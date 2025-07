2 công ty Hàn chịu 'bão phẫn nộ' vì vụ túm tóc đánh người ở photobooth

Được cho là nơi làm việc của 2 phụ nữ Hàn Quốc hành hung cô gái Việt, hai công ty Hàn Quốc đang trở thành mục tiêu tấn công của nhiều dân mạng.

Vụ việc hai phụ nữ Hàn Quốc xảy ra xô xát, tấn công cô gái Việt Nam trong tiệm photobooth ở Hà Nội đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Liên quan sự việc, hai công ty là S. (trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh) và D. (trụ sở tại Hà Nội) bị nhiều dân mạng tấn công fanpage trên Facebook vì được cho là nơi làm việc của hai người phụ nữ Hàn Quốc.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 15/7, công ty D. cho biết đã nắm được thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. "Chúng tôi đang xác minh và phối hợp làm việc với cơ quan chức năng. Khi nào có kết quả làm việc, chúng tôi sẽ công bố trên fanpage chính thức", công ty cho biết.

Trong khi đó, công ty S. cũng phản hồi qua hotline rằng sẽ tiến hành tìm hiểu sự việc. Hiện, fanpage của hai công ty đều tràn ngập bình luận, tương tác phẫn nộ ở những bài đăng gần nhất. Nhiều người bày tỏ sự tức giận, thúc giục công ty sớm điều tra sự việc. Trước phản ứng dữ dội, công ty D. đã khóa phần bình luận công khai trên fanpage.

Hai phụ nữ Hàn Quốc gây sự, tấn công hai cô gái Việt ở tiệm photobooth. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng của hai cô gái Việt, tố bị 2 phụ nữ người Hàn Quốc tấn công khi đang dùng dịch vụ ở chi nhánh Mỹ Đình của chuỗi photobooth Photoism tối 11/7.

Theo lời kể, hai cô gái đã đặt và thanh toán trong khung giờ cho phép. Khi đang chụp hình, đôi bạn bị 2 phụ nữ Hàn Quốc đứng bên ngoài chửi bới, thúc giục trong khi chưa hết thời gian.

"Sau đó, bạn mình có quay sang nói 'Ủa' (lúc này 2 người Hàn Quốc đã đứng ngoài giục rất nhiều rồi, mãi sau bạn mình mới phản ứng như vậy). Sau đó, một người bất ngờ đánh bạn mình, rồi tiếp tục lao vào túm tóc, đấm đá liên tiếp. Mình can ngăn thì còn bị dọa đuổi mình ra ngoài để đánh bạn mình", một trong hai bài đăng ghi. Vụ tấn công khiến một trong hai cô gái đau đầu, buồn nôn và tâm lý hoảng loạn, không thể ăn uống.

Chiều 14/7, tiệm photobooth đăng thông báo về vụ việc sau khi nhận bão đánh giá 1 sao trên Google. Theo đó, quán cho biết ngay khi sự việc xảy ra, nhân viên quán đã có sự can thiệp và yêu cầu người đến giúp đỡ để đảm bảo an toàn, đồng thời báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng, bao gồm thông báo đến công an và gửi email đến đại sứ quán Hàn Quốc.

"Về phía khách hàng bị tác động, Photoism đã yêu cầu khách đến bệnh viện kiểm tra và hỗ trợ viện phí. Về phía 2 khách người nước ngoài, chúng tôi đã và đang tìm thông tin thông qua các phương tiện truyền thông, bao gồm cộng đồng người nước ngoài sống tại Việt Nam", thông báo ghi.

Tiệm photobooth cũng cam kết đang phối hợp với cơ quan chức năng và đội ngũ pháp lý để xử lý vụ việc một cách "nghiêm túc, nhanh chóng và minh bạch". Tuy nhiên, thông báo này nhanh chóng bị xóa đi và được thay thế bằng một phiên bản khác chỉnh sửa, không khác biệt nhiều về nội dung, vào tối cùng ngày.

Ngày 15/7, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) đang kiểm tra, xác minh thông tin cô gái tố bị hai phụ nữ Hàn Quốc hành hung tại tiệm photobooth.