Lisa theo mốt không quần với Ferrari

Sau đêm nhạc tại Milan (Italy) trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Deadline của BlackPink, Lisa gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện trang phục đến từ thương hiệu Ferrari. Không chỉ được biết đến với những dòng ôtô hạng sang, Ferrari còn cho thấy tham vọng thống trị địa hạt thời trang cao cấp. Trên sân khấu concert, Lisa mặc bodysuit đỏ rực cắt cao, được làm từ chất liệu da bóng của nhà mốt, tiếp tục theo đuổi mốt không quần. Đây cũng là trào lưu được giọng ca Rockstar nhiệt tình hưởng ứng trong phần lớn buổi biểu diễn gần đây.
Điểm đáng chú ý trên bộ đồ của Lisa là chi tiết nắp khoá kim loại với logo Ferrari lớn phía trước. Sự kết hợp giữa kim loại sắc lạnh và da bóng cá tính thể hiện rõ nét tinh thần của thương hiệu xe sang. Thần tượng K-pop cũng bổ sung một chiếc áo khoác biker dáng lửng đồng màu sắc và chất liệu cho outfit trên. Đôi boots cao cổ góp phần hoàn thiện set trang phục biểu diễn cá tính. Dù nhiều lần gây tranh cãi vì tạo ra tình huống nhạy cảm khi theo đuổi mốt không quần, Lisa lại nhận về lời khen ngợi khi mặc bộ đồ vừa cá tính vừa quyến rũ này. Theo thông tin từ Ferrari, outfit được Giám đốc sáng tạo Rocco Iannone thiết kế riêng cho Lisa.
Đây cũng không phải lần đầu thành viên BlackPink xuất hiện trong thiết kế của Ferrari. Trước đó, hồi tháng 5, Lisa cũng tham dự giải đua F1 ở Miami với chiếc váy nằm trong bộ sưu tập Thu/Đông 2025/2026 của thương hiệu. Cô mặc mẫu váy ngắn màu đỏ đô, bổ sung chi tiết tua rua nổi bật. Giám đốc sáng tạo Rocco Iannone cũng chia sẻ hình ảnh nữ idol diện trang phục Ferrari lên trang cá nhân, thu về lượng tương tác lớn.
Sự kết hợp với Lisa cho thấy quyết tâm gia nhập đường đua thời trang cao cấp của Ferrari. Trong khi Bugatti và Porsche trình làng những bộ sưu tập thời trang nhỏ, Ferrari cho thấy tham vọng lớn khi thực hiện bước nhảy vọt từ quần áo thể thao sang trang phục cao cấp, xa xỉ. “Chúng tôi có hàng trăm triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Chỉ 1% trong số đó trở thành khách hàng của chúng tôi. Thời trang xa xỉ phù hợp với nhóm người tiêu dùng này”, Maria Carla Liuni, Giám đốc thương hiệu, cho biết.
Năm 2019, Ferrari quyết định tự giới thiệu các sản phẩm thời trang riêng. Giám đốc sáng tạo Rocco Iannone, người từng làm việc cho Armani và Dolce & Gabbana, đã dành 2 năm nghiên cứu bản sắc, di sản của nhãn hàng để ra mắt bộ sưu tập đầu tay vào năm 2021. Show thời trang đầu tiên này diễn ra tại nhà máy ô tô ở Maranello (Italy). Nhà thiết kế cho biết bộ sưu tập nhắm đến khách hàng Gen Z châu Á. Đó có lẽ cũng là lý do thương hiệu bắt tay với Lisa để quảng bá sản phẩm trong thời gian gần đây.
Khó khăn của Rocco Iannone khi thực hiện các sản phẩm thời trang cho Ferrari là sự thiếu hụt về lịch sử, di sản thời trang của thương hiệu này. Nhãn hàng không có kho lưu trữ, khách hàng cũ, đòi hỏi giám đốc sáng tạo phải xây dựng nền móng mới. Bộ sưu tập đầu tiên được Iannone lấy cảm hứng từ bức hình ghi lại khoảnh khắc 2 biểu tượng điện ảnh Italy, Anna Magnani và Monica Vitti, lái chiếc Ferrari vào những năm 1960.
Tuy nhiên, mức độ thành công của bước đi này vẫn bị hoài nghi. Theo Luca Solca, người đứng đầu bộ phận hàng hoá xa xỉ tại công ty tư vấn tài chính Bernstein, đây là cuộc chiến khốc liệt đối với Ferrari. Nhiều nhà phân tích khác nghi ngờ về khả năng thu lợi nhuận từ dòng sản phẩm thời trang khi Ferrari không công khai doanh thu của ngành hàng. Một số ý kiến cho rằng hoạt động kinh doanh này khó thành công như thương hiệu kỳ vọng.
Tái thương mại trong ngành thời trang
Cuốn Thế giới không rác thải của Ron Gonen mời gọi độc giả tham gia vào bảo vệ môi trường, vì một tương lai bền vững và thịnh vượng, đề cao giá trị lâu dài. Ở đó, tác giả chỉ ra rằng thuật ngữ tái chế hóa học đang chỉ một quy trình mới rất thú vị có thể phá vỡ sợi vải trở về các thành phần hóa học cơ bản, từ đó trở thành một nguồn tuần hoàn để tạo ra các sợi vải mới.