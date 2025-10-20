Cha mẹ lo con béo, bác sĩ khuyên đừng ép giảm cân mà hãy làm điều này

Tình trạng trẻ béo phì ngày càng phổ biến, nhiều cha mẹ loay hoay tìm cách giảm cân cho con nhưng vô tình mắc sai lầm khiến bé càng tăng cân và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em đang gia tăng nhanh và trở thành mối lo của nhiều cha mẹ. Ảnh: Peopleenespanol.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đỗ Vân Anh, Trưởng khoa Dinh dưỡng Học đường, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em đang gia tăng nhanh và trở thành mối lo của nhiều cha mẹ.

Khi trẻ có dấu hiệu thừa cân, mục tiêu không phải là ép giảm cân, mà là giúp trẻ phát triển cân đối, hình thành lối sống lành mạnh và duy trì sức khỏe lâu dài. Việc kiểm soát cân nặng cho trẻ cần dựa trên đánh giá toàn diện về sức khỏe, mức độ béo phì và các yếu tố liên quan. TS.BS Nguyễn Đỗ Vân Anh cho biết điều quan trọng nhất là điều chỉnh chế độ ăn, tăng vận động, thiết lập thói quen sinh hoạt khoa học và theo dõi thường xuyên.

Một chế độ ăn hợp lý là nền tảng giúp trẻ kiểm soát cân nặng. Cha mẹ nên hạn chế các thực phẩm nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh, đồ chiên rán hay đồ ngọt, thay vào đó là món hấp, luộc, ít béo.

"Bữa ăn của trẻ nên phong phú, nhiều rau xanh và trái cây, ít nhất 250 g mỗi ngày. Phụ huynh có thể biến bữa ăn thành trò chơi hoặc câu chuyện thú vị để trẻ hứng thú hơn, chẳng hạn như 'siêu nhân cà rốt', 'công chúa bông cải xanh'. Ngoài ra, trẻ cần uống đủ nước lọc mỗi ngày, khoảng 30 ml/kg cân nặng, và nên hạn chế nước ngọt, nước có gas", bác sĩ Vân Anh nhấn mạnh.

Song song với chế độ ăn, tăng cường vận động là yếu tố rất quan trọng. Trẻ cần ít nhất 60 phút hoạt động thể lực mỗi ngày như chạy, nhảy dây, bơi, đá bóng hay đơn giản là chơi với vật nuôi. Việc vận động giúp tiêu hao năng lượng, phát triển cơ xương và giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa.

Cha mẹ nên đồng hành cùng con trong các hoạt động ngoài trời, khuyến khích thay vì ép buộc, đồng thời giới hạn thời gian xem tivi hay sử dụng thiết bị điện tử dưới 1 giờ mỗi ngày.

Một yếu tố khác không kém phần quan trọng là giấc ngủ và sinh hoạt điều độ. Trẻ cần ngủ đủ 10-13 giờ mỗi ngày, đi ngủ trước 21h và không ăn sau 20h. Việc ngủ sớm giúp cơ thể điều hòa hormone, giảm cảm giác thèm ăn và cải thiện quá trình trao đổi chất.

Theo TS Vân Anh, cha mẹ nên đưa trẻ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để theo dõi chỉ số chiều cao, cân nặng và được tư vấn dinh dưỡng chuyên sâu khi cần. Việc can thiệp sớm, đúng cách không chỉ giúp trẻ giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính mà còn xây dựng nền tảng sức khỏe và thói quen sống lành mạnh cho tương lai.