3 TikToker Việt công khai nâng ngực

Ngoài Kylie Jenner, các nhà sáng tạo nội dung Việt cũng công khai chuyện phẫu thuật vòng một. Trong khi nhiều người được ủng hộ, một số lại gặp phản ứng trái chiều.

Louis Phạm chia sẻ về hành trình phẫu thuật vòng một trên kênh TikTok. Ảnh: @louispham203.

Tháng 6, Kylie Jenner, em gái Kim Kardashian, ngôi sao của chương trình thực tế Keeping Up with the Kardashians, gây chú ý khi công khai chia sẻ về ca phẫu thuật thẩm mỹ của mình, góp phần mở ra thời đại làm đẹp thẳng thắn và thành thật.

Khi được nhà sáng tạo nội dung Rachel Leary hỏi cần lưu ý gì khi yêu cầu nâng ngực, Kylie trả lời trong phần bình luận (hiện đã bị xóa): “445 cc, moderate profile, half under the muscle!!!!! silicone!!! garth fisher!!! hope this helps lol” (tạm dịch: “Dung tích 445 cc, dáng vừa phải, đặt một nửa dưới cơ, túi ngực silicone, bác sĩ Garth Fisher! Hy vọng thông tin này có ích nhé!”).

Cô không ngần ngại công khai kích thước, loại túi, vị trí đặt túi ngực và tên bác sĩ thực hiện tại Beverly Hills (Mỹ). Thái độ thẳng thắn này nhận được sự ủng hộ từ số đông.

Không chỉ Kylie Jenner, nhiều người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Việt Nam cũng công khai chuyện phẫu thuật nâng ngực. Clara Đào, Thạch Trang hay Louis Phạm là những cái tên nằm trong danh sách này.

Người bị chỉ trích

Trường hợp của Clara đào được xem là đáng chú ý nhất. Trong một video đăng tải ngày 1/4, Clara Đào lần đầu khoe hình ảnh vòng một đầy đặn, thu hút sự quan tâm. Khi đó, người theo dõi tưởng rằng đây là trò đùa ngày Cá tháng Tư của cô.

Clara Đào gây phẫn nộ vì đột ngột thay đổi đặc trưng hình thể. Ảnh: @clara_dao.

Tuy nhiên, cô gái liên tục xuất hiện với hình thể mới, khiến cộng đồng làm đẹp đặt nghi vấn về một cuộc phẫu thuật nâng ngực. Ngay sau đó, TikToker sinh năm 1998 đăng tải video chia sẻ về quyết định thay đổi vòng một của bản thân.

Cô cho biết đã xây dựng nội dung về vòng một nhỏ trong suốt 6 năm qua, thực hiện hơn 900 video liên quan đến chủ đề này. Những nội dung này mang đến cho Clara cả lượt tương tác và số tiền lớn.

Trong video giải thích, TikToker cho biết hoàn toàn không phản bội niềm tin trước đó, vẫn tin rằng mọi kích cỡ ngực đều đẹp và xứng đáng được tôn vinh. Song, theo thời gian, cô không còn hứng thú với hình thể “ngực phẳng” gắn liền với nhận diện thương hiệu của mình.

Lý do duy nhất dẫn đến quyết định phẫu thuật nâng ngực của Clara Đào là “niềm vui”. Cô cho biết đặc biệt mong muốn sự thay đổi ở thời điểm này.

Phía dưới video giải thích, nhà sáng tạo nội dung nhận về nhiều bình luận tiêu cực từ phía cộng đồng mạng trong nước và quốc tế.

Phần lớn ý kiến cho rằng Clara không nhất quán với định hướng xây dựng hình ảnh cá nhân và phản bội niềm tin của người theo dõi. Họ nghi ngờ rằng cô luôn cảm thấy tự ti về vòng một nhỏ, lạm dụng nội dung tích cực hình thể để “câu view”.

Dù nhà sáng tạo nội dung này đã lên tiếng giải thích, làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng vẫn hướng vào cô. Nhìn chung, quyết định của Clara Đào gây phẫn nộ vì đi ngược lại với hàng loạt thông điệp mà cô nỗ lực truyền tải trước đó, khiến cộng đồng người theo dõi thất vọng, mất niềm tin.

Người được ủng hộ

Trước Clara Đào, YouTuber Thạch Trang cũng công khai chuyện nâng ngực. Cô thậm chí còn thực hiện một video về quá trình phẫu thuật vòng một hồi 2 năm trước.

Theo lời kể của Thạch Trang, cô nhận thấy vòng một nhỏ gây khó khăn cho việc mặc đồ. Trong khi đó, YouTuber này lại làm việc trong lĩnh vực thời trang, vì vậy quyết định phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, Thạch Trang không gặp phản ứng trái chiều như Clara Đào do không xây dựng nội dung xung quanh chủ đề “ngực phẳng” trước đó. Nhiều người theo dõi còn lên tiếng ủng hộ việc công khai nâng ngực của tín đồ thời trang này.

Thạch Trang và Louis Phạm công khai chuyện phẫu thuật vòng một trên mạng xã hội. Ảnh: @thach_trangg, @clara_dao.

Đầu năm nay, Louis Phạm cũng thu hút sự chú ý khi chia sẻ hành trình “trùng tu” vòng một. Cô cho biết ban đầu không có ý định thực hiện ca phẫu thuật này vì luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của mình.

Tuy nhiên, khi bắt đầu xây dựng phong cách quyến rũ, gợi cảm, cô lại mong muốn thay đổi. Louis Phạm cho biết cảm thấy đau trong quá trình nâng ngực nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng.

Video chia sẻ về quá trình phẫu thuật vòng một của TikToker này đạt hơn 3 triệu lượt xem trên TikTok. Giống với Thạch Trang, Louis Phạm cũng nhận về nhiều bình luận đồng cảm, khen ngợi thái độ thẳng thắn chia sẻ.