Bánh cốm Nguyên Ninh nổi tiếng ra sao trước khi bị tạm dừng hoạt động?

Nguyên Ninh là thương hiệu bánh cốm gia truyền rất nổi tiếng ở Hà Nội với tuổi đời hơn 150 năm. Ảnh: Nguyên Ninh. Ngày 2/1, cơ sở sản xuất bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh (địa chỉ 11 Hàng Than, quận Ba Đình, Hà Nội) bị tạm dừng hoạt động do vi phạm hàng loạt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Thông tin nhanh chóng khiến dư luận hoang mang, đặc biệt là người dân Hà thành, bởi Nguyên Ninh xưa nay được xem là tiệm bánh cốm biểu tượng giữa lòng Thủ đô, nổi tiếng về chất lượng và tuổi đời hoạt động kéo dài trăm năm. Có mặt từ năm 1865, cụ tổ của dòng họ Nguyễn Duy là người đầu tiên làm ra bánh cốm. Cái tên Nguyên Ninh có nghĩa "Nguyên gốc làng Yên Ninh" - nơi khởi nguồn của bánh cốm, do trước kia phố Hàng Than thuộc làng Yên Ninh, tổng Yên Thành, ngoại thành Hà Nội. Đến nay, bánh cốm Nguyên Ninh trải qua 6 đời, bí quyết làm bánh chỉ được truyền dạy cho con cháu trong nhà. Suốt hơn 150 năm qua, bánh cốm gia truyền phố Hàng Than nổi tiếng bởi hương vị thơm ngon, dễ ăn, đượm chất thu Hà Nội. Nhận xét về bánh cốm Nguyên Ninh, nhiều thực khách không khỏi tấm tắc về độ mềm, dẻo đặc biệt của cốm. Thậm chí, có người tiếc hùi hùi khi cốm chỉ có thể ăn vội trong 3 ngày, không thể mua nhiều ăn dần, hoặc muốn mang ra nước ngoài làm quà cũng khó. Bên trong ngôi nhà cổ số 11 Hàng Than cũng là cơ sở duy nhất bán bánh cốm Nguyên Ninh gia truyền. Ảnh: Nguyên Ninh. Dù là thương hiệu đã được đăng ký, cấp phép kinh doanh từ năm 1994, bánh cốm Nguyên Ninh vẫn bị làm giả, làm nhái ở nhiều nơi, thậm chí ngay tại phố Hàng Than. Trước đó vào năm 2021, Công an Hà Nam từng kiểm tra và phát hiện bà Phạm Thị Hương và ông Quyền Đình Tới (ở thôn 4, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý) đang sản xuất số lượng lớn bánh cốm và bánh xu xê mang nhãn hiệu "Nguyên Ninh, số 11 Hàng Than, Hà Nội". Không chỉ vậy, nhiều cửa hàng online, bán qua các kênh phân phối sàn giao dịch điện tử cũng lợi dụng tên tuổi của Nguyên Ninh để chào hàng, giao bán sản phẩm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy Anh, đại diện thương hiệu bánh cốm Nguyên Ninh "chính gốc" cho hay đến nay cửa hàng chỉ có cơ sở duy nhất tại 11 phố Hàng Than; đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của Cục Sở hữu Công nghiệp và được cấp phép đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Cơ sở này không bán online, cũng không bán qua sàn thương mại điện tử. Người mua thường đến trực tiếp cửa hàng ở số 11 Hàng Than hoặc thuê đơn vị giao hàng, nhưng đều gọi điện thoại đặt trước. Để phân biệt "hàng nhái" Nguyên Ninh, thực khách có thể chú ý một số chi tiết trên bao bì, số công bố, hạn sử dụng. Bánh cốm Nguyên Ninh chỉ có thời hạn sử dụng trong 3 ngày. Bánh cốm Nguyên Ninh ghi hạn sử dụng 3 ngày, nhiều người phải đặt hàng để có được mẻ bánh mới nhất. Ảnh: Nguyên Ninh. Nổi tiếng suốt hàng trăm, tưởng chừng sự cố lớn nhất của Nguyên Ninh chỉ xoay quanh câu chuyện bị đạo nhái. Tuy nhiên, ngày 2/1 vừa qua, cửa hàng bánh cốm nổi tiếng nhất Hà Nội đã bị tạm dừng hoạt động do vi phạm hàng loạt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn Liên ngành về an toàn thực phẩm số 1 của TP Hà Nội ghi nhận khu vực sản xuất của Nguyên Ninh được tận dụng trong gian bếp sinh hoạt của gia đình. Cơ sở không phân khu riêng biệt, nền nhà khu vực bếp bong tróc, ẩm mốc, cống rãnh hở, ứ đọng rác, dụng cụ sơ chế, chế biến cáu bẩn... Hơn nữa, nhà vệ sinh nằm ngay trong khu vực sơ chế, chế biến. Trong khu vực sản xuất Đoàn kiểm tra cũng phát hiện có côn trùng và phân của động vật. Nổi tiếng suốt gần 2 thế kỷ, bánh cốm gia truyền Ninh Nguyên đứng trước nguy cơ mất uy tín trên thị trường bánh cốm Hà Nội. Ảnh: Nguyên Ninh. Ngoài ra, cơ sở chưa xuất trình được giấy khám sức khỏ và xác nhận tập huấn kiến thức ATTP của chủ cơ sở và một số nhân viên. Nhãn sản phẩm bánh cốm chưa phù hợp với bản công bố sản phẩm và chưa phù hợp về quy định ghi nhãn hàng hóa. Trước thực trạng trên, đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục ngay những tồn tại. Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm quận Ba Đình tiếp tục làm việc để xử lý vi phạm và báo cáo kết quả về Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 trước ngày 10/1. Đoàn kiểm tra cũng tiến hành lấy 2 mẫu bánh cốm và bánh xu xê để xét nghiệm.