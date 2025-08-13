Lối sống xa hoa của ái nữ tỷ phú VPN

Trên mạng xã hội, Xie gây ấn tượng với khả năng phối đồ đa dạng. “Tôi không theo phong cách cố định. Bất cứ thứ gì thu hút ánh nhìn đều khiến tôi muốn thử”, cô nói. Xie đặc biệt yêu thích các nhà thiết kế trẻ, tự hào khi theo dõi họ từ lúc khởi nghiệp đến khi nổi tiếng. Tín đồ thời trang này thường xuyên góp mặt tại các tuần lễ thời trang châu Âu, theo dõi các bộ sưu tập của Chanel, Dior và Valentino. Cô thừa nhận cảm thấy bản thân “thuộc về” hàng ghế đầu. “Nhiều người nghĩ tuần lễ thời trang quá bận rộn, nhưng tôi lại thấy phấn khích. Tôi yêu sự náo nhiệt và hỗn loạn. Ngay từ buổi diễn đầu tiên, tôi biết mình muốn quay lại mỗi mùa, mỗi năm”, cô chia sẻ từ California.