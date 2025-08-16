Cuộc sống xa hoa của ái nữ tỷ phú Trung Quốc

Trước đó, Wang là gương mặt nổi bật trong dàn người chơi chương trình truyền hình thực tế Rich Kids of Beverly Hills. Show khắc họa lối sống xa hoa của nhóm bạn giàu có, thu hút sự chú ý từ phía khán giả. Ái nữ của tỷ phú Roger Wang cho biết việc tham gia các chương trình này giúp cô trưởng thành hơn. “Tôi cảm thấy trưởng thành hơn mỗi năm, trở nên tự tin và vững vàng. Tôi cũng bớt nông cạn hơn khi còn trẻ. Cuộc sống của tôi không còn chỉ xoay quanh túi Birkin hay xe sang. Giờ đây, nó là các mối quan hệ, cách trở thành một người bạn tốt và nỗ lực xây dựng kết nối thật sự”, cô chia sẻ.