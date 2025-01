3 điểm đến Việt được vinh danh trên nền tảng du lịch lớn nhất thế giới

Hà Nội, Hội An và TP.HCM là các đại diện của Việt Nam vinh dự được nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới vinh danh.

Travelers' Choice Awards là giải thưởng thường niên nhằm ghi nhận những điểm đến, cơ sở lưu trú và nhà hàng có chất lượng dịch vụ xuất sắc. Kết quả giải thưởng dựa trên hàng triệu đánh giá và phản hồi từ cộng đồng du khách quốc tế thông qua nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới Tripadvisor.

Vào ngày 9/1 vừa qua, nền tảng du lịch có trụ sở tại Mỹ này đã chính thức công bố kết quả hạng mục đầu tiên của giải thưởng năm 2025 mang tên "Best of the Best Destinations".

Hạng mục này bao gồm 5 tiểu mục chính: Điểm đến hàng đầu (Top Destinations); Điểm đến thịnh hành (Trending Destinations); Điểm đến văn hóa (Culture Destinations); Điểm đến ẩm thực (Food Destinations) và Điểm đến trăng mật (Honeymoon Destinations).

Ngoài ra, có 2 tiểu mục phụ mới là Điểm đến du lịch một mình (Solo Travel Destinations) và Danh mục phụ đặc biệt nhân kỷ niệm 25 năm Tripadvisor vinh danh các điểm đến hàng đầu (25th Anniversary Destinations).

Xếp thứ 7 trong danh sách Điểm đến hàng đầu (Top Destinations) năm nay, Hà Nội được đánh giá cao khi vừa có nét nhộn nhịp, hiện đại, trẻ trung của một thành phố đang phát triển, vừa giữ được nét hoài cổ, xưa cũ với những di tích, công trình kiến trúc văn hóa lịch sử lâu đời.

Tripadvisor nhấn mạnh Hà Nội có nhiều hồ, công viên rợp bóng mát, với không gian khoáng đạt để người dân và du khách hòa mình vào thiên nhiên. Ngoài ra, hơn 600 ngôi đền, chùa cổ kính khắp Thủ đô cũng là điểm khám phá lý tưởng cho du khách nước ngoài.

Hội An xếp thứ 11 trong danh sách, được yêu thích nhờ các công trình kiến trúc, cũng như nếp sống hoài cổ, xưa cũ.

Đến Hội An, du khách có thể tham quan những di tích như Chùa Cầu, miếu Quan Công, trải nghiệm ngồi thuyền và thả đèn hoa đăng trên sông Hoài thơ mộng. Đặc biệt, dịch vụ may đo quần áo cấp tốc tại đây cũng khiến khách nước ngoài ấn tượng vì nhanh, đẹp, giá thành rẻ.

Chùa Cầu (Hội An). Ảnh: Thảo Nguyên.

Ngoài ra, Thủ đô Hà Nội còn xếp thứ 2 trong tiểu mục "Top 10 điểm đến văn hóa toàn cầu". Hội An xếp thứ 4 trong tiểu mục "Top 10 điểm đến trăng mật toàn cầu năm 2025".

Trong khi đó, TP.HCM là đại diện của Việt Nam góp mặt trong tiểu mục những Điểm đến thịnh hành (Trending Destinations) của giải thưởng năm nay.

Đô thị lớn nhất Việt Nam nổi tiếng với loạt điểm đến như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh hay chùa Ngọc Hoàng, nơi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng ghé thăm vào năm 2016.

Giải thưởng Travelers' Choice Awards 2025 dựa trên chất lượng và số lượng đánh giá của du khách được gửi trên Tripadvisor trên toàn cầu từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/9/2024.