Người bệnh COPD cần đi viện ngay khi xuất hiện dấu hiệu này

COPD có thể bùng phát bất ngờ. Khi xuất hiện khó thở dữ dội, đờm vàng xanh hoặc thay đổi ý thức, người bệnh phải đến bệnh viện kịp thời để điều trị.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là một trong những bệnh hô hấp phổ biến, hoàn toàn có thể phòng ngừa và điều trị. Ảnh: Freepik.

Bác sĩ Phạm Văn Luận, khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết theo Chiến lược toàn cầu về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (GOLD), bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là một trong những bệnh hô hấp phổ biến, hoàn toàn có thể phòng ngừa và điều trị.

COPD được đặc trưng bởi các triệu chứng hô hấp kéo dài, kèm tình trạng giới hạn lưu lượng khí thở. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự bất thường của đường thở hoặc phế nang, thường gặp ở những người tiếp xúc lâu dài với khói bụi, khí độc hại. Ngoài ra, yếu tố cơ địa như bất thường trong quá trình phát triển của phổi cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Diễn tiến của COPD thường mạn tính, song trên nền bệnh ổn định có thể xuất hiện các đợt cấp - hay còn gọi là đợt bùng phát.

Đợt cấp COPD được nhận diện qua sự thay đổi rõ rệt so với thường ngày: khó thở tăng, ho nhiều hơn, khạc đờm nhiều hoặc ít, đờm chuyển từ trong sang đục, xanh hay vàng, thể tích tăng. Người bệnh có thể kèm sốt, đau ngực hoặc rối loạn ý thức như nói nhảm, ngủ gà.

Khi có các dấu hiệu này, bệnh nhân cần được đưa ngay đến cơ sở y tế để thăm khám, nhập viện hoặc điều trị ngoại trú tùy theo mức độ.

"Nhận biết sớm và xử trí kịp thời đợt cấp COPD có ý nghĩa quyết định trong việc giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế suy giảm chức năng hô hấp - nguyên nhân hàng đầu khiến người bệnh tàn phế và giảm chất lượng cuộc sống", bác sĩ Luận nhấn mạnh.

Một trong những thắc mắc thường gặp là COPD có chữa khỏi được không. Theo bác sĩ Luận, đây là bệnh mạn tính, chưa thể điều trị khỏi hoàn toàn.

Tuy nhiên, bệnh có thể được kiểm soát tốt nếu người bệnh tuân thủ điều trị. Mục tiêu điều trị là giảm triệu chứng, đặc biệt trong các đợt cấp (giảm ho, giảm khó thở, đờm trở lại trong, hết sốt), đồng thời duy trì thuốc hít và thuốc xịt đều đặn. Việc điều trị đúng giúp hạn chế tần suất đợt cấp, giảm tỷ lệ tử vong và nguy cơ tàn phế do COPD.