Cuộc sống xa hoa của ái nữ tỷ phú Trung Quốc

Dorothy Wang (sinh năm 1988) được biết đến là ngôi sao truyền hình thực tế, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ nội dung liên quan đến lối sống vương giả, xa hoa. Cô là ái nữ của tỷ phú Trung Quốc Roger Wang - cựu CEO Golden Eagle International Group. Wang hiện sở hữu 1 triệu lượt theo dõi trên Instagram, đều đặn cập nhật hình ảnh về đời sống cá nhân.
Tháng 10 năm ngoái, “rich kid” này thu hút sự quan tâm khi công bố đính hôn với bạn trai Brandon Yankowitz. Bức ảnh mang tính chất thông báo ghi lại khoảnh khắc cả 2 trao nhau nụ hôn ngọt ngào, đứng trong căn phòng sang trọng được trang trí bằng nến và hoa hồng trắng. Phía dưới bài đăng, người thân, bạn bè và người theo dõi đồng loạt để lại bình luận chúc mừng cặp đôi, bày tỏ sự mong đợi về siêu đám cưới xa xỉ trong tương lai.
Hôn phu của Wang là cựu người mẫu, đối tác của hãng luật The Yankowitz Law Firm. Anh đồng sáng lập công ty sản xuất YaSu Media, chuyên phát triển phim cho các nền tảng. Brandon Yankowitz từng tham gia sản xuất phim ngắn Blue Ballad (2008), American Centurion (2008) và Trophy Kids (2011). Sau khi công bố đính ước, “rich kid” sinh năm 1988 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc và lãng mạn bên cạnh nửa kia. Cặp đôi liên tục thực hiện những kỳ nghỉ dưỡng, chuyến du lịch xa hoa.
Dorothy Wang từng tham gia 2 chương trình thực tế tái hiện lối sống của những người giàu có tại Mỹ. Cô chia sẻ với People về quyết định rời Los Angeles để đến New York tham gia Bling Empire. “Tôi luôn yêu New York. Tôi muốn thay đổi, muốn gặp gỡ những người mới, khám phá nhà hàng mới. Sinh ra và lớn lên ở Beverly Hills, mọi thứ ở đó trở nên quá hoàn hảo với tôi”, cô nói.
Trước đó, Wang là gương mặt nổi bật trong dàn người chơi chương trình truyền hình thực tế Rich Kids of Beverly Hills. Show khắc họa lối sống xa hoa của nhóm bạn giàu có, thu hút sự chú ý từ phía khán giả. Ái nữ của tỷ phú Roger Wang cho biết việc tham gia các chương trình này giúp cô trưởng thành hơn. “Tôi cảm thấy trưởng thành hơn mỗi năm, trở nên tự tin và vững vàng. Tôi cũng bớt nông cạn hơn khi còn trẻ. Cuộc sống của tôi không còn chỉ xoay quanh túi Birkin hay xe sang. Giờ đây, nó là các mối quan hệ, cách trở thành một người bạn tốt và nỗ lực xây dựng kết nối thật sự”, cô chia sẻ.
Dorothy Wang tốt nghiệp Đại học South California, được cho là có khối tài sản riêng lên đến 10 triệu USD, theo Celebrity Net Worth. Trong tương lai, cô còn thừa kế số tiền khổng lồ từ gia đình. Mỗi lần đi mua sắm và ăn chơi ở Beverly Hill, cô có thể tiêu tới 50.000-60.000 USD. Trên mạng xã hội, Wang thể hiện sự yêu thích đặc biệt đối với trang phục, túi xách đến từ các nhà mốt danh tiếng hàng đầu thế giới. Cô sở hữu bộ sưu tập túi hiệu bao gồm Hermès, Dior, Chanel,... “Rich kid” cũng tham dự những buổi tiệc, sự kiện của nhãn hàng, gặp gỡ nhiều người nổi tiếng và bạn bè trong giới thượng lưu.
Ngoài ra, Dorothy Wang cũng có sở thích du lịch. Cô thực hiện các chuyến nghỉ dưỡng đến nhiều resort hạng sang trên toàn thế giới. Wang còn mở một website dành riêng cho các chuyến đi của mình, nơi cô chia sẻ bí quyết du lịch khi đến các thành phố như Tokyo (Nhật Bản), Amsterdam (Hà Lan) hay Capri (Italy).
Theo Entity Mag, gia đình đã nuôi dạy Dorothy về tầm quan trọng của việc đóng góp cho xã hội và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Bên cạnh việc là đại sứ thiện chí trẻ nhất của Liên đoàn từ thiện Nam Kinh, cô còn là người ủng hộ sự hòa nhập và đa dạng trong cộng đồng.
