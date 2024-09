3 kiểu sốt cảnh báo nguy hiểm ở trẻ

Sốt là biểu hiện thường gặp ở trẻ em, nhưng nếu nhiệt độ quá cao, kéo dài hơn 5 ngày hoặc kèm theo cứng cổ, cha mẹ nên đưa con đến viện.

Sốt ở trẻ là hiện tượng bình thường nhưng cũng có thể gây nguy hiểm với nhiều triệu chứng bất thường. Ảnh minh họa: Parents.

Sốt là hiện tượng thường xuyên xảy ra ở trẻ nhỏ và cha mẹ không nên hoảng sợ, nhưng vẫn phải thận trọng và kiên nhẫn khi xử trí.

Bất cứ nhiệt độ nào trên 37,5 độ C đều được coi là sốt. Một số biểu hiện khi sốt ở trẻ cha mẹ cần chú ý và nên đưa con đi viện ngay.

Sốt quá cao

Sốt được xem là quá cao khi nhiệt độ từ 38 độ C trở lên ở trẻ dưới 3 tháng tuổi; cao hơn 38,3 độ C ở trẻ 3-6 tháng; hoặc cao hơn 39,4 ở trẻ 6 tháng đến 2 tuổi.

Chia sẻ trên tạp chí Parents, tiến sĩ Anita Chandra-Puri, Học viện Nhi khoa Mỹ, cho biết khi cơn sốt xuất hiện, con số trên nhiệt kế không quan trọng bằng tình trạng của con bạn.

Nhiệt độ của trẻ khi bị sốt có thể thay đổi từ 38 độ C đến hơn 41 độ C. Nếu gặp khó khăn trong việc kiểm soát cơn sốt tại nhà, bạn nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ để đánh giá nguyên nhân có thể gây sốt.

Nói chung, nhiệt độ có thể tăng giảm, lên tới 39 độ C và cao hơn. Nếu nhiệt độ vượt quá 40 độ C, bạn nên đưa con đi khám bác sĩ và nếu vượt quá 41 độ C, con bạn thậm chí có thể phải đến bệnh viện.

Đối với trẻ dưới 3 tháng tuổi, bất kỳ cơn sốt nào, thậm chí trên 38 độ C, đều cần đến bệnh viện để được kiểm tra xem có bị nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng nước tiểu hoặc nhiễm trùng màng não hay không.

Sốt kéo dài

Sốt kéo dài xảy ra khi tình trạng bệnh không giảm hoặc kéo dài hơn 5 ngày.

Nếu bạn cho con uống thuốc hạ sốt như Acetaminophen hoặc Ibuprofen và con số trên nhiệt kế không thay đổi trong vòng 4-6 giờ, hãy gọi cho bác sĩ nhi khoa. Đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng nhiễm trùng có thể quá mạnh khiến cơ thể không thể chống chọi được và cần kiểm tra kỹ lưỡng để xác định nguyên nhân.

Cơn sốt do một loại virus thông thường như cảm lạnh hoặc cúm gây ra thường hết trong vòng 5 ngày. Bệnh tồn tại lâu hơn - ngay cả khi ở mức độ thấp - có thể do nhiễm trùng như viêm phổi do vi khuẩn, cần điều trị bằng kháng sinh.

Sốt kèm theo đau đầu, cứng cổ

Sốt kèm theo cứng cổ, đau đầu hoặc phát ban như vết bầm tím hoặc trông giống những chấm đỏ nhỏ.

Tiến sĩ Alanna Levine, bác sĩ nhi khoa tại Orangetown Pediatrics, ở Tappan, New York (Mỹ), khuyến cáo cha mẹ hãy gọi cho bác sĩ ngay lập tức vì đây có thể là dấu hiệu của bệnh viêm màng não, cần được chăm sóc y tế.