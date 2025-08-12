Đồng hồ tam giác gây chú ý

Thị trường đồng hồ tuần qua chứng kiến loạt sản phẩm mới thuộc phân khúc giá dễ tiếp cận nhưng vẫn sở hữu thiết kế và câu chuyện đủ sức hút. Bên cạnh Namica với bộ sưu tập đồng hồ lặn đầy màu sắc, mang lại tinh thần tươi mới so với phong cách đen truyền thống, Seiko cũng gây chú ý khi hợp tác chính thức với thương hiệu nước ngọt, biến “Pepsi” thành tên gọi chính thức lần đầu tiên cho một mẫu đồng hồ. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 5 mẫu đáng chú ý trong tuần, phần lớn có giá dưới 1.000 USD . Ảnh minh họa: Seiko.