Lối sống xa hoa của ái nữ tỷ phú VPN

Jaime Xie (27 tuổi) trở thành gương mặt thu hút sự chú ý trên mạng xã hội gần đây. Cô được cho là “đá xéo” TikToker Becca Bloom, tạo ra ồn ào trong giới rich kid Mỹ gốc Á. Cả 2 đều lớn lên trong gia đình có bố mẹ là doanh nhân công nghệ, đều sở hữu biệt danh “tiểu thư Thung lũng Silicon”. Jaime Xie là con gái của đồng sáng lập và CEO Fortinet Ken Xie, người tiên phong thương mại hóa giải pháp tường lửa và VPN. Là vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp, Xie từng đứng số một toàn quốc ở hạng mục Small Junior Hunter 16-17 của Liên đoàn Cưỡi ngựa Mỹ (USEF).
Khi nhận ra rằng thời trang mang giá trị nghệ thuật, cô dần chuyển hướng đam mê. “Ngày bé, tôi mặc Abercrombie, Hollister như nhiều bạn cùng trường. Mẹ tôi thích mua sắm nhưng không quá quan tâm đến thời trang, nên sau này tôi mới biết đến thế giới xa xỉ. Khi khám phá, tôi hiểu sự khác biệt về quá trình sáng tạo và tầm nhìn của các nhà thiết kế”, Xie nói. Khi đủ điều kiện, Xie bắt đầu sở hữu những món đồ yêu thích. “Tôi từng mê đôi giày Charlotte Olympia có gót hình chiếc lồng. Tôi mang chúng với váy trắng trong lễ tốt nghiệp lớp 8”, cô nhớ lại.
Phong cách khác biệt tiếp tục được Xie duy trì ở trung học, đúng thời điểm văn hóa blog, YouTube và Instagram bùng nổ. Năm 2014, cô lập tài khoản chia sẻ góc nhìn về thời trang. Instagram giúp Xie thể hiện gu thẩm mỹ qua ảnh, còn YouTube ghi lại quá trình mua sắm. “Video unbox không thể hiện con người tôi, nhưng khán giả lại thích. Thực chất, tôi chỉ ghi lại việc mình vẫn làm, không tiết lộ gì ngoài quần áo”, cô giải thích.
Trên mạng xã hội, Xie gây ấn tượng với khả năng phối đồ đa dạng. “Tôi không theo phong cách cố định. Bất cứ thứ gì thu hút ánh nhìn đều khiến tôi muốn thử”, cô nói. Xie đặc biệt yêu thích các nhà thiết kế trẻ, tự hào khi theo dõi họ từ lúc khởi nghiệp đến khi nổi tiếng. Tín đồ thời trang này thường xuyên góp mặt tại các tuần lễ thời trang châu Âu, theo dõi các bộ sưu tập của Chanel, Dior và Valentino. Cô thừa nhận cảm thấy bản thân “thuộc về” hàng ghế đầu. “Nhiều người nghĩ tuần lễ thời trang quá bận rộn, nhưng tôi lại thấy phấn khích. Tôi yêu sự náo nhiệt và hỗn loạn. Ngay từ buổi diễn đầu tiên, tôi biết mình muốn quay lại mỗi mùa, mỗi năm”, cô chia sẻ từ California.
Bên cạnh vai trò khách mời hàng ghế đầu quen thuộc của nhiều show thời trang quốc tế, Jaime Xie còn xuất hiện trong series Bling Empire (2021) của Netflix. Chương trình theo chân nhóm bạn gốc Á giàu có ở California, được ví như phiên bản kết hợp giữa Crazy Rich Asians và Selling Sunset. Show hé lộ thế giới xa hoa qua dàn nhân vật toàn người châu Á có liên hệ mật thiết với ngành thời trang và giải trí. Trong đó, Jaime Xie trở nền nổi bật nhờ gu ăn mặc liều lĩnh, trở thành điểm nhấn của chương trình.
Không giống nhiều ngôi sao thực tế chủ động tìm cơ hội lên truyền hình, Xie ban đầu khá e dè, nhưng quyết định thử sức. “Trải nghiệm đó hoàn toàn mới mẻ, bao gồm bị quay liên tục, có đội ngũ bao quanh. Tôi cảm thấy khó xử khi không biết nên phản ứng thế nào”, cô kể. Thậm chí, trước khi tham gia, Xie chưa từng xem Keeping Up with the Kardashians hay Housewives.
Ngoài thời trang, cô quan tâm đến lối sống xanh, sạch và thói quen ăn uống lành mạnh. Gia đình cô cũng tham gia hoạt động thiện nguyện qua quỹ Xie Foundation. “Tôi muốn làm nhiều việc hơn, không chỉ dừng lại ở sáng tạo nội dung. Có vô vàn cách để cống hiến và truyền cảm hứng”, Xie khẳng định.
