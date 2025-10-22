Rắn độc bò vào nhà vệ sinh, tấn công người đàn ông ở TP.HCM

Trong lúc chuẩn bị đánh răng, người đàn ông ở TP.HCM bất ngờ bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào tay. Sau khi bị cắn, ngón tay người đàn ông sưng to, đau lan nhanh lên cánh tay.

Vết thương ngón tay cái bên trái sau khi bị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn. Ảnh: BVCC.

Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị rắn cắn trong hoàn cảnh hy hữu.

Người đàn ông kể lại, khi vừa đưa tay lấy bàn chải đánh răng, ông đột ngột cảm thấy ngón tay cái đau nhói “như bị vật gì cắn”. Giật tay lại, ông hoảng hốt phát hiện một con rắn màu xanh đang ngóc đầu trong góc nhà vệ sinh.

Khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định nhưng ngón tay cái sưng đỏ, đau lan nhanh. Hình ảnh tại hiện trường xác định đây là rắn lục đuôi đỏ dài hơn nửa mét. Đây là loài rắn có nọc độc mạnh, thường xuất hiện nhiều trong mùa mưa.

Sau khi được sơ cứu, rửa vết thương và tiêm phòng uốn ván, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực để theo dõi sát sao.

Rắn lục đuôi đỏ có phần đuôi màu đỏ đặc trưng. Ảnh: Thai National Parks.

Trong ngày đầu, vùng bị cắn sưng nề lan lên bàn tay và cẳng tay, kèm cảm giác đau nhức dữ dội. Siêu âm cho thấy mô mềm phù nề, nhưng chưa tổn thương mạch máu. Các xét nghiệm đông máu và sinh hóa trong giới hạn an toàn, chỉ số CK tăng nhẹ và giảm dần sau đó.

Theo phác đồ của Bộ Y tế, bệnh nhân được sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn lục tinh chế 1000 LD50. Loại huyết thanh này có khả năng trung hòa các enzyme gây rối loạn đông máu và phá hủy mô, độc tố đặc trưng của rắn lục đuôi đỏ.

Nhờ hệ thống điều phối thuốc hiếm của Sở Y tế TP.HCM, huyết thanh được cung ứng kịp thời, giúp bệnh viện xử lý đúng thời điểm nguy kịch. Song song đó, bệnh nhân được điều trị kháng sinh, chăm sóc vết thương và nâng đỡ thể trạng.

Sau 7 ngày điều trị, tình trạng sưng giảm rõ, chức năng bàn tay hồi phục tốt. Bệnh nhân xuất viện trong tình trạng ổn định.

Các bác sĩ lưu ý, rắn lục đuôi đỏ thường bò vào nhà qua cống thoát nước hoặc khu vực ẩm thấp khi thời tiết mưa nhiều. Khi bị rắn cắn, người dân nên rửa sạch vết thương bằng nước sạch, giữ yên chi bị cắn và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất. Việc tự garo hoặc nặn máu có thể khiến tình trạng nặng hơn.

Họ rắn lục chủ yếu chứa độc tố máu và mô, gây rối loạn đông máu, hoại tử vùng bị cắn và biến chứng toàn thân. Các loài phổ biến gồm rắn lục xanh, rắn lục đuôi đỏ, rắn khô mộc, rắn lục mũi hếch và choàm quạp.

Rắn lục xanh đuôi đỏ (tên khoa học Cryptelytrops albolabris) thuộc họ rắn lục (Viperidae) - nhóm có nhiều loài khác nhau nhưng đều có độc tính gây rối loạn đông máu và xuất huyết. Loài rắn này có thân màu xanh lục, phần đuôi đặc trưng màu đỏ nâu, thường sinh sống trên cây, trong bụi rậm hoặc vườn rậm rạp.