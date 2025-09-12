VF 9 chinh phục các khách hàng thành đạt

VinFast VF 9 đang tạo dấu ấn cho dòng “xe chủ tịch” tại thị trường Việt Nam.

VF 9 là SUV cỡ lớn cho cảm giác lái mạnh mẽ như vận động viên điền kinh Olympic, khoang nội thất sang trọng chuẩn hạng thương gia, nhưng chi phí sở hữu và sử dụng lại “mềm” như xe phổ thông...

Động cơ mạnh mẽ, nội thất chuẩn thương gia

Anh Trịnh Lê Hùng, một chuyên gia ôtô với 20 năm kinh nghiệm, vừa quyết định sở hữu một chiếc VF 9. Anh chia sẻ, với công suất mạnh mẽ lên đến 402 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, VF 9 mang lại khả năng tăng tốc tức thì, mượt mà và nhạy bén trong từng cú đạp ga mà xe xăng truyền thống khó lòng sánh kịp. “Loanh quanh một hồi thì tôi vẫn bị nghiện cảm giác lái của xe điện”, anh Hùng nói.

Cũng ấn tượng với E-SUV của VinFast, chị Ngọc Bích (Hà Nội), chủ kênh Biccar, lại ví VF 9 như một vận động viên điền kinh Olympic với khả năng đáp ứng tốt những pha vọt, vượt xe container dài dứt khoát, giúp đảm bảo an toàn.

Ngoài sức mạnh ấn tượng, phong cách lịch lãm như một quý ông và sự tĩnh lặng đáng giá của VF 9 cũng là yếu tố chinh phục người dùng thành đạt. Theo anh Hùng, ở tuổi ngoài 40, khách hàng như anh có xu hướng tìm kiếm một không gian “đủ tĩnh, đủ trầm, đủ đầm” sau những bộn bề công việc. VF 9 đã hoàn toàn đáp ứng được điều đó.

VF 9 sở hữu cảm giác lái ấn tượng.

Thiết kế ấn tượng và nội thất tiện nghi chuẩn “hạng thương gia” cũng là những lợi thế giúp VF 9 thu hút giới thành đạt. Anh Hùng cho biết bị cuốn hút bởi thiết kế ngoại thất “rất trường dáng” cùng vẻ bề thế của xe và không ngần ngại chấm “hơn 9 điểm” cho mẫu E-SUV của VinFast. Trong khi đó, chị Ngọc Bích miêu tả VF 9 đầy khí chất, với phần đầu xe vuông vắn, bề thế, và cặp đèn LED ban ngày hình chữ V “giống như ánh nhìn lạnh lùng của một quý ông mặc suit đen”.

Bên trong, khoang nội thất của VF 9, đặc biệt là phiên bản ghế cơ trưởng 6 chỗ mà anh Hùng sở hữu, mang lại sự thoải mái và sang trọng vượt trội. Yếu tố này được anh Hùng đánh giá cao.

Đặc biệt, tính năng massage tích hợp trên 2 hàng ghế là một điểm nhấn vượt tầm phân khúc của VF 9. “Tôi mê tính năng massage của VF 9. Cảm giác mạnh mẽ và khác biệt hẳn so với nhiều dòng xe cao cấp khác”, anh Hùng đúc kết.

VF 9 cũng sở hữu những trang bị an toàn và tính năng hỗ trợ lái hiếm có khó tìm trong cùng phân khúc. Xe được trang bị 8 túi khí, hệ thống đèn LED Matrix thông minh và hơn 20 tính năng hỗ trợ lái nâng cao, giúp công việc lái xe trở nên nhàn nhã và an toàn hơn.

Lợi đơn lợi kép với ưu đãi lớn

Mang đến trải nghiệm xe sang nhưng VF 9 lại có mức giá dễ tiếp cận trong phân khúc SUV cỡ lớn. Hiện tại, VF 9 bản Eco có giá 1,499 tỷ đồng ; bản Plus 1,699 tỷ đồng , đi kèm các chương trình ưu đãi đặc biệt. Nổi bật là chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3 với ưu đãi 4%; “Thu xăng đổi điện” hỗ trợ lên đến 100 triệu đồng; tặng đến 70 triệu đồng/xe vào tài khoản VinClub nếu đăng ký tại Hà Nội và TP.HCM…

“Tính ra tiền mặt, tôi lời được khoảng 170 triệu đồng”, anh Hùng tính toán và cho rằng VF 9 đã hiện thực hóa giấc mơ sở hữu xe sang với chi phí phổ thông. Bởi thông thường, để có được một sản phẩm, dịch vụ hạng sang, động cơ mạnh mẽ và trang bị công nghệ tiên tiến như VF 9 từ các hãng khác, người mua sẽ phải chi trả một khoản tiền gấp nhiều lần.

Không chỉ dừng lại ở mức giá ban đầu hấp dẫn, VinFast VF 9 còn giúp chủ xe an tâm tuyệt đối về chi phí vận hành và bảo dưỡng. Cụ thể, VinFast áp dụng chính sách bảo hành dẫn đầu thị trường - 10 năm hoặc 200.000 km cho xe và 10 năm không giới hạn số km với pin.

Chưa hết, trong khi xe xăng đòi hỏi bảo dưỡng định kỳ mỗi 5.000 km với nhiều khoản phí phát sinh thì VF 9 chỉ cần bảo dưỡng mỗi 12.000 km với chi phí nhẹ nhàng hơn hẳn. Điều này giúp chủ xe tiết kiệm một khoản đáng kể trong suốt vòng đời sử dụng xe.

Đặc biệt, chính sách sạc miễn phí tại trạm V-Green toàn quốc đến 30/6/2027 là một đặc quyền mà bất kỳ chủ xe nào cũng ao ước. Với hạ tầng 150.000 cổng sạc khắp cả nước, người dùng VF 9 có thể thoải mái sạc dù là sử dụng hàng ngày hay đi các chuyến du lịch dài.

“Với chính sách sạc 0 đồng này, chi phí sử dụng VF 9 nằm ở vùng quá hợp lý, khiến việc nuôi một chiếc SUV hạng sang trở nên dễ dàng”, chị Bích nhấn mạnh.