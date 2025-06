Kylie Jenner gây tranh cãi vì một dòng bình luận

Chia sẻ công khai chi tiết ca nâng ngực của Kylie Jenner được khen ngợi vì tính minh bạch, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về áp lực ngoại hình trong giới trẻ.

Kylie Jenner trên khán đài NBA Playoffs 2025 tại Madison Square Garden (New York, Mỹ) hôm 12/5. Ảnh: Vincent Carchietta-Imagn Images/Reuters.

Phẫu thuật thẩm mỹ từ lâu là chủ đề nhạy cảm trong giới giải trí, dù đã phổ biến từ thế kỷ 20. Các ngôi sao hiếm khi công khai thủ thuật làm đẹp, và thường chỉ lên tiếng khi đối mặt với nghi vấn từ công chúng về sự thay đổi ngoại hình, theo CNN.

Ngay cả khi thừa nhận, người nổi tiếng thường chỉ nhắc đến những thủ thuật ít xâm lấn (như ca sĩ Ariana Grande thừa nhận từng tiêm filler môi và Botox) hoặc liên quan đến lý do y tế (giống diễn viên Zac Efron giải thích gương mặt thay đổi vì phẫu thuật chấn thương hàm). Một số còn bày tỏ sự hối hận, như Bella Hadid từng chia sẻ với Vogue rằng cô ước mình "giữ lại chiếc mũi của tổ tiên" thay vì chỉnh sửa.

Vì thế, việc Kylie Jenner, ngôi sao của chương trình thực tế Keeping Up with the Kardashians, chia sẻ chi tiết về ca nâng ngực trên TikTok khiến người hâm mộ bất ngờ.

Dòng bình luận bị xóa

Khi được nhà sáng tạo nội dung Rachel Leary hỏi cần lưu ý gì khi yêu cầu nâng ngực, Kylie trả lời trong phần bình luận (hiện đã bị xóa): “445 cc, moderate profile, half under the muscle!!!!! silicone!!! garth fisher!!! hope this helps lol” (tạm dịch: "Dung tích 445 cc, dáng vừa phải, đặt một nửa dưới cơ, túi ngực silicone, bác sĩ Garth Fisher! Hy vọng thông tin này có ích nhé!")

Cô không ngần ngại công khai kích thước, loại túi, vị trí đặt túi ngực và tên bác sĩ thực hiện tại Beverly Hills (Mỹ). Sự thẳng thắn này nhận được sự ủng hộ từ nhiều người, xem đó là hành động của một “girl’s girl” - kiểu phụ nữ thấu hiểu phụ nữ.

Kylie Jenner nhiều lần khoe dáng trong bikini hè hậu phẫu thuật nâng ngực. Ảnh: @kyliejenner/IG.

Một số bình luận gọi Kylie là “người phụ nữ đích thực của công chúng”, cho rằng sự minh bạch của cô là cách thể hiện sự đồng hành với phái nữ. Tạp chí thời trang Mỹ Harper’s Bazaar đánh giá phát ngôn của Kylie đã đánh dấu "kỷ nguyên mới của sự minh bạch trong làm đẹp nhân tạo".

Bên cạnh Kylie, ngày càng nhiều ngôi sao công khai thông tin về thẩm mỹ, từ biện pháp can thiệp đến tên bác sĩ. Tháng trước, Kris Jenner, mẹ của Kylie Jenner, xác nhận với truyền thông rằng màn “trẻ hóa” ngoạn mục của bà là nhờ bác sĩ thẩm mỹ Steven Levine, thay vì dùng kỹ thuật trang điểm hay công nghệ chỉnh sửa ảnh.

Diễn viên Kelly Ripa từng "quảng bá" bác sĩ da liễu khi đang tiêm Botox, Amy Schumer cảm ơn bác sĩ hút mỡ sau sinh, còn nhà thiết kế Marc Jacobs năm 2021 thậm chí ghi lại quá trình hồi phục sau căng da mặt, gồm cả ảnh selfie có vết máu.

Không phải ai cũng đồng tình

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ sự “thành thật” của Kylie. Một số người cho rằng cô đang cổ súy quá mức cho một thủ thuật xâm lấn, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, bệnh lý hoặc ung thư hạch không Hodgkin (BIA-ALCL).

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ, số ca nâng ngực tại Mỹ năm 2023 đã vượt 300.000, tăng mạnh so với 212.500 ca năm 2000. Song đồng thời, số ca tháo bỏ túi ngực cũng tăng 9% chỉ trong năm qua.

Quảng cáo các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ được dán dọc hai bên cầu thang dẫn vào ga tàu điện ngầm ở quận Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Ảnh: Elise Hu/NPR.

Theo Elise Hu, tác giả cuốn Flawless: Lessons in Looks and Culture from the K-Beauty Capital (tạm dịch: Không tì vết: Những bài học về ngoại hình và văn hoá từ thủ phủ K-Beauty), cựu trưởng văn phòng NPR tại Hàn Quốc, việc Kylie cởi mở phản ánh xu hướng bình thường hóa phẫu thuật thẩm mỹ.

“Việc cởi mở về phẫu thuật thẩm mỹ là điều dễ hiểu trong xã hội hiện nay, nơi mà ngoại hình đẹp mang lại cả lợi thế xã hội lẫn kinh tế. Ở đó, ‘nỗ lực’ không còn là chăm chỉ học hành, mà là nỗ lực chỉnh sửa bản thân sao cho giống với tiêu chuẩn sắc đẹp đại chúng”, bà cho biết. Tại xứ kim chi, ước tính có đến 1/5 phụ nữ từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, sự “minh bạch” của Kylie vô tình củng cố những tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế và thậm chí nằm ngoài khả năng chi trả với nhiều phụ nữ.

Theo bà Hu, các chuẩn mực sắc đẹp không hề vô hại, bởi chúng khiến con người đánh đồng ngoại hình với giá trị cốt lõi của một cá nhân. Việc công khai tên bác sĩ hay thông tin chi tiết về vật liệu phẫu thuật khiến vẻ ngoài trở thành vấn đề của lựa chọn và tiền bạc, tạo ra ảo tưởng rằng chỉ cần đủ tài chính, ai cũng có thể sở hữu diện mạo được xã hội xem là xứng đáng.

"Việc Kylie chia sẻ ‘hướng dẫn nâng ngực’ cũng phản ánh cách ngành công nghiệp thị giác và làm đẹp liên tục tạo ra thị trường cho những thứ mà chính họ đã biến thành ‘vấn đề’ trên cơ thể phụ nữ", bà Hu kết luận.