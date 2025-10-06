2 vợ chồng mạo nhận luật sư lừa tiền tỷ bằng mánh xin nhập khẩu thuốc

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội chuẩn bị mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm cặp vợ chồng mạo nhận là luật sư để lừa đảo bằng mánh khóe xin cấp phép nhập khẩu thuốc tân dược.

Cặp vợ chồng trong vụ án này là Nguyễn Cao Hạnh (SN 1978) và Hoàng Thị Ánh Tuyết (SN 1979) đều trú ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội. Cả hai cùng bị xét xét về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với khung hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân.

Viện lý do để "né" việc lập hợp đồng

Phiên tòa được mở theo kháng cáo không phạm tội của các bị cáo và kháng cáo về số tiền bồi thường khắc phục hậu quả của bị hại. Trước đó (ngày 26/9), Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử, nhưng phiên tòa phải trì hoãn do bị cáo nói sức khỏe không bảo đảm.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, ông Nguyễn Xuân M (ở Hà Nội) có nhu cầu nhập khẩu một số mặt hàng thuốc tân dược từ nước ngoài về Việt Nam. Trong khi đó, pháp luật quy định cá nhân không được cấp phép nhập khẩu thuốc tân dược từ nước ngoài vào nội địa.

Vì thế từ tháng 12/2016 đến tháng 5/2017, ông M gửi các đơn hàng thuốc tân dược dự kiến nhập khẩu đến Công ty TNHH Y dược Quang Minh và nhờ doanh nghiệp này ủy quyền cho Công ty Dược phẩm Hà Tây đứng tên làm thủ tục xin cấp phép nhập khẩu tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế).

Sau đó, Công ty Dược phẩm Hà Tây đứng tên, gửi hồ sơ đăng ký các đơn hàng thuốc nêu trên đến Cục Quản lý dược xin cấp phép nhập khẩu. Do hồ sơ thiếu tài liệu, không đạt tiêu chuẩn nên chỉ có đơn hàng thuốc Virpas được cấp phép nhập khẩu. Những đơn hàng còn lại không được cấp phép.

Đầu tháng 7/2017, thông qua người bạn, ông M quen biết Nguyễn Cao Hạnh. Ông M sau đó chia sẻ với Hạnh về việc muốn tìm nguồn tiêu thụ sắt thép và thuốc tân dược trong nước. Hạnh hẹn ông M đến nhà nói chuyện.

Gặp nhau, Hạnh và vợ là Hoàng Thị Ánh Tuyết tự giới thiệu là luật sư, có quan hệ với các ngân hàng, có người quen làm ở Bộ Y tế, có thể làm thủ tục vay vốn ngân hàng và tìm đối tác tiêu thụ thuốc tân dược cho ông M.

Ông M vì thế kể cho vợ chồng Hạnh nghe về việc có 3 đơn hàng thuốc tân dược đang làm thủ tục xin cấp phép nhập khẩu nhưng chưa được chấp thuận... Với ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông M, nên Hạnh nói có thể giúp.

Để tạo lòng tin cho ông M, vợ chồng Hạnh đưa cho ông này xem một số hồ sơ và nói đang giải quyết cho đối tác nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam.

Do tin tưởng, ông M đã nhờ Hạnh liên hệ để xin cấp phép nhập khẩu 3 đơn thuốc của mình. Hạnh nói chi phí khoảng 2 tỷ đồng và cam kết trong 3 tháng sẽ hoàn thành công việc. Khi ông M yêu cầu làm hợp đồng, thì Hạnh nói đây là việc "tế nhị", liên quan đến lãnh đạo cấp cao, không làm hợp đồng được.

Sau đó, theo yêu cầu của Hạnh, ông M chuẩn bị bộ hồ sơ đưa cho Tuyết và nhiều lần chuyển tiền cho Hạnh. Cơ quan tố tụng xác định số tiền ông M bị vợ chồng Hạnh chiếm đoạt là gần 1,4 tỷ đồng ... Quá 3 tháng không thấy vợ chồng Hạnh thực hiện cam kết, nạn nhân nhiều lần đòi tiền nhưng chỉ nhận lại được 100 triệu đồng. Do đó, ông M làm đơn tố giác ra cơ quan công an.

Quá trình điều tra xác định, tính đến tháng 9/2024, trong danh sách luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam được cấp thẻ không có luật sư nào tên Nguyễn Cao Hạnh. Tại giai đoạn điều tra, Hạnh khai không phải là luật sư, không có chức năng, thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết việc cấp phép nhập khẩu thuốc tân dược, song vẫn nhận lời giúp ông M.

