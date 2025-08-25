3 ngày 2 đêm thăm thú Đà Lạt cùng 'tour guide bỏ túi' Oppo Reno14 5G

Với hệ sinh thái AI phong phú, Oppo Reno14 5G giúp chuyến đi của tôi dễ dàng hơn bao giờ hết, từ khâu dự trù kinh phí, tìm điểm vui chơi, ăn uống đến chụp và chỉnh sửa ảnh.

Tôi chọn chuyến du lịch Đà Lạt như một phần thưởng cho những nỗ lực của bản thân trong nửa đầu năm 2025. Ban đầu, tôi lên kế hoạch đến Đà Lạt vào đầu tháng 7, song phải tạm dời lịch vì thành phố này vừa trải qua đợt mưa kéo dài một tháng. Giữa tuần trước, nhận tin báo thời tiết bắt đầu chuyển đẹp từ một người bạn, tôi quyết định xách vali rời TP.HCM với chưa đầy 2 ngày chuẩn bị. Tuy nhiên, chừng đó thời gian là quá đủ với sự hỗ trợ của “trợ lý AI” trên Oppo Reno14 5G.

Hướng dẫn viên du lịch thông minh

Oppo Reno14 series là dòng sản phẩm đầu tiên hỗ trợ tính năng tích hợp sâu AI Gemini vào các dịch vụ của hãng - kết quả của cú bắt tay chiến lược giữa Oppo và Google. Trước đây, để sử dụng AI, tôi phải mất một bước truy cập vào ứng dụng hoặc website thì lúc này, chỉ với thao tác giữ nút nguồn, tôi có thể hỏi Gemini mọi thứ chỉ trong tích tắc. Khởi động tính năng trên và nói “lịch trình Đà Lạt 3 ngày 2 đêm tự túc”, chưa đầy 5 giây, hiện trên màn hình là bản tổng hợp thông tin của Google Gemini, gợi ý lịch trình với loạt món ăn nên thử cùng các điểm tham quan nổi tiếng.

Khi tìm kiếm, AI cũng gợi ý những bài viết liên quan đến cả chi phí, vốn là điều những người đi du lịch tự túc rất quan tâm để tránh chi tiêu quá tay. Tuy nhiên, thay vì phải đọc một bài viết chi tiết dài cả nghìn chữ, chỉ cần chọn “Bản tóm tắt AI”, tôi đã có một phiên bản rút gọn với 7 đầu mục cụ thể để lưu vào “Ghi chú”. Điểm độc đáo là từ bản ghi chú này, tôi dễ dàng tinh chỉnh định dạng lần nữa nhờ AI trên Oppo Reno14 để có văn bản chau chuốt và dễ theo dõi hơn chỉ sau một cú chạm.

Lịch trình du lịch được thiết kế nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ của AI trên Oppo Reno14.

Khác hẳn những chuyến đi trước đây phải đọc từng bài viết, xem từng video review để kẻ bảng Excel lên lịch trình chi tiết, Oppo Reno14 5G giúp tôi tiết kiệm thời gian làm khâu “tiền kỳ”, mà vẫn nắm trọn thông tin cần thiết để sẵn sàng lên đường bất kỳ lúc nào.

Trên chuyến xe từ TP.HCM đến Đà Lạt, tôi tranh thủ lướt mạng xã hội để tìm điểm check-in thú vị. Dù nắm trong tay lịch trình, tôi vẫn muốn điền thêm một vài cái tên để chuyến đi đúng nghĩa “cảm hứng” hơn. Lúc này, tính năng “Khoanh để tìm kiếm” trở thành trợ thủ đắc lực, tôi chỉ cần chọn một tấm hình check-in ngẫu nhiên trên Instagram kèm cú pháp “điểm đến này ở đâu” là có ngay câu trả lời. Đó là cách tôi tìm được Thôn 13 - trang trại nuôi những đàn cừu, chó đầy nắng và gió - một trong những điểm đến thú vị trên hành trình.

Tính năng “Khoanh để tìm kiếm” giúp tín đồ du lịch dễ dàng phát hiện những “hidden gem” của thành phố.

Ở Đà Lạt, việc hỏi AI “biết tuốt” trên Oppo Reno14 5G đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi. “Ăn sáng món gì ở Đà Lạt”, “Những quán lẩu gà lá é nổi tiếng ở Đà Lạt”, “Nên mua gì ở chợ đêm Đà Lạt để làm quà”, “Đà Lạt có những quán cà phê chill nổi tiếng nào”... là câu hỏi tôi thường xuyên đặt ra cho Oppo AI. Dựa trên kết quả trả về, tôi sẽ click vào các bài viết review, sau đó tóm tắt nội dung để vừa chọn được điểm đến ưng ý, vừa tiết kiệm thời gian dành cho trải nghiệm.

Sáng sớm, khi thưởng thức một đĩa bánh căn và đi dạo quanh hồ Xuân Hương, hay vừa ăn phần bánh mì xíu mại, vừa nhâm nhi ly cà phê sữa trong tiết trời se lạnh, tôi mới hiểu vì sao nhiều người chọn Đà Lạt là “chốn để trốn” khỏi những ồn ào của đô thị. Bên cạnh ẩm thực, thành phố này còn chiều chuộng một tín đồ cà phê như tôi bằng loạt quán đủ phong cách. Từ những quán cà phê nằm ẩn mình trong đồi núi đến tiệm bánh được trang trí như cửa hàng lưu niệm tại Anh Quốc, mỗi nơi là một mảng màu khác biệt, tạo nên bức tranh Đà Lạt đa sắc khiến du khách lưu luyến.

Oppo Reno14 không chỉ gợi ý loạt địa điểm ăn uống nổi tiếng, mà còn giúp “ghi” lại độ ngon nhờ màu sắc chân thực và sống động.

Xuyên suốt chuyến đi, tôi dùng camera 50 MP để ghi lại nhiều khoảnh khắc. Song song đó, những tính năng như “Tẩy AI” hay “Tăng cường độ nét AI” giúp những tấm ảnh như được nâng tầm, đảm bảo độ chi tiết, màu sắc, chuẩn bố cục với background “sạch sẽ”.

“Trợ thủ” đắc lực cho công việc

Vì dành một ngày nghỉ phép để đi chơi, tôi đã lường trước khả năng phát sinh yêu cầu công việc. Làm trong ngành truyền thông nên việc mang laptop theo người 24/7 là hoàn toàn bình thường. Trước đây, tôi không thể rời máy tính cá nhân vì sợ bị đặt vào hoàn cảnh có công việc cần xử lý nhưng không tìm được người hỗ trợ. Giờ đây, nhờ AI trên Oppo Reno14, tôi có thể tự tin “cân mọi task” bằng smartphone. Điều này vừa giúp công việc không bị đình trệ, vừa tạo điều kiện để bản thân thoải mái tận hưởng chuyến đi.

Tôi khá ấn tượng với những tính năng AI hỗ trợ chuyển đổi giọng nói thành văn bản. Trong những cuộc họp có đối tác nước ngoài, thay vì phải mở laptop và ngồi tập trung như trước, tôi dễ dàng trao đổi qua điện thoại, thiết lập tính năng “Phụ đề AI” để chuyển ngữ theo thời gian thực, đặc biệt hữu ích khi đối tác sử dụng nhiều từ chuyên ngành.

Phần phụ đề này sau đó được lưu lại như một ghi chú, để tôi có thể dùng AI tinh chỉnh thành bản tóm tắt cuộc họp và gửi cho các đồng nghiệp. Người dùng có thể sử dụng “Phụ đề AI” trong các cuộc họp trực tuyến như Google Meet hay Zoom, thậm chí cả khi xem video trên các nền tảng YouTube, TikTok, gọi điện qua WhatsApp, Messenger, nghe các bài hát, bản ghi âm, podcast...

Oppo Reno14 có thể tạo phụ đề theo thời gian thực, giúp gỡ bỏ rào cản ngôn ngữ.

Bên cạnh đó, tôi đánh giá tốc độ xử lý của AI trên Oppo Reno14 khá tốt. Chỉ mất ít phút để thiết bị chuyển một tệp tin ghi âm có độ dài 1 giờ thành văn bản, sau đó tóm tắt nội dung thành bản ghi chú ngắn. Từ bản ghi chú này, tôi có thể lựa chọn tinh chỉnh, tiếp tục viết, trau chuốt, rút gọn... rút ngắn thời gian “rã băng” so với cách nghe và đánh máy truyền thống, cũng như không phải đọc lại toàn bộ nội dung dài hơn 30 trang Word.

Trong chuyến đi, tôi cũng tình cờ nhận được email mời hợp tác bảo trợ truyền thông cho một câu lạc bộ sinh viên. Đây vốn là công việc của tôi khi còn hoạt động tại trang tin của trường đại học.

Thay vì phải mất công soạn một email dài, khi click vào phần trả lời, tôi có thể sử dụng tính năng “Viết bằng AI”. Những gì tôi cần làm là mô tả nội dung email trả lời mình mong muốn và chọn văn phong lịch sự. Chưa đầy 5 giây, tôi đã có một email trả lời ưng ý để phản hồi mà chỉ cần tinh chỉnh chút ít.

Email với văn phong trang trọng, lịch sự được Oppo AI tạo trong vài giây.

Những tính năng AI trên Oppo Reno14 giúp tôi không còn ngần ngại mỗi khi muốn khám phá một điểm đến mới. Nhờ “tour guide bỏ túi”, hành trình vừa thuận tiện, vừa giàu trải nghiệm và kỷ niệm. Các “deadline” phát sinh trong chuyến đi cũng được xử gọn nhanh chóng nhờ tối ưu loạt tác vụ AI cho công việc.

Trong bối cảnh AI trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống, Oppo Reno14, với sự đa dạng trong tính năng và tốc độ xử lý cao, có thể ví như bạn đồng hành lý tưởng hay trợ thủ đắc lực cho mọi tín đồ xê dịch.