Jeff Bezos tặng vợ đồng hồ nạm kim cương

Vợ mới cưới của Jeff Bezos gây chú ý với chiếc Richard Mille RM 07-01 Intergalactic Bright Night. Đây được cho là món quà xa xỉ do tỷ phú Amazon dành tặng.

Lauren Sánchez và chồng tỷ phú Jeff Bezos đang tận hưởng kỳ nghỉ ở Ibiza cùng diễn viên Leonardo DiCaprio và bạn gái Vittoria Ceretti. Trong chuyến đi, ngoài chiếc nhẫn cưới mới, Sánchez còn mang theo một phụ kiện đắt giá khác.

Đó là chiếc đồng hồ Richard Mille RM 07-01 Intergalactic Bright Night nạm kim cương, chế tác từ Carbon TPT. Đây là chất liệu thường dùng cho du thuyền và xe Công thức 1 (F1), theo Page Six.

Lauren Sánchez đeo cỗ máy thời gian đắt đỏ khi xuất hiện bên chồng tỷ phú. Ảnh: Backgrid.

Mẫu Richard Mille RM 07-01 Intergalactic Bright Night thu hút sự chú ý trên cổ tay vợ Jezz Bezos. Ảnh: Richard Mille.

Đồng hồ trăm nghìn USD

Thiết kế lấy cảm hứng từ thuyết Big Bang với phần mô tả trên website Richard Mille: “Ban đầu chỉ là khoảng không, một vụ nổ bất ngờ, rồi hàng triệu ngôi sao lấp lánh xuất hiện”. Đây được xem là lựa chọn hợp lý với Sánchez dưới tư cách thành viên của tàu vũ trụ Blue Origin từng bay vào không gian hồi đầu năm.

Richard Mille nổi tiếng với các mẫu đồng hồ xa xỉ, được ưa chuộng bởi những người nổi tiếng như Jay-Z, Lewis Hamilton, LeBron James, Thành Long hay Dương Tử Quỳnh. Giá bán các sản phẩm của thương hiệu có thể lên tới hàng triệu USD.

Tại Super Bowl 2025, Jay-Z đeo mẫu RM 66 Flying Tourbillon trị giá 3 triệu USD . Trong khi đó, bộ sưu tập của Thành Long có giá thành ước tính lên đến 10 triệu USD .

Mẫu RM 07-01 trên cổ tay Lauren Sánchez thường được bán lại với mức giá khoảng 250.000 USD , đôi khi cao hơn. Đây được cho là một trong nhiều món quà Bezos tặng vợ nhân lễ cưới xa hoa tại Italy hồi tháng 6.

Ngoài nhẫn đính hôn kim cương hồng trị giá 2,5 triệu USD , Sánchez còn đeo chiếc nhẫn oval-cut lớn hơn tại lễ ăn mừng đám cưới. Món trang sức này được chuyên gia ước tính có giá khoảng 4 triệu USD . Page Six tiết lộ Bezos còn tặng vợ vòng cổ kim cương trị giá 3- 5 triệu USD .

Với tổng chi phí đám cưới khoảng 50 triệu USD , những món trang sức này được ví như “muối bỏ bể”. Trong khi đó, Bezos xuất hiện trên du thuyền ở Tây Ban Nha với áo phông, quần linen, dép Hermès và vòng hạt, thay vì đồng hồ xa xỉ như vợ.

Thông thường, tỷ phú này xuất hiện với chiếc Ulysse Nardin Dual Time hoặc Omega Speedmaster Professional trên cổ tay. Mỗi cỗ máy thời gian trên được bán với mức giá khoảng 8.000 USD .

Động thái của Lauren Sánchez sau khi lấy chồng tỷ phú được công chúng đặc biệt quan tâm. Ảnh: @laurensanchezbezos.

Lauren Sánchez sau khi lấy chồng tỷ phú

Bên cạnh đồng hồ xa xỉ, loạt động thái sau đám cưới của vợ Jeff Bezos cũng thu hút sự chú ý. Cụ thể, sau tiệc cưới xa hoa, Lauren Sánchez bất ngờ xóa toàn bộ nội dung trên trang cá nhân Instagram, chỉ giữ lại 2 bức ảnh. Hành động này thổi bùng tranh cãi.

Nhiều người cho rằng cô chính thức xây dựng hình ảnh người vợ chuẩn mực, người phụ nữ của gia đình, lùi về phía sau chồng. Tài khoản với hơn 1,1 triệu lượt theo dõi giờ đây chỉ còn lại 2 bức ảnh: một tấm chân dung của Lauren Sánchez trong bộ váy cưới Dolce & Gabbana và một khung hình cô dâu chú rể tay trong tay rạng rỡ.

Dù phần giới thiệu vẫn ghi nhận cô là nhà báo đoạt giải Emmy và tác giả bán chạy theo xếp hạng của New York Times, mọi dấu vết về sự nghiệp hay đời tư trước đây đều biến mất. Đáng chú ý, Lauren Sánchez còn đổi tên mình thành Lauren Sánchez Bezos, theo họ chồng sau khi tổ chức đám cưới.

Trong khi một số cho rằng đây là hành động thu mình của người phụ nữ, nhiều ý kiến lại khẳng định đó là biểu hiện của quyền lực mềm. Họ không cần sự đồng thuận và chấp nhận từ xã hội.