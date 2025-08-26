18 thí sinh trượt oan đã được đại học tiếp nhận

Đến thời điểm hiện tại, nhiều thí sinh trượt oan do "đỗ ảo" ở Đại học Sư phạm TP.HCM đã được Đại học Mở TP.HCM tiếp nhận.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Theo thông tin từ Đại học Mở TP.HCM, căn cứ công văn số 9119 của Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Mở TP.HCM thông báo tiếp nhận 18 tân sinh viên trúng tuyển từ Sư phạm TP.HCM chuyển về.

Trong đó, ba em trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, một thí sinh đỗ ngành Xã hội học, 10 thí sinh đỗ ngành Tâm lý học, ba em đỗ ngành Luật, một em đỗ ngành luật và một em trúng tuyển Logistic và quản lý chuỗi cung ứng.

Những thí sinh trên sẽ làm thủ tục nhập học trực tuyến từ 14h ngày 26/8, không cần xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Sau đó, các em nộp hồ sơ về trường theo đường chuyển phát nhanh, trường không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đưa tin, nhiều thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Đại học Sư phạm TP.HCM rơi vào tình cảnh "đỗ ảo" vào trường dù không đủ điểm trúng tuyển.

Điều này dẫn đến việc hệ thống không thể tiếp tục xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo dù các em thừa điểm đỗ.

Đại học Sư phạm TP.HCM cho biết cho hay sau khi công bố điểm chuẩn, trường đã rà soát danh sách thí sinh trúng tuyển và xác nhận có trường hợp thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển và ngược lại.

Nhà trường thừa nhận đây là lỗi kỹ thuật. Để đảm bảo tối đa quyền lợi của thí sinh, Đại học Sư phạm TP.HCM đã có công văn đề xuất Bộ GD&ĐT tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển.

Đồng thời, trường cũng đề nghị các trường đại học có liên quan hỗ trợ. Nhà trường đã làm việc với từng cơ sở giáo dục đại học và bước đầu đã nhận được sự hợp tác tích cực.

"Phụ huynh và thí sinh sẽ được giải quyết thỏa đáng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình", trường này cam kết.

Chiều 26/8, Bộ GD&ĐT cho biết từ tối ngày 23/8 đến nay, qua các kênh, mỗi ngày, bộ phận phụ trách tuyển sinh của bộ nhận được và chuyển các trường xử lý khoảng 20-30 phản ánh của thí sinh.

Những sai sót này chủ yếu nằm ở dữ liệu đầu vào (phương thức tuyển sinh, điều kiện, tiêu chí xét tuyển, minh chứng ưu tiên của thí sinh, chứng chỉ ngoại ngữ…). Ngoài ra, một số sai sót do thao tác bằng tay của một số trường trong quá trình xét tuyển.

Theo quy chế tuyển sinh, việc giải quyết sai sót thuộc trách nhiệm của các trường, trong trường hợp cần thiết, bộ sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo các trường đại học khác phối hợp xử lý.

"Đến nay, hầu hết trường hợp sai sót đã được giải quyết đúng quy định. Tất cả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chắc chắn sẽ được thông báo trúng tuyển kịp thời để nhập học đúng thời hạn", theo Bộ GD&ĐT.

Theo kế hoạch của bộ, trước 17h30 ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học). Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, các trường sẽ xét tuyển bổ sung.