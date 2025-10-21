Công ty mỹ phẩm Hàn Quốc liên tiếp sai phạm, Bộ Y tế phạt mạnh tay

Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T do kinh doanh sản phẩm không đúng công bố và quảng cáo vượt quá công dụng được phép.

Sản phẩm kem Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional được yêu cầu tiêu hủy. Ảnh: Desembre.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T, trụ sở tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, vì có nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm.

Theo kết quả kiểm tra, công ty đã kinh doanh sản phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional có công thức không trùng khớp với hồ sơ công bố được phê duyệt trước đó. Nhãn sản phẩm cũng ghi công dụng sai bản chất và không đúng sự thật về hàng hóa.

Bên cạnh đó, trên website chính thức, doanh nghiệp còn đăng tải nội dung quảng cáo cho sản phẩm Désembre Oxyjet Elixir Treatment vượt quá công dụng sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm.

Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền với tổng mức 113 triệu đồng, đồng thời phải thực hiện nhiều biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến sản phẩm vi phạm.

Cụ thể, hành vi kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố bị xử phạt 70 triệu đồng. Hành vi ghi nhãn sản phẩm sai bản chất, không đúng sự thật bị phạt 8 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi quảng cáo vượt quá công dụng được cấp phép trên website công ty bị xử phạt 35 triệu đồng. Tổng mức phạt cho ba hành vi này là 113 triệu đồng.

Bên cạnh tiền phạt, cơ quan quản lý còn buộc doanh nghiệp tiêu hủy toàn bộ sản phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional do không đúng công thức đã đăng ký. Trước đó, ngày 30/6, Cục Quản lý Dược đã có quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố của sản phẩm này.

Với hành vi ghi sai công dụng, công ty phải thu hồi hàng hóa đang lưu hành, loại bỏ các thông tin không đúng sự thật trên nhãn sản phẩm và nộp lại hơn 16 triệu đồng tiền thu lợi bất hợp pháp.

Doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất việc khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T do ông Jung Jae Hoon, quốc tịch Hàn Quốc, làm giám đốc.

Nếu doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành trong thời hạn quy định, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.