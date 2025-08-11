Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lisa theo mốt không quần với Ferrari

  • Thứ hai, 11/8/2025 10:00 (GMT+7)
Trên sân khấu concert BlackPink, Lisa diện bộ đồ liền thân cắt cao đến từ Ferrari. Màn kết hợp này cho thấy khao khát chinh phục lĩnh vực thời trang của thương hiệu.

Lisa, BlackPink, Ferrari, khong quan, Lisa khong quan, Lisa Ferrari, concert BlackPink anh 1

Sau đêm nhạc tại Milan (Italy) trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Deadline của BlackPink, Lisa gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện trang phục đến từ thương hiệu Ferrari. Không chỉ được biết đến với những dòng ôtô hạng sang, Ferrari còn cho thấy tham vọng thống trị địa hạt thời trang cao cấp. Trên sân khấu concert, Lisa mặc bodysuit đỏ rực cắt cao, được làm từ chất liệu da bóng của nhà mốt, tiếp tục theo đuổi mốt không quần. Đây cũng là trào lưu được giọng ca Rockstar nhiệt tình hưởng ứng trong phần lớn buổi biểu diễn gần đây.
Lisa, BlackPink, Ferrari, khong quan, Lisa khong quan, Lisa Ferrari, concert BlackPink anh 2Lisa, BlackPink, Ferrari, khong quan, Lisa khong quan, Lisa Ferrari, concert BlackPink anh 3

Điểm đáng chú ý trên bộ đồ của Lisa là chi tiết nắp khoá kim loại với logo Ferrari lớn phía trước. Sự kết hợp giữa kim loại sắc lạnh và da bóng cá tính thể hiện rõ nét tinh thần của thương hiệu xe sang. Thần tượng K-pop cũng bổ sung một chiếc áo khoác biker dáng lửng đồng màu sắc và chất liệu cho outfit trên. Đôi boots cao cổ góp phần hoàn thiện set trang phục biểu diễn cá tính. Dù nhiều lần gây tranh cãi vì tạo ra tình huống nhạy cảm khi theo đuổi mốt không quần, Lisa lại nhận về lời khen ngợi khi mặc bộ đồ vừa cá tính vừa quyến rũ này. Theo thông tin từ Ferrari, outfit được Giám đốc sáng tạo Rocco Iannone thiết kế riêng cho Lisa.

Lisa, BlackPink, Ferrari, khong quan, Lisa khong quan, Lisa Ferrari, concert BlackPink anh 4

Đây cũng không phải lần đầu thành viên BlackPink xuất hiện trong thiết kế của Ferrari. Trước đó, hồi tháng 5, Lisa cũng tham dự giải đua F1 ở Miami với chiếc váy nằm trong bộ sưu tập Thu/Đông 2025/2026 của thương hiệu. Cô mặc mẫu váy ngắn màu đỏ đô, bổ sung chi tiết tua rua nổi bật. Giám đốc sáng tạo Rocco Iannone cũng chia sẻ hình ảnh nữ idol diện trang phục Ferrari lên trang cá nhân, thu về lượng tương tác lớn.
Lisa, BlackPink, Ferrari, khong quan, Lisa khong quan, Lisa Ferrari, concert BlackPink anh 5Lisa, BlackPink, Ferrari, khong quan, Lisa khong quan, Lisa Ferrari, concert BlackPink anh 6

Sự kết hợp với Lisa cho thấy quyết tâm gia nhập đường đua thời trang cao cấp của Ferrari. Trong khi Bugatti và Porsche trình làng những bộ sưu tập thời trang nhỏ, Ferrari cho thấy tham vọng lớn khi thực hiện bước nhảy vọt từ quần áo thể thao sang trang phục cao cấp, xa xỉ. “Chúng tôi có hàng trăm triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Chỉ 1% trong số đó trở thành khách hàng của chúng tôi. Thời trang xa xỉ phù hợp với nhóm người tiêu dùng này”, Maria Carla Liuni, Giám đốc thương hiệu, cho biết.
Lisa, BlackPink, Ferrari, khong quan, Lisa khong quan, Lisa Ferrari, concert BlackPink anh 7

Năm 2019, Ferrari quyết định tự giới thiệu các sản phẩm thời trang riêng. Giám đốc sáng tạo Rocco Iannone, người từng làm việc cho Armani và Dolce & Gabbana, đã dành 2 năm nghiên cứu bản sắc, di sản của nhãn hàng để ra mắt bộ sưu tập đầu tay vào năm 2021. Show thời trang đầu tiên này diễn ra tại nhà máy ô tô ở Maranello (Italy). Nhà thiết kế cho biết bộ sưu tập nhắm đến khách hàng Gen Z châu Á. Đó có lẽ cũng là lý do thương hiệu bắt tay với Lisa để quảng bá sản phẩm trong thời gian gần đây.
Lisa, BlackPink, Ferrari, khong quan, Lisa khong quan, Lisa Ferrari, concert BlackPink anh 8Lisa, BlackPink, Ferrari, khong quan, Lisa khong quan, Lisa Ferrari, concert BlackPink anh 9

Khó khăn của Rocco Iannone khi thực hiện các sản phẩm thời trang cho Ferrari là sự thiếu hụt về lịch sử, di sản thời trang của thương hiệu này. Nhãn hàng không có kho lưu trữ, khách hàng cũ, đòi hỏi giám đốc sáng tạo phải xây dựng nền móng mới. Bộ sưu tập đầu tiên được Iannone lấy cảm hứng từ bức hình ghi lại khoảnh khắc 2 biểu tượng điện ảnh Italy, Anna Magnani và Monica Vitti, lái chiếc Ferrari vào những năm 1960.
Lisa, BlackPink, Ferrari, khong quan, Lisa khong quan, Lisa Ferrari, concert BlackPink anh 10Lisa, BlackPink, Ferrari, khong quan, Lisa khong quan, Lisa Ferrari, concert BlackPink anh 11

Tuy nhiên, mức độ thành công của bước đi này vẫn bị hoài nghi. Theo Luca Solca, người đứng đầu bộ phận hàng hoá xa xỉ tại công ty tư vấn tài chính Bernstein, đây là cuộc chiến khốc liệt đối với Ferrari. Nhiều nhà phân tích khác nghi ngờ về khả năng thu lợi nhuận từ dòng sản phẩm thời trang khi Ferrari không công khai doanh thu của ngành hàng. Một số ý kiến cho rằng hoạt động kinh doanh này khó thành công như thương hiệu kỳ vọng.

Linh Vũ

Ảnh: @lalalalisa_m/IG, Ferrari

