lan, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết: "Trường hợp cả gia đình đến khám vì ngứa được xác định đều bị ghẻ, trong đó có cả trẻ nhỏ, nhiều người đã xuất hiện mụn mủ trên da".

Theo bác sĩ Dương Thị Lan, ghẻ là bệnh lây lan nhanh, đặc biệt trong môi trường sinh hoạt chung, thiếu nước sạch. Việc không thể giặt giũ, phơi chăn chiếu và phải ngủ cùng nhau trong điều kiện ẩm ướt là nguyên nhân khiến bệnh lây sang cả gia đình.

Các tổn thương ghi nhận trên da gồm mụn nước, mụn mủ, vết trầy xước do gãi, tập trung ở kẽ ngón tay, cổ tay, quanh rốn, ngực; trẻ nhỏ bị nhiều ở vùng bụng, nách; người lớn có thể bị cả ở bàn tay và vùng kín. Bệnh ghẻ không phải là bệnh nguy hiểm, nhưng nếu không điều trị đúng, rất dễ lây lan và gây bội nhiễm.

Sau mưa lũ, không chỉ bệnh ghẻ, tỷ lệ bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc, nấm da và viêm nang lông tăng rõ rệt. Nhiều người bị viêm da tiếp xúc do hóa chất tẩy rửa khi dọn dẹp sau lũ. Nhiều trường hợp bị đỏ rát, nổi mụ nước, phồng rộp khi lau nhà, tiếp xúc với dung dịch tẩy sàn; thậm chí tổn thương lan khắp cẳng tay, cẳng chân, bong vảy trắng, ngứa rát dữ dội... được chẩn đoán viêm da kích ứng.

Bên cạnh đó, cũng có những trường hợp bị viêm da do phải lội nước bẩn nhiều giờ, nhất là khi dọn đồ, đẩy bùn, tiếp xúc lâu với chất hữu cơ phân hủy trong nước lũ.

Các bác sĩ cho biết nguyên nhân của việc gia tăng bệnh ngoài da là tại các vùng bị ngập lụt, người dân phải ngâm cơ thể lâu trong nước bẩn, khiến lớp bảo vệ tự nhiên bị phá hủy, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm xâm nhập. Trong khi nước lũ chứa đủ loại tạp chất như nước cống, rác thải, bùn đất, nước thải sinh hoạt, thậm chí nước từ nhà vệ sinh trôi ra...

Môi trường sau lũ là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, nấm và dị nguyên phát triển. Nếu không bảo vệ da, bệnh sẽ dễ tái phát, lan rộng và kéo dài.

Người dân đến khám các bệnh da liễu sau bão, lũ.

Tự chữa dễ khiến bệnh nặng thêm

Bác sĩ Dương Thị Lan cảnh báo: "Thói quen tự chữa bệnh của người dân cũng là nguyên nhân khiến tình trạng bệnh của nhiều người nặng hơn. Khi có các triệu chứng ngứa da, nhiều người tự ra hiệu thuốc mua thuốc bôi mà không rõ thành phần. Đặc biệt, có người dùng thuốc chứa corticoid mạnh, khiến da mỏng và giảm đề kháng. Có người dùng thuốc trị nấm để bôi cho viêm da tiếp xúc, hoặc ngược lại. Cách này không chỉ không khỏi mà còn làm tổn thương lan rộng, khó điều trị hơn".

Về phương pháp điều trị, nhiều trường phải điều trị kháng sinh đường uống kết hợp bôi thuốc chống viêm, khử khuẩn, kéo dài nhiều ngày. Những trường hợp nặng có bội nhiễm cần thay băng và theo dõi thường xuyên để tránh biến chứng áp xe.

Bác sĩ Dương Thị Lan cũng khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi da bị ngứa, nổi mụn nước hay sưng đỏ. Đây có thể là biểu hiện của nhiều bệnh khác nhau, cần được khám và điều trị đúng phác đồ. Người dân nên đến trạm y tế hoặc các cơ sở y tế gần nhà để được khám và hướng dẫn điều trị. Bệnh da liễu có thể điều trị hiệu quả nếu được can thiệp sớm.

Đặc biệt, việc giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất. Người dân cần phơi khô quần áo, chăn màn, tránh để ẩm lâu; hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn hoặc hóa chất; sử dụng găng tay, ủng cao su khi dọn dẹp.

Sau lũ, nhiều vùng còn thiếu nước sạch nên việc tắm giặt khó khăn; để đảm bảo vệ sinh, người dân có thể dùng khăn ấm lau sạch cơ thể, thay quần áo khô mỗi ngày để tránh vi khuẩn sinh sôi.

Đặc biệt, bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nghe truyền tai, tự chữa các bệnh da liễu bằng mẹo dân gian mà cần giữ vệ sinh, thăm khám sớm để được điều trị đúng, kịp thời.