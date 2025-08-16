Hương Liên bị nghi dùng túi Hermès giả?

Người mẫu Hương Liên bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội, gây phẫn nộ vì khoe của, thậm chí bị nghi ngờ xách túi hiệu giả.

Hương Liên bị nghi dùng hàng hiệu nhái. Ảnh: @lienhuong20.11.

Giữa tháng 8, hàng loạt bài đăng “bóc giá” trang phục của người mẫu Hương Liên xuất hiện trên mạng xã hội. Thay vì nhận được sự quan tâm, ngưỡng mộ, cô lại bị cộng đồng mạng chỉ trích vì phô trương, khoe của.

Theo một số bài đăng trên nền tảng Threads, Hương Liên diện outfit trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng khi đi du lịch tại Thượng Hải (Trung Quốc). Cô được cho là đeo đồng hồ Patek Philippe có giá khoảng 1,3 tỷ đồng , xách túi Hermès Birkin trị giá đến 900 triệu đồng trên thị trường thứ cấp.

Giá thành của vòng Cartier là khoảng 100 triệu đồng, trong khi vòng Van Cleef & Arpels được định giá 127 triệu đồng. Chiếc váy Balmain trắng của Hương Liên cũng có giá 70 triệu đồng. Ngoài ra, khăn lụa Hermès Carré 90 cũng có giá 16 triệu đồng, kính và bông tai Chanel thêm 20 triệu đồng.

Bên cạnh việc tiết lộ những con số, chủ nhân các bài viết này còn sử dụng biệt danh “dâu hào môn” cho Hương Liên.

Hương Liên nhận về luồng ý kiến trái chiều, bị cho là khoe của. Ảnh: @lienhuong20.11.

Ở phía dưới phần bình luận, người mẫu chính thức lên tiếng: “Em cảm ơn chủ status đã dành sự yêu thương cho em. Nhưng mong sau này sự quan tâm đó sẽ đúng với mục đích bài post của em, khen mặt và dáng em thôi ạ. Em chỉ buồn cười quá là khăn của mẹ em che nắng lên đâu cũng thấy giật là khăn Hermès với các giá sản phẩm đang độn cao quá ạ”.

Dù Hương Liên cho biết giá thành các món đồ thời trang của cô bị độn lên cao hơn thực tế, người dùng mạng xã hội vẫn thể hiện thái độ phẫn nộ, cho rằng cô chủ động lan truyền thông tin về outfit xa xỉ của mình.

Thậm chí, một số ý kiến còn bày tỏ sự hoài nghi về mức độ thật - giả của những món đồ hiệu trên người Hương Liên. Cộng đồng mạng cho biết người mẫu này thường xuyên quay túi Hermès vào trong, che giấu những điểm bất hợp lý của sản phẩm.

Việc nhiều người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Việt Nam sử dụng túi Hermès nhái khiến công chúng càng thêm hoài nghi. Trên thực tế, túi xách của thương hiệu đồ da xa xỉ này có giá thành tương đối cao, đồng thời được sản xuất với số lượng hạn chế, khiến việc tiếp cận trở nên khó khăn.

Khách hàng muốn sở hữu túi xách của hãng phải chờ đợi trong thời gian dài và chi trả nhiều cho các sản phẩm khác như khăn, phụ kiện,... Đó cũng là lý do giá thành túi Hermès trên thị trường thứ cấp luôn ở mức cao, là niềm khao khát của các tín đồ hàng hiệu. Sự phổ biến của những chiếc túi này tại thị trường Việt Nam vì thế trở thành dấu hỏi lớn.

Nguyễn Hương Liên, sinh năm 2002, quê ở Hà Nam, hiện sống tại Hà Nội. Trước khi tham gia The Face, cô đã là người mẫu tự do và TikToker với hơn 700.000 người theo dõi. Với chiều cao 1,68m, Hương Liên gây ấn tượng bởi vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cân đối, gương mặt thanh tú và làn da trắng.

Năm nay, Hương Liên được bạn trai Lê Minh Trung cầu hôn sau vài tháng quen nhau. Cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi vào đầu tháng 6.