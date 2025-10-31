Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
3,5 tấn chân gà 'bẩn' ở Lạng Sơn chưa kịp lên bàn nhậu đã bị thu giữ

  • Thứ sáu, 31/10/2025 00:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

3,5 tấn chân gà sơ chế không có nhãn mác, không có hóa đơn chứng từ, không rõ xuất xứ được Phòng CSKT Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các lực lượng liên ngành Lạng Sơn phát hiện, thu giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3, Đội Quản lý thị trường số 6, Phòng An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế và Công an xã Lộc Bình kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Tuấn Minh, địa chỉ thôn Bản Hoi, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Người đứng tên chủ hộ kinh doanh được xác định là bà Nông Thúy Hằng (SN 2004) trú tại khu Nhà Thờ, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Số chân gà bẩn tập kết bên trong hộ kinh doanh Tuấn Minh.

Quá trình kiểm tra phát hiện 100 thùng carton chứa chân gà đã qua sơ chế. Mỗi thùng có trọng lượng 20k g và 75 bao tải dứa, mỗi bao nặng 20 kg, tổng trọng lượng là 3,5 tấn. Tổng số chân gà trên đều không có nhãn mác, không rõ thông tin nguồn gốc, xuất xứ.

Cận cảnh số chân gà đã qua sơ chế được đóng gói không có nhãn mác, thông tin nguồn gốc, xuất xứ chuẩn bị được bán ra thị trường.

Chủ hộ kinh doanh Nông Thúy Hằng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Hiện toàn bộ số chân gà "bẩn" trên đã bị tổ công tác liên ngành thu giữ để tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định.

