Loạt trang bị cao cấp trên VinFast VF 9

Được định vị ở phân khúc SUV cỡ E trong tầm giá 2 tỷ đồng, VinFast VF 9 sở hữu loạt trang bị “sang chảnh” bậc nhất vốn chỉ thấy ở các mẫu xe sang.

Về trang bị nội thất, một trong những điểm “đáng tiền” nhất tạo nên cái tên “xe chủ tịch” của VinFast VF 9 là hàng ghế cơ trưởng với nhiều tiện ích thường chỉ có trên dòng xe sang giá bán 5 tỷ đồng .

Hàng ghế cơ trưởng

Trên VinFast VF 9, hàng ghế thứ 2 được thiết kế tách rời và tích hợp loạt chức năng như chỉnh điện, thông gió, sưởi và massage để hành khách thư giãn trên hành trình.

Bệ tỳ tay lớn đặt ở giữa có sạc không dây cho thiết bị di động, đồng thời mang đến không gian để đồ thuận tiện và riêng tư. Hành khách ngồi sau còn có thể giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch, đảm bảo trải nghiệm thoải mái nhất, đặc biệt là trong những chuyến đi dài.

Điểm nhấn của VinFast VF 9 là hàng ghế cơ trưởng với nhiều tiện ích.

Trần kính toàn cảnh ấn tượng

Thiết kế trần kính toàn cảnh (panoramic roof) vốn phổ biến trên các dòng xe sang trọng. Vì vậy, trang bị đắt giá này trên VinFast VF 9 Plus được các chủ xe đánh giá cao.

Theo các chuyên gia về xe, trần kính toàn cảnh không chỉ giúp xe trông “sang chảnh” hơn, mà còn mang nhiều ánh sáng tự nhiên vào cabin, tăng khả năng thoát nhiệt và đem đến không gian thoáng đãng, bớt ngột ngạt hơn.

“Trần kính trên VF 9 hoàn toàn không bị nóng như vẫn tưởng tượng, hiệu ứng thị giác trong xe khi có thêm trần kính rất sang - xịn - mịn”, tài khoản Thích Xe chia sẻ trên diễn đàn Cộng đồng VinFast toàn cầu.

Đặc biệt, trần kính sử dụng trên VF 9 được làm từ vật liệu cao cấp có độ truyền dẫn tia cực tím UV bằng 0, truyền dẫn ánh sáng khoảng 5%, truyền dẫn tia hồng ngoại và truyền nhiệt gần 4,5%. Với thông số trên, tấm kính cỡ lớn trên nóc VF 9 có thể cản 95-100% tác động bên ngoài như tia hồng ngoại, tia UV, nhiệt độ cao...

Điều hòa 3 vùng kiểm soát chất lượng không khí

Cả 2 phiên bản Eco và Plus của VinFast VF 9 đều được trang bị hệ thống điều hòa tự động 3 vùng. Khách hàng có thể điều chỉnh nhiệt độ độc lập cho phần bên trái và bên phải của hàng ghế trước cùng với hàng ghế sau.

Hơn nữa, hệ thống điều hòa trên xe VinFast VF 9 tích hợp nhiều tính năng hiện đại như lọc không khí trong cabin Combi 1.0, kết hợp kiểm soát chất lượng và ion hóa không khí, mang đến không gian trong lành và an toàn cho cả gia đình trên mọi hành trình. Đây là tính năng tạo nên sự khác biệt so với các mẫu xe cùng tầm tiền trong phân khúc E-SUV.

Trợ lý ảo tiếng Việt thông minh

Thừa hưởng “DNA công nghệ” của VinFast, “xe chủ tịch” VF 9 còn đi kèm trợ lý ảo đắc lực có khả năng hỗ trợ người dùng xử lý loạt tác vụ rảnh tay khi đang di chuyển như điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, bật nhạc, chỉ đường… Ngoài ra, trợ lý ảo ViVi còn có thể đóng vai là người đồng hành để trò chuyện, tâm sự hay chuyên gia giúp tư vấn, giải đáp thắc mắc của chủ xe.

Trợ lý ảo hỗ trợ người dùng xử lý loạt tác vụ rảnh tay.

“Trợ lý ảo trên VF 9 có thể tự học và liên tục cập nhật thông tin mới để ngày càng thông minh hơn theo thời gian. Đây là điều khiến dân công nghệ sẵn sàng chốt đơn mẫu xe này”, anh Nguyễn Tuấn Anh (Hải Phòng - chủ xe VF 9 Eco) đánh giá.

Hệ thống “full ADAS” với tính năng level 2

VinFast VF 9 là chiếc xe được thiết kế hướng tới các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cao như 5 sao ASEAN NCAP, Euro NCAP và NHTSA. Ngoài khung gầm vững chắc, SUV cỡ lớn này còn sở hữu hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với hơn 20 tính năng, trong đó có các tính năng cấp độ 2 như hỗ trợ lái trên đường cao tốc. Ở cấp độ 2, xe có khả năng can thiệp vào các thao tác đánh lái, phanh, tăng tốc để hỗ trợ người lái trong trường hợp chưa kịp phản ứng. Nhờ đó, người lái và hành khách được đảm bảo an toàn ở mức cao trên mọi hành trình.

VF 9 sở hữu hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS.

“An toàn là tiêu chí hàng đầu khi tôi chọn mua xe. Qua một năm sử dụng, tôi vẫn đặt trọn niềm tin vào VF 9 và chưa bao giờ phải thất vọng”, anh Nguyễn Văn Minh (Hà Nội - chủ xe VF 9 Plus) chia sẻ.

Với loạt ưu điểm vượt tiêu chuẩn phân khúc, mẫu E-SUV của VinFast sở hữu mức giá tốt với loạt chính sách đặc quyền.

Đơn cử, từ nay đến hết 31/12, VinFast áp dụng nhiều ưu đãi cho khách hàng mua xe VF 9, với lựa chọn quy đổi tiền mặt lên đến 463 triệu đồng. Như vậy, giá thực tế của mẫu xe này hiện chỉ còn 1,1- 1,8 tỷ đồng tùy phiên bản.

Đặc biệt, chủ xe đang sở hữu xe xăng thương hiệu bất kỳ chuyển đổi sang VF 9 còn được nhận hỗ trợ lên đến 70 triệu đồng từ chương trình “Thu cũ - đổi mới” do VinFast hợp tác cùng FGF triển khai. Do đó, VF 9 được dự đoán tiếp tục tăng sức hút trong mùa mua sắm cuối năm.