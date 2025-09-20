250 chiếc VinFast Limo Green đồng loạt được bàn giao khắp 3 miền

Ngày 19/9, lễ bàn giao VinFast Limo Green diễn ra đồng thời tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, với 250 xe được trao tới tay khách hàng.

Sáng 19/9, lễ bàn giao VinFast Limo Green diễn ra đồng thời ở Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa (Hà Nội), Trung tâm hội chợ triển lãm Đà Nẵng (Đà Nẵng) và Công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM). Ở cả 3 địa điểm, hàng trăm chủ xe cùng gia đình và những người quan tâm tới mẫu MPV điện 7 chỗ đã có mặt từ sớm để chờ tới giây phút bàn giao.

250 xe VinFast Limo Green tới tay khách hàng 3 miền

Tổng cộng 250 xe Limo Green đã được bàn giao, gồm 100 xe tại Hà Nội, 100 xe ở TP.HCM và 50 xe tại Đà Nẵng. Ngay từ sáng sớm, các bãi xe đã được phủ kín bởi cả trăm chiếc Limo Green nhiều màu sắc. Những hàng xe thẳng tắp tạo thành phông nền ấn tượng cho buổi lễ.

Tổng cộng 250 xe VinFast Limo Green được bàn giao tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng vào sáng 19/9.

Bên cạnh hoạt động bàn giao, không khí tại các điểm cầu còn được hâm nóng với phần dẫn chương trình giao lưu giữa MC, những chủ xe và một số chuyên gia trong ngành. Không ít gia đình mang theo con nhỏ, vừa nhận xe vừa tham gia khu vui chơi và chụp ảnh lưu niệm. Khu trưng bày sản phẩm cũng thu hút đông đảo khách tham quan với mẫu Limo Green vàng rực rỡ, chiếc Minio Green lần đầu xuất hiện công khai và mẫu xe cao cấp Lạc Hồng 900 LX.

Màn diễu hành Limo Green cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt. Sau lễ bàn giao, dàn xe mang chủ đề “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” đã đồng loạt lăn bánh qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Đội hình ngay ngắn với chiếc Limo Green dẫn đầu tạo nên khung cảnh nổi bật, thu hút đông đảo ánh nhìn của người dân.

Màn diễu hành của dàn xe mang chủ đề “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam”.

Trong số hàng trăm khách hàng có mặt tại lễ bàn giao Limo Green sáng nay, nhiều người di chuyển từ các tỉnh, thành cách vài chục đến cả trăm km. Cảm giác chung là sự háo hức khi chính thức cầm chìa khóa, đưa chiếc xe của riêng mình lăn bánh.

Anh Nguyễn Quốc Khánh (Hà Nội) - một trong những khách hàng đầu tiên nhận xe tại sự kiện - chia sẻ niềm vui và sự tin tưởng vào chất lượng của Limo Green cũng như các mẫu xe điện VinFast: “Tôi từng sử dụng một chiếc xe xăng VinFast nên tin tưởng vào thương hiệu. Họ làm sản phẩm rất chuẩn chỉnh”.

Nhiều chủ xe bày tỏ sự tin tưởng vào thương hiệu VinFast.

Anh Khánh cho biết bản thân cảm thấy tự hào khi được đồng hành một hãng xe Việt Nam từ những ngày đầu. Anh nói: “Tôi muốn ủng hộ thương hiệu trong nước. Khi VinFast phát triển mạnh, đất nước cũng có thêm cơ hội mở rộng các ngành công nghiệp phụ trợ”.

MPV điện 7 chỗ được đông đảo người Việt đón nhận

Thực tế, ngay từ khi ra mắt, Limo Green đã “tạo sóng” trên thị trường. Rất nhiều bác tài chạy dịch vụ đã coi mẫu MPV điện của VinFast là “chân ái” bởi chi phí vận hành thấp và không gian rộng rãi. Ngoài ra, không ít gia đình chọn mẫu xe này bởi những điểm vượt trội so với các đối thủ trong cùng tầm giá, từ thiết kế, tiện nghi nội thất đến khả năng vận hành và chính sách tài chính đi kèm.

Mẫu xe phù hợp các gia đình và cả tài xế chạy dịch vụ.

Hiện tại, Limo Green có giá niêm yết 749 triệu đồng, song với loạt ưu đãi, chi phí lăn bánh thực tế chỉ khoảng hơn 700 triệu đồng.

Cụ thể, xe được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, giảm trực tiếp 4% giá trị xe, hỗ trợ 15 triệu đồng nếu khách đổi từ xe xăng sang xe điện. Nếu lựa chọn mua xe trả góp qua các ngân hàng, tổ chức tài chính là đối tác của VinFast, khách hàng được ưu đãi lãi suất thêm 3% (sử dụng mục đích cá nhân) và 4% (khi đăng ký tham gia Xanh SM Platform).

Người mua hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn khi lựa chọn xe điện VinFast.

Giống các mẫu xe điện khác của VinFast, Limo Green đi kèm chính sách sạc miễn phí đến hết 30/6/2027. Theo chia sẻ từ nhiều chủ xe kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform tại sự kiện, việc chuyển đổi từ xe xăng sang Limo Green giúp họ tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền nhiên liệu mỗi tháng. Chi phí bảo dưỡng thấp hơn đáng kể và chính sách bảo hành tới 7 năm/160.000 km cũng là yếu tố khiến nhiều tài xế lựa chọn mẫu xe này để khai thác dịch vụ lâu dài.

Việc bàn giao đồng loạt 250 xe tại 3 miền cùng sự hiện diện của đông đảo tài xế dịch vụ và khách hàng gia đình cho thấy Limo Green đang dần trở thành lựa chọn phổ biến trong phân khúc MPV.