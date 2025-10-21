Dấu hiệu cảnh báo kháng insulin dễ thấy ngay trên mặt và da

Da nhờn, nhiều mụn: Theo India Times, kháng insulin có thể gây rối loạn điều hòa hormone trong cơ thể, khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, da trở nên nhờn và dễ nổi mụn. Tình trạng này thường gặp ở người trưởng thành, đặc biệt khi chế độ ăn nhiều đường, ít vận động hoặc có dấu hiệu rối loạn chuyển hóa. Nếu đã qua tuổi dậy thì hoặc ở độ tuổi trung niên mà da mặt thường xuyên nhờn, nổi mụn kéo dài, người bệnh nên đi khám để kiểm tra nguy cơ kháng insulin hoặc dư đường huyết. Ảnh: Shutterstock.

Các nốt sần hoặc mảng màu vàng, nhẵn ở trên và xung quanh mí mắt: Những cục u và mảng này gọi là xanthelasma, xuất hiện khi cơ thể có lượng mỡ trong máu cao. Chúng thường xuất hiện ở cùng một vị trí trên (hoặc xung quanh) cả hai mí mắt. Những nốt sần và mảng này có thể mềm hoặc hơi cứng. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng kháng insulin và khả năng kiểm soát lượng đường trong máu không tốt. Ảnh: Skin Revision.

Môi khô: Theo Verywell Health, tình trạng kháng insulin có thể làm giảm chức năng của tuyến nước bọt, khiến cơ thể sản xuất không đủ nước bọt. Khi lượng glucose trong máu tăng cao, cơ thể dễ mất nước, gây khô miệng, khô môi. Ngoài ra, nồng độ đường trong nước bọt cao tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh, làm tăng nguy cơ viêm nướu, mảng bám và sâu răng. Người bệnh có thể gặp thêm các triệu chứng như đau, môi nứt nẻ, hơi thở có mùi. Ảnh: Virtahealth.

Các mảng màu vàng, đỏ hoặc nâu trên da: Theo Học viện Da liễu Mỹ, tình trạng da này thường bắt đầu như những mụn rắn nhỏ nhô lên trông giống như mụn nhọt. Khi tiến triển, những nốt mụn này biến thành những mảng da sưng tấy và cứng. Các mảng có thể có màu vàng, đỏ hoặc nâu. Bạn cũng cảm nhận đau và ngứa da, có thể nhìn thấy các mạch máu. Ảnh: Womenshealth.

Nhiều vùng da sẫm màu, mịn như nhung: Theo India TV News, những vùng da ở các nếp gấp như cổ, bẹn, nách đôi khi trông như “bẩn”, thực chất là biểu hiện của bệnh gai đen (Acanthosis nigricans). Các mảng da này thường sẫm màu, dày nhẹ và có bề mặt mịn như nhung - dấu hiệu đặc trưng của tình trạng kháng insulin, thường gặp ở người tiền tiểu đường hoặc mắc tiểu đường type 2. Sự thay đổi hormone do kháng insulin cũng được cho là yếu tố góp phần hình thành tình trạng này. Ảnh: NewsMeter.

Mụn thịt: Nhiều người có mụn thịt thừa trên da, hay còn gọi là mụn cóc. Theo Học viện Da liễu Mỹ, đây là những khối u vô hại có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên da. Mặc dù vậy, nhiều mụn thịt xuất hiện cảnh báo cơ thể có quá nhiều insulin trong máu hoặc dấu hiệu bệnh tiểu đường type 2. Những khối u này phổ biến nhất trên mí mắt, cổ, nách và bẹn. Ảnh: Shutterstock.

Vết bầm tím lâu tan, vết thương chậm lành: Lượng đường trong máu cao có thể làm suy yếu khả năng chữa lành. Vì vậy, một trong những dấu hiệu khác cảnh báo tình trạng kháng insulin là vết cắt và vết bầm lâu lành hơn. Lượng đường huyết cao trong thời gian dài dẫn đến tuần hoàn máu kém và tổn thương thần kinh, những biến chứng thường gặp của bệnh tiểu đường, có thể làm chậm quá trình chữa lành hơn. Ảnh: Healthline.

Tay chân tê và ngứa ran: Ngứa ran ở bàn chân thường có thể là triệu chứng của tình trạng kháng insulin. Lượng đường trong máu cao, ngay cả khi bạn không mắc bệnh tiểu đường, vẫn có thể gây ra bệnh thần kinh ngoại biên - tình trạng gây tổn thương thần kinh. Trong hầu hết trường hợp, tổn thương thần kinh thường bắt đầu ở bàn chân và gây ra cảm giác ngứa ran, tê hoặc cảm giác như kim châm. Tình trạng này cũng ảnh hưởng cẳng chân, đôi khi là bàn tay và cánh tay. Ảnh: Footworklab.

Súng, vi trùng và thép

Trong lịch sử loài người, đậu mùa, cúm, lao, sốt rét, dịch hạch, sở và dịch tả đều là những bệnh truyền nhiễm tiến hóa từ căn bệnh ở loài vật. Đến nay, ta lần ngược về lịch sử để xem sản xuất lương thực đã nảy sinh như thế nào ở một ít trung tâm và từ đó đã bành trướng nhanh chậm khác nhau đến thế nào sang các khu vực khác. Những khác biệt địa lý đó chính là lời đáp hệ trọng và tối hậu cho câu hỏi của Yali về việc tại sao dân tộc này lại khác dân tộc khác đến vậy về sức mạnh và sự dồi dào sung túc.