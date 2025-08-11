Lisa theo mốt không quần với Ferrari

Sau đêm nhạc tại Milan (Italy) trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Deadline của BlackPink, Lisa gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện trang phục đến từ thương hiệu Ferrari. Không chỉ được biết đến với những dòng ôtô hạng sang, Ferrari còn cho thấy tham vọng thống trị địa hạt thời trang cao cấp. Trên sân khấu concert, Lisa mặc bodysuit đỏ rực cắt cao, được làm từ chất liệu da bóng của nhà mốt, tiếp tục theo đuổi mốt không quần. Đây cũng là trào lưu được giọng ca Rockstar nhiệt tình hưởng ứng trong phần lớn buổi biểu diễn gần đây.