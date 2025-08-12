Đồng hồ tam giác gây chú ý

|
Thị trường đồng hồ tuần qua chứng kiến loạt sản phẩm mới thuộc phân khúc giá dễ tiếp cận nhưng vẫn sở hữu thiết kế và câu chuyện đủ sức hút. Bên cạnh Namica với bộ sưu tập đồng hồ lặn đầy màu sắc, mang lại tinh thần tươi mới so với phong cách đen truyền thống, Seiko cũng gây chú ý khi hợp tác chính thức với thương hiệu nước ngọt, biến “Pepsi” thành tên gọi chính thức lần đầu tiên cho một mẫu đồng hồ. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 5 mẫu đáng chú ý trong tuần, phần lớn có giá dưới 1.000 USD. Ảnh minh họa: Seiko.
|
Khác với thị trường đồng hồ lặn với thiết kế đen truyền thống, Namica giới thiệu Shirahama 2 với phong cách tươi vui hơn. Bộ sưu tập gồm 5 phối màu, trong đó Cherry Blossom Candy, Neo Blizzard và Ultra Blue dùng cọc số gắn, phủ dạ quang và viền kim loại; Neo Tokyo Evo có cọc số rỗng giữa hoàn toàn từ vật liệu phát quang; còn Cherry Blossom Kanji in ký tự Kanji ở các vị trí chẵn và cọc baton ở vị trí lẻ, đều phủ dạ quang. Ảnh: Namica
|
Đồng hồ sử dụng vỏ thép có khả năng kháng nước 200 m, vòng bezel tạo điểm nhấn với hoa văn khía kép hiếm gặp. Tất cả phiên bản đều sử dụng bộ máy Miyota 9039 không lịch, tần số 28.800 vph, trữ cót 42 giờ và độ chính xác -10/+30 giây/ngày, được nâng cấp từ máy Seiko NH38A ở thế hệ đầu. Các phiên bản có giá từ 529 USD. Ảnh: Namica.
|
Biệt danh “Pepsi” vốn gắn liền với Rolex GMT-Master nay trở thành tên chính thức khi Seiko bắt tay thương hiệu nước ngọt, ra mắt 2 mẫu giới hạn 7.000 chiếc. Mẫu SSK047 là đồng hồ GMT 42 mm vỏ SKX phủ đen mờ, vòng bezel đỏ-xanh lấy cảm hứng từ lon Pepsi Zero Sugar, dây silicone in logo Pepsi và hộp đựng hình lon. Mẫu còn lại là SRPL99, được dùng vỏ thép không gỉ sáng bóng, vòng bezel lặn đỏ-xanh gợi nhớ lon Pepsi cổ điển và dây thép đa mắt nối. Cả hai dùng máy tự động Seiko, kháng nước 100 m và đóng gói trong hộp hình lon Pepsi, giá lần lượt 540 EUR (khoảng 629 USD) cho mẫu SSK047 và 380 EUR (khoảng 442 USD) cho mẫu SRPL99. Ảnh: Seiko.
|
Sau thành công của phiên bản Atacama.2, Laco tiếp tục giới thiệu Atacama.3, cỗ máy mới giảm kích thước, giúp đeo gọn hơn trên cổ tay. Thiết kế vẫn giữ điểm nhận diện quen thuộc với núm vặn đặt ở góc 12 giờ, hạn chế va đập trong môi trường khắc nghiệt. Mặt số đen mờ đi kèm kim và cọc số phủ Super-LumiNova C3 cho khả năng phát sáng lâu, hỗ trợ quan sát trong điều kiện thiếu sáng. Kim phút và điểm đánh dấu 0 trên vòng bezel được sơn cam để dễ phân biệt, đồng thời vòng bezel có thể dùng để đếm ngược thời gian. Cỗ máy có giá 1.130 EUR (khoảng 1.300 USD). Ảnh: Laco.
|
Lấy cảm hứng từ phong trào nghệ thuật Optical Art, Anoma giới thiệu A1 Optical, mẫu sản xuất tiêu chuẩn thứ ba của hãng. Mặt số nổi bật với hiệu ứng tam giác đồng tâm khắc nổi, tạo cảm giác gợn sóng. Giống các phiên bản A1 trước, đồng hồ sử dụng vỏ thép hình tam giác bo tròn, mang nét hiện đại vừa tự nhiên như được mài nhẵn theo thời gian. Kích thước 38 x 39 mm, nhưng nhờ không có càng nối dây truyền thống. Bên trong là bộ máy tự động Sellita SW100 của Thụy Sĩ. Cỗ máy có giá 2.200 GBP (khoảng 2.900 USD). Ảnh: Anoma.
|
Dimepiece và Foundwell hợp tác cùng Timex tái phát hành mẫu Intrepid gắn liền với hình ảnh John F. Kennedy Jr. từ năm 1995. Khác với bản tái phát hành đầu tiên giữ nguyên đường kính 46 mm, phiên bản Dimepiece Edition được thu gọn còn 36 mm, hướng đến người đeo cả nam và nữ. Vòng bezel được đơn giản hóa thành thang đếm 60 phút, đi kèm mặt số màu kem và nút bấm kích hoạt ở góc 9 giờ tông tím, đồng bộ với cọc số 12 giờ và kim giây trung tâm. Cỗ máy có giá bán giữ nguyên 239 USD. Ảnh: Timex.
On Wrist là series cập nhật thông tin hàng tuần về các mẫu đồng hồ mới nhất từ khắp nơi trên thế giới, đến từ các thương hiệu nổi tiếng và cả những cái tên mới nổi bật, từ đó phản ánh xu hướng chơi đồng hồ hiện nay.
Tái thương mại trong ngành thời trang
Cuốn Thế giới không rác thải của Ron Gonen mời gọi độc giả tham gia vào bảo vệ môi trường, vì một tương lai bền vững và thịnh vượng, đề cao giá trị lâu dài. Ở đó, tác giả chỉ ra rằng thuật ngữ tái chế hóa học đang chỉ một quy trình mới rất thú vị có thể phá vỡ sợi vải trở về các thành phần hóa học cơ bản, từ đó trở thành một nguồn tuần hoàn để tạo ra các sợi vải mới.