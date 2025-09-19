Chạy xuyên Đông Nam Á bằng VinFast VF 9

Nhớ về hành trình gần một tháng xuyên Đông Nam Á bằng VinFast VF 9, anh Trần Đức Hạnh cho rằng xe đáp ứng nhiều loại địa hình, đồng thời đánh giá cao hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam.

Trong cộng đồng người dùng ôtô điện, những chuyến roadtrip xuyên biên giới luôn được coi là bài kiểm tra khắc nghiệt, không chỉ với người cầm lái mà còn với chiếc xe đồng hành. Với anh Trần Đức Hạnh (Hà Nội), hành trình xuyên Đông Nam Á cùng đoàn xe VinFast VF 9 không chỉ là chuyến khám phá văn hóa và cảnh quan, mà còn là cơ hội “thử lửa” mẫu SUV điện cỡ lớn của Việt Nam trên đủ loại địa hình.

Xuyên Đông Nam Á “nhàn tênh” với VF 9

Gần một tháng rong ruổi từ Việt Nam, qua Lào, Thái Lan, Malaysia và đặt chân tới sát Singapore, anh Hạnh cùng nhóm chủ xe VinFast VF 9 khác đã cầm lái khoảng 9.000 km, băng qua rất nhiều cung đường khác nhau. Từ những cao tốc thẳng tắp, len lỏi trong dòng xe tấp nập ở Thái Lan, cho tới các cung đường bị xe hạng nặng “cày” vỡ nát ở Lào, những chiếc VF 9 trong đoàn đều vượt qua dễ dàng.

Anh Trần Đức Hạnh (Hà Nội) và các chủ xe VF 9 đã thực hiện chuyến đi 9.000 km từ Việt Nam qua Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore.

“Xe đi nhàn đến mức tối nào anh em trong đoàn cũng tụ tập ăn uống hàn huyên vui vẻ. Không biết có phải vì VF 9 quá dư sức mạnh hay không, nhưng từ đầu tới cuối chuyến đi, chiếc xe đều có thể xử lý mọi tình huống một cách dễ dàng. Thậm chí, những cung đường như vậy chưa thể đẩy được VF 9 tới giới hạn”, anh Hạnh chia sẻ, đồng thời gọi chuyến đi này là “tour thử thách dài ngày nhẹ nhàng nhất”.

Trong chuyến đi, chiếc VF 9 của anh Hạnh đã gây ấn tượng với nhiều bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, khi lái xe qua Malaysia và Thái Lan, anh Hạnh cùng đoàn xe VF 9 cũng nhận được sự khen ngợi của người dân địa phương. Theo chia sẻ từ anh Hạnh, đây là lần đầu tiên họ biết tới xe VinFast và họ càng tỏ ra bất ngờ hơn khi biết rằng Việt Nam có thể tự sản xuất ra những chiếc xe điện có thiết kế đẹp, chất lượng cao và hiệu suất vận hành tốt như vậy.

Hạ tầng trạm sạc ở Việt Nam vượt trội trong khu vực

Nếu trải nghiệm vận hành của VF 9 là điểm cộng lớn, chuyến đi này cũng giúp anh Hạnh đánh giá rõ hơn hạ tầng sạc điện ở Đông Nam Á. Theo nhận định từ chủ xe, Việt Nam đang dẫn đầu khu vực về độ phủ hạ tầng sạc. Mặc dù đã phát triển trước về xe điện và trạm sạc, Thái Lan vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt ở những khu vực xa trung tâm thành phố và vẫn còn bất tiện trong quá trình sử dụng sạc.

Anh Hạnh cho rằng việc sạc và thanh toán chi phí sạc ở Việt Nam thuận tiện hơn ở Thái Lan, Malaysia.

“Tôi đã lái xe VF 9 đi dọc Việt Nam rồi. Tôi thấy VinFast và V-Green đã đầu tư mạng lưới từ thành phố đến vùng sâu, vùng xa, kể cả nơi một tháng chỉ vài xe ghé sạc cũng có trạm sạc. Họ cũng xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ trên toàn quốc, thể hiện tầm nhìn dài hạn. Thái Lan có rất nhiều trạm sạc hiện đại, công suất lớn, nhưng chỉ tập trung ở những thành phố lớn”, vị khách hàng nhận định.

Hơn nữa, anh Hạnh cho rằng việc thanh toán tiền sạc ở Việt Nam cũng thuận tiện hơn. Tại Thái Lan và Malaysia, chủ xe này cảm thấy phiền phức hơn khi phải cài đặt vài ứng dụng một lúc trên điện thoại để thanh toán chi phí sạc, bởi các trụ sạc thuộc nhiều nhà cung cấp khác nhau, có cách tính phí khác nhau. Tại Việt Nam, anh Hạnh chỉ cần sử dụng đúng một ứng dụng của VinFast là có thể quản lý sạc ở bất cứ đâu có trạm V-Green.

Giá điện sạc cũng là một điểm mạnh của Việt Nam so với các nước trong khu vực. Anh Hạnh cho biết giá sạc điện tại Lào và Thái Lan tương đương khoảng 6.000-8.000 đồng/kW, tại Malaysia còn lên tới khoảng 12.000 đồng/kW. Trong khi đó, giá điện tại trụ sạc VinFast chưa đến 4.000 đồng/kW. Không những vậy, VinFast còn đang miễn phí sạc điện cho chủ xe đến hết tháng 6/2027 - chính sách đã tạo điều kiện cho rất nhiều người dùng tiếp cận ôtô.

Vị chủ xe mong muốn thực hiện thêm nhiều chuyến đi xa hơn với VF 9.

Sau chuyến đi, vị chủ xe VF 9 mong muốn lái chiếc xe điện tới những nơi xa hơn bởi anh cho rằng xuyên Đông Nam Á vẫn chưa thử thách được hết giới hạn của VF 9. Anh đang suy nghĩ tới Tân Cương (Trung Quốc), Pakistan và cả các quốc gia ở Nam Phi.