Bị cáo cho rằng do ông M không nộp đủ tài liệu theo yêu cầu nên không được cấp phép nhập khẩu thuốc. Về số tiền đã nhận, Hạnh cho rằng chỉ nhận 700 triệu đồng là tiền ông M bồi dưỡng khi nhờ tư vấn làm thủ tục vay vốn ngân hàng và tiền công làm thủ tục xin cấp phép thuốc.

Giấy nhận tiền "tự chạy" vào tay bị hại

Với nội dung vụ án nêu trên, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/6, Tòa án nhân dân thành phố đã tuyên phạt Nguyễn Cao Hạnh 13 năm tù và Hoàng Thị Ánh Tuyết 10 năm tù cùng về tội danh bị đưa ra xét xử. Về dân sự, Tòa án xác định vợ chồng Hạnh chiếm 1 tỷ 390 triệu đồng của ông M và đã khắc phục được 700 triệu đồng nên còn phải khắc phục 690 triệu đồng nữa.

Điều đáng nói là tại phiên sơ thẩm, gã luật sư rởm thay đổi, bổ sung lời khai. Từ đó phủ nhận cáo buộc và cho rằng không lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền 700 triệu đồng nhận từ ông M là do ông này tự nguyện cảm ơn, do Hạnh giúp đỡ mua bán đất và vay vốn ngân hàng.

Bị cáo cũng phủ nhận việc nhận làm thủ tục xin cấp phép nhập khẩu thuốc tân dược mà chỉ tìm hiểu, hướng dẫn ông M. Về việc mạo nhận luật sư, Hạnh khai thời điểm bị xác định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông ta đang tập sự luật sư.

Đối với bị cáo Tuyết, cơ quan tố tụng xác định phạm tội với vai trò giúp sức cho chồng. Tại tòa, chị ta phủ nhận việc cùng chồng nhận làm thủ tục xin cấp phép thuốc tân dược và cũng phủ nhận việc trực tiếp nhận 690 triệu đồng từ ông M.

Giải thích về giấy biên nhận số tiền trên, Tuyết khai khi ông M gọi điện thông báo sẽ mang tiền đến nhà thì chị ta viết vào mảnh giấy để ghi nhớ. Thế nhưng sau đó, ông M không đến nữa và bị cáo không biết vì sao bị hại lại có mảnh giấy này.

Về phần mình, quá trình giải quyết vụ án, ông M đều nhất quán cho biết, Hạnh luôn nói mình là luật sư. Tại căn nhà vợ chồng bị cáo thuê làm Spa còn treo cả biển văn phòng luật sư nên ông M rất tin tưởng, yên tâm.

Ngoài 2 lần đưa gần 1,4 tỷ đồng cho vợ chồng Hạnh, ông M còn đưa 15.000 USD và 500 triệu đồng cho cặp vợ chồng lừa đảo. Tuy nhiên cả 2 lần sau này, vợ chồng Hạnh đều không viết giấy biên nhận và cũng không có ai chứng kiến. Do đó, ông M đề nghị cơ quan tố tụng buộc vợ chồng Nguyễn Cao Hạnh phải khắc phục tổng cộng hơn 2 tỷ đồng .

Mở tòa xem xét tội trạng của các bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm khẳng định căn cứ lời khai của vợ chồng Hạnh tại Cơ quan điều tra, tin nhắn trong điện thoại cùng các tài liệu, chứng cứ liên quan đủ cở xác định Nguyễn Cao Hạnh và đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của ông M.

Theo đó, có căn cứ xác định Hạnh, Tuyết đưa ra thông tin gian dối Hạnh là luật sư tư vấn, có việc treo biển văn phòng luật sư tại căn nhà các bị cáo thuê; Hạnh, Tuyết không phải là cán bộ, công nhân viên của Cục Quản lý Dược và không có chức năng, nhiệm vụ trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc tân dược vào Việt Nam nhưng vẫn nhận hồ sơ.

Sau khi nhận tiền từ bị hại, vợ chồng bị cáo đã chi tiêu cá nhân hết và không dùng số tiền này vào việc xin cấp phép nhập khẩu thuốc. Đặc biệt, bị cáo Hạnh cho rằng 700 triệu đồng là do ông M tự nguyện cảm ơn nhưng không đúng.

Bởi lẽ số tiền trên được ông M chuyển khoản ngay sau khi đưa hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu thuốc cho vợ chồng Hạnh. Trong khi đó, tiền cảm ơn thông thường chỉ được nhận sau khi đã giúp xong việc. Ngoài ra, Hạnh khai tiền nhận từ ông M được gửi tiết kiệm, song thực tế bị cáo đã chi tiêu hết.