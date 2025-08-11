Nha Trang vào hạ, Mông Cổ lãng du qua góc nhìn Oppo Reno14 Pro

Mỗi khuôn hình như một lát cắt ký ức, nơi Oppo Reno14 Series trở thành bạn đồng hành của người kể chuyện, tái hiện sống động từng khoảnh khắc chân thật nhất.

Trong hành trình tìm kiếm điều “thật nhất” trong cuộc sống, tôi thích lang thang qua nhiều vùng đất, có khi là khám phá miền thảo nguyên xa xôi đầy kỳ bí, có lúc tìm kiếm những ngách khác lạ tại chỗ ngỡ đã thân quen. Tôi nhận ra rằng hành trình gần hơn - thật hơn khởi nguồn khi bạn bắt đầu để tâm đến những gì bình dị nhất.

Nha Trang không phải địa danh du lịch mới và lạ, nhưng chắc chắn không thiếu điều để đôi mắt kẻ thích lãng du đắm say. Tôi đến làng chài Vĩnh Tường và Vĩnh Nguyên, đảo Trí Nguyên thuộc hòn Miễu trong ngày nắng dịu. Hôm ấy, gió biển thổi ràn rạt từ sáng sớm, mặn và đầy sức sống. Tôi dành buổi chiều lang thang giữa những con đường nhỏ ven đảo, nơi mọi thứ vẫn còn thô mộc và nguyên sơ. Dường như nơi đây sử dụng đồng hồ thời gian riêng. Mọi thứ chậm trôi khẽ khàng nhưng đủ để ta cảm nhận sự mặn mà của gió biển, của giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt ngư dân và của sự sống lặng thầm đang mạnh mẽ sinh sôi.

Trong chuyến đi ưu tiên tính gọn nhẹ, tôi chọn Oppo Reno14 Pro 5G làm bạn đồng hành thay cho máy ảnh chuyên dụng. Chẳng cần cầu kỳ thay lắp từng loại ống kính, tiêu cự cho mỗi nhu cầu chụp khác nhau, những thước ảnh được ghi lại bởi Oppo Reno14 Pro 5G đã đủ khiến tôi ấn tượng với khả năng quay chụp của một chiếc smartphone nhỏ gọn.

Với hệ thống camera được nâng cấp toàn diện, bộ 3 ống kính sở hữu độ phân giải cao 50 MP cho camera chính, siêu rộng và tele 3.5x, việc bắt khoảnh khắc với Oppo Reno14 Pro trở nên đơn giản một cách bất ngờ. Bất kể là khung cảnh mênh mông của biển trời phía xa, hay khoảnh khắc cặm cụi của người dân ven bờ, mọi chi tiết đều trở nên sống động qua ống kính chiếc smartphone.

Tôi thấy sự sống được thổi hồn từ hoạt động bình dị nhất. Những người phụ nữ đan lưới ngồi dọc lề đường, tay thoăn thoắt như thuộc lòng từng mắt lưới. Một chú cá quẫy nước tí tách, ánh nắng óng ánh phản chiếu qua mặt biển dập dềnh, hay ánh mắt lấp lánh của người dân bản địa - tất cả trở nên “có hồn” hơn khi được lưu giữ qua lăng kính cảm xúc.

Mấy đứa trẻ nghỉ hè chạy rông ngoài nắng, không dép, không điện thoại, chỉ có bầu trời xanh và tiếng cười giòn. Nhìn từ xa, tôi bắt gặp cậu nhóc đen nhẻm đang ngồi câu cá bằng cuộn dây nhỏ. Tiến lại bắt chuyện, em trả lời lí nhí ngại ngùng, nhưng chẳng hiểu sao buổi chiều hôm đó lại lẽo đẽo theo tôi suốt. Cậu bé tên Ngọc, chỉ vừa 6 tuổi, khỏe khoắn và tinh tường, ánh mắt sáng và luôn “dạ” mỗi khi tôi trò chuyện. Tôi đi men theo bờ, còn em ngụp lặn dưới biển.

Em bơi ra một quãng xa đến những chiếc thúng đang neo rồi nô đùa với ai đó như chị gái, tôi bắt gặp khung cảnh đã làm nên buổi chiều của mình: Nụ cười tự do của những đứa trẻ làng chài. Rút vội chiếc Reno14 Pro và zoom ở tiêu cự 160 mm, tôi bắt trọn khoảnh khắc của sự bình yên giòn tan trong buổi chiều đầy gió biển tại đó. Khả năng zoom chính xác, AI tăng cường độ nét của thiết bị đã giúp tôi lưu giữ trọn vẹn một trong những màu sắc đặc trưng nhất của miền quê biển: Chiếc thúng nhiều màu sắc - đứa trẻ tự do - và màu biển xanh thăm thẳm.

Qua cảm biến kích thước lớn 1/1.55 inch, kết hợp chống rung OIS 2 trục cùng cơ chế hỗ trợ lấy nét AF và 6P lens của dòng Reno14 Pro, làng chài khoác lên mình vẻ đẹp êm đềm nhưng đầy sức sống. Chẳng cần hậu kỳ phức tạp, khả năng xử lý màu sắc của chiếc smartphone đã đủ để tái hiện vẻ đẹp vùng biển miền Nam Trung Bộ một cách chân thực và rực rỡ. Đồng thời, khả năng zoom cho chất lượng file ảnh tốt giúp tôi có thêm nhiều lựa chọn để kể về hành trình “gần hơn - thật hơn” của mình.

Ngay cạnh đó là người phụ nữ làng chài tỉ mẩn phơi mực khô - công việc quen thuộc gắn liền với đời sống của họ. Tôi thử nghiệm góc ảnh rộng ở tiêu cự 24 mm, để ghi lại cảnh toàn của không gian lao động làng chài. Táo bạo thêm một chút với khung ảnh ở độ zoom 80 mm, Reno14 Pro cho phép tôi đặc tả hình ảnh của cô - cần mẫn và tận tuỵ - với công việc mưu sinh đậm chất “đời”.

Tôi khá bất ngờ với khả năng phân tích màu sắc, tương phản của Reno14 Pro. Mọi chủ thể trở nên nổi bật và rõ phân vùng sáng tối, tạo nên chiều sâu cảm xúc cho tấm ảnh như được chụp bằng thiết bị chuyên nghiệp. Ở tiêu cự 80 mm - tiêu cự vàng để xoá phông và chụp chân dung khi sáng tác ảnh - Reno14 Series thể hiện sức mạnh của khả năng zoom khi không xuất hiện tình trạng mờ nhoè, khả năng bắt ảnh cực nhanh, lưu giữ khoảnh khắc tức thì.

Tôi không đếm hết mình chụp được bao nhiêu tấm hình đẹp ngày hôm đó, nhưng có lẽ cảm hứng không đến từ khuôn hình, mà là sự sống động, mộc mạc và chân thật của nơi này. Một tuổi thơ rộn ràng, nụ cười ngại ngần, ánh mắt đen lay láy dưới nắng, cái vẫy tay... tất cả như thân quen với tôi từ rất lâu. Có lẽ, khi người ta để lòng mình "gần hơn" với sự dung dị, điều thật nhất sẽ đến theo cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

Đây không phải lần đầu tôi đến Mông Cổ, nhưng khung cảnh nơi đây luôn khác biệt mỗi lần trở lại. Nếu có cơ hội, bạn hãy đến thảo nguyên vào mùa hè đúng dịp lễ Naadam - một trong những lễ hội lớn nhất năm. Người người nhà nhà đều hướng về ba môn thể thao truyền thống: Cưỡi ngựa, bắn cung, đấu vật. Nhìn những đứa trẻ, nhà lều Yurt truyền thống, vài chú ngựa phi nước đại giữa thảo nguyên gió lộng, tôi mới thực sự hiểu vì sao người Mông Cổ sống cuộc đời tự do đến vậy.

Chảy trong huyết mạch người Mông Cổ là linh hồn của trời rộng mây cao, là thảo nguyên phóng khoáng không gì ngăn trở. Một lần nữa, camera siêu rộng khẩu độ f/2.0, góc rộng đến 116 độ của chiếc smartphone giúp tôi dễ dàng bắt trọn hình ảnh của bầu trời và không gian du mục Ngoại Mông cao rộng.

Những cô cậu bé người Mông Cổ không chỉ biết cưỡi ngựa. Chúng được tự do làm mọi thứ mình thích, giữa vòng tay bao la của thiên nhiên. Tại đây, sẽ chẳng gì lạ nếu bạn thấy lũ trẻ cùng nhau cưỡi ngựa trên những ngọn đồi cỏ, hay cô bé chừng năm bảy tuổi ngồi một mình trên vách đá cao dựng đứng giữa sa mạc Gobi.

Trên những thảo nguyên bát ngát xanh mướt, Oppo Reno14 Pro cho thấy khả năng xử lý màu sắc ấn tượng khi tái hiện các gam xanh lá một cách sống động và chân thực. Thuật toán AI thông minh cùng cảm biến hình ảnh cao cấp của máy xử lý tinh tế sự chuyển sắc giữa các tone xanh - từ xanh non tươi mới đến xanh đậm rì rào của cỏ già, kết hợp màu thiên thanh của bầu trời, và sắc xanh trong trang phục nhân vật - mà không bị ám màu hay bệt chi tiết. Dù ánh sáng thay đổi theo khung giờ trong ngày, màu xanh của nước ảnh vẫn được cân bằng tự nhiên, cho cảm giác không gian trong lành và đầy sức sống.

Đến Mông Cổ vào một ngày trời âm u cũng không làm khó được Oppo Reno14 Pro bởi khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng ấn tượng. Không chỉ sở hữu camera trước 50 MP, thiết bị còn được trang bị hệ thống 3 đèn flash thông minh ở cụm camera sau - giúp bổ sung ánh sáng đều, dịu và tự nhiên, đặc biệt hữu ích trong điều kiện âm u, thiếu nắng.

Hơn hết, camera zoom đa tiêu cự từ 0.6x đến 7x trên Oppo Reno14 Pro mở ra thế giới mới cho nhiếp ảnh di động. Sự linh hoạt trong thay đổi tiêu cự cho phép tôi tự do sáng tạo với nhiều bố cục, từ cảnh rộng ghi lại trọn vẹn khung trời thảo nguyên hùng vĩ đến cận cảnh chân dung cậu bé trên lưng ngựa từ xa mà không cần di chuyển hay mất nhiều thời gian lựa chọn, set up góc máy bằng các công cụ hỗ trợ.

Một lần nữa, định vị “chuyên gia chân dung” của Oppo càng được củng cố và nâng tầm với mẫu smartphone này. Nhờ tiêu cự dài hơn so với camera chính, camera tele 3.5x của máy giúp dễ dàng tách chủ thể ra khỏi phông nền, tạo hiệu ứng mờ hậu cảnh mịn màng, chuyên nghiệp không thua kém máy ảnh chuyên dụng. Thêm vào đó, loạt cải tiến về AI biến Reno14 Pro trở thành một “studio di động” thực thụ với hiệu ứng xóa phông thế hệ mới, giúp chủ thể ảnh chụp luôn nổi bật và tách nền tự nhiên, giữ được làn da nét mịn, không lẫn màu nền và vỡ nét ở rìa, hạn chế tình trạng đỏ mắt…

Ngoài khả năng chụp nhanh và rõ nét, ở bước chỉnh sửa, các tính năng làm sắc nét, chống lóa, xóa vật thể, tách nền, làm nét khuôn mặt… của máy là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp tôi dễ dàng có được “nước ảnh” như ý. Với Reno14 Pro, dù không phải một tay nhiếp ảnh chuyên nghiệp, ai cũng có thể dễ dàng sở hữu bộ ảnh kỷ niệm tái hiện sinh động vẻ đẹp của mỗi vùng đất đặt chân đến.

Nét mộc mạc của thảo nguyên, sự thuần hậu chất phác và tiếng cười giòn tan của đám trẻ giữa đồng nội mênh mông, tất cả đưa tôi trở về với điều hoang sơ nhất. Rằng, con người cũng như dê núi, hoàn toàn có thể dùng chính đôi chân và bàn tay leo lên đỉnh Tsagan Suvarga mà chẳng cần bất cứ thứ gì hỗ trợ. Rằng, linh hồn thuần khiết như cây cỏ, là đích đến sau cuối mà “đứa trẻ thành thị” mải miết tìm kiếm giữa chốn xô bồ.

Nhìn lại bộ ảnh chụp ở Mông Cổ hôm nọ, tôi như thấy lại không gian cao rộng trên lưng ngựa, ngửi được mùi cỏ xanh, và nghe thấy tiếng gió reo giữa đồi thảo nguyên. Gần hơn để rõ nét hơn, rõ hơn để chạm điều thật hơn, Oppo Reno14 Pro 5G giúp tôi lưu giữ ký ức hành trình ở hình dạng chân thật nhất. Mỗi bức ảnh không chỉ là một khung hình để lưu nhớ, mà là một câu chuyện sống động được kể lại bằng công nghệ nhiếp ảnh thông minh. Cũng như mỗi hành trình không chỉ là khám phá thế giới bên ngoài, mà là cách chạm đến phiên bản chân thật nhất của chính mình.

*Bài viết thực hiện với hình ảnh và trải nghiệm của Art Director Nguyễn Sơn Tùng.