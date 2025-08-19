Sự im lặng của các 'nàng thơ' MXH sau ồn ào lớn

Trong khi Lê Hà Trúc chỉ đăng tải một bài viết xin lỗi rồi im lặng, Thạch Trang lại phân trần đến 3 lần trước khi hoàn toàn "biến mất" khỏi các phương tiện truyền thông.

Lê Hà Trúc giữ im lặng trước ồn ào xung quanh, chỉ xin lỗi một lần. Ảnh: IGNV.

Thạch Trang và Lê Hà Trúc là 2 “nàng thơ” gặp lùm xùm lớn về sự nghiệp, đời tư trong nửa đầu năm nay. Cả 2 đều đã lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội, đồng thời hứa rút kinh nghiệm và thay đổi trong tương lai.

Sau lời xin lỗi công khai, Lê Hà Trúc và Thạch Trang đều giữ im lặng, không còn cập nhật hình ảnh, clip lên trang cá nhân. Mục đích của các KOL trên được cho là xoa dịu công chúng, giúp họ quên đi loạt ồn ào.

Đây cũng là phương án giải quyết khủng hoảng truyền thông được nhiều người nổi tiếng áp dụng. Đến nay, quyết định trở lại hay ở ẩn của 2 “nàng thơ” này vẫn là dấu hỏi lớn đối với cộng đồng mạng.

Lê Hà Trúc im lặng sau một lời xin lỗi

Từ đầu tháng 7, influencer Lê Hà Trúc (sinh năm 1996) trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Ồn ào bắt đầu từ một bài đăng trên nền tảng Threads, bàn về thái độ, cách ứng xử của Hà Trúc với người theo dõi.

Hình ảnh hoàn hảo quá mức của cô trên mạng xã hội bị cho là phi thực tế. Những nhận xét như “gồng”, “làm màu”,... được cộng đồng mạng dành cho vợ của “cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam” Nguyễn Quang Đạt.

Lê Hà Trúc kéo theo Quang Đạt vào ồn ào cá nhân. Ảnh: IGNV.

Lê Hà Trúc còn bị cho là thường xuyên đáp trả, có thái độ bất lịch sự trước những lời nhận xét, góp ý từ phía khán giả. Cô nhiều lần xóa bình luận, chặn, thậm chí tranh cãi với người theo dõi. Ngoài ra, một số ý kiến còn chỉ trích thái độ làm việc của Hà Trúc với nhãn hàng.

Lời xin lỗi vào ngày 16/7 của cô không nhận được sự đồng tình, cảm thông, thậm chí góp phần khiến số lượng người theo dõi tiếp tục giảm. Sau một tháng từ khi đăng tải bài viết xin lỗi, Hà Trúc hoàn toàn giữ im lặng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, bài viết “bóc phốt”, chỉ trích cô vẫn thịnh hành trên nền tảng Threads. Thậm chí, cơ trưởng Quang Đạt, chồng của Lê Hà Trúc, cũng bị kéo vào ồn ào trên. Cộng đồng mạng chỉ trích thái độ thiếu khiêm tốn, hành động khoe khoang công việc của anh trên mạng xã hội.

Trước khi ồn ào xảy ra, Hà Trúc thường xuyên đăng tải bài viết quảng bá sản phẩm cho các thương hiệu thời trang, trang sức và mỹ phẩm. Sự biến mất của cô vì thế khiến công chúng đặt câu hỏi về hợp đồng quảng cáo với các nhãn hàng.

Đến nay, cô chưa có động thái quay lại rõ ràng. KOL trên để lại lời ngỏ ở những dòng cuối của bài đăng xin lỗi: “Trong hành trình tiếp theo, mình sẽ nghiêm túc soi chiếu để mang lại những giá trị tích cực, kể cả online và offline”.

Thạch Trang ở ẩn sau 3 lần giải thích

Trong khi Hà Trúc chỉ đăng tải một bài viết xin lỗi, Thạch Trang 3 lần lên tiếng thanh minh, phân trần về lùm xùm đạo nhái tranh và thông tin lợi dụng người hâm mộ để thuê tình nguyện viên hỗ trợ sự kiện giá rẻ. Sau lời xin lỗi “cho có” đầu tiên, cô tiếp tục phân trần về vấn đề trên.

Tối 27/6, YouTuber Thạch Trang đăng tải bài viết giải quyết nghi vấn đạo nhái tranh của một số tác giả nước ngoài, cho biết đây là “cập nhật cuối cùng” liên quan đến vụ việc.

Thạch Trang thể hiện mong muốn khép lại tranh cãi xung quanh vấn đề đạo nhái trong thời gian qua. Ảnh: IGNV.

Về nghi vấn sao chép tranh của họa sĩ Nhật Bản Rei Kurahashi trong các ấn phẩm lưu niệm tại sự kiện Meet & Greet (gặp gỡ người hâm mộ) hồi tháng 5, Thạch Trang công khai quá trình liên hệ xin lỗi, thực hiện khắc phục theo yêu cầu của tác giả, bao gồm gỡ toàn bộ hình ảnh trên các nền tảng và thu hồi ấn phẩm. Cô cho biết phía tác giả đã xác nhận khép lại vụ việc.

Liên quan đến nghi vấn vi phạm tác quyền của 2 tác giả nước ngoài ở sản phẩm áo và túi được bán ra trước đó, nữ YouTuber cũng cập nhật thông tin cụ thể, thực hiện thu hồi và hoàn tiền cho người hâm mộ.

Sau hơn một tháng từ cập nhật cuối cùng, Thạch Trang hoàn toàn im ắng trên mạng xã hội. Cô cũng không xuất hiện ở các sự kiện nhãn hàng, trong khi tần suất dự sự kiện trước đây tương đối lớn.

Thạch Trang cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều tuần lễ thời trang trên thế giới. Tuy nhiên, trong tình trạng hiện nay, việc cô có tiếp tục đồng hành với các thương hiệu trong mùa mốt Xuân/Hè 2026 sắp tới hay không trở thành câu hỏi lớn.

Trong bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân, KOL này cũng không chia sẻ ý định quay lại, chỉ gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến người theo dõi. “Mình không mong được tha thứ hay mọi người phải tin tưởng lại mình ngay lập tức”, cô viết, cho thấy khả năng ở ẩn trong thời gian dài